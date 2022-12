Messi - den grådige

HVIS IKKE Argentina vinder VM-finalen søndag på Lusail Stadium, vil Lionel Messi altid komme til at stå skyggen af to andre store sydamerikanske 10’ere, Pelé og Diego Maradona. De var i deres tid verdens bedste fodboldspillere. De vandt alt. Også VM. Pelé endda hele tre gange.

Men det er nu ikke kun spillet på banen, der gør forskellen på de tre store personligheder. Pelé var den pæne. Maradona den vilde. Messi er den grådige. Ud over alle grænser. Han tager gerne penge fra denne verdens værste diktaturer.

VI FIK en forsmag på hans grådighed, da han for nogle år siden blev knaldet for skattefusk i Spanien. Sammen med sin far havde han placeret penge i skattely i Belize og Uruguay. Allerede på det tidspunkt var Messi milliardær, så skattefifleriet kunne ikke forklares med andet end ja, grådighed.

Han stod til to et halvt års fængsel, men slap med en bøde på 15 millioner kroner og en frivillig efterbetaling af skat på 35 millioner kroner.

DA HJERTEKLUBBEN Barcelona kom i økonomiske problemer, valgte Messi efter 17 sæsoner på Camp Nou at skifte til Qatar-ejede PSG i Paris. Her bliver han så godt lønnet, at han i 2022 er nummer et på Forbes liste over verdens bedst betalte idrætsudøvere.

Forbes når frem til, at Messi har en årsindtægt på godt 900 millioner kroner. Nummer to på listen er basketstjernen LeBron James fra Los Angeles Lakers med 850 millioner kroner. Christiano Ronaldo og Neymar er på de følgende pladser.

Messi er verdens bedst betalte idrætsudøver. Foto: Ritzau Scanpix.

I PARIS er Messi blevet en del af Qatars sportswashingkampagne, og også forud for VM lod han sig gerne fragte til Doha for at agere reklamesøjle for sheikerne. Men mere vil åbenbart have mere, og Messi er klar til at indkassere, hvis andre har brug for hans sportsvaskeri.

Det har Saudi-Arabien i den grad. Tidligere i år blev 34-årige Messi turistambassadør for et af verdens mest bestialske regimer.

Messi har så mange penge, at ingen af hans efterkommere behøver at løfte en finger de næste hundrede år.

ALLIGEVEL HAR han sikret dem yderligere ved at indgå en kontrakt med Saudi-Arabien, som ifølge det anerkendte medie, The Athletic, indbringer ham 210 millioner kroner om året.

Messi skal reklamere for et styre, som stod bag mordet og parteringen af systemkritikeren Jamal Khashoggi.

Et styre, som har ført en beskidt krig i Yemen med tusinder af civile ofre.

Et styre, som har rekord i henrettelser.

Et styre, som slår brutalt ned på kvindelige aktivister, kritiske intellektuelle og homoseksuelle.

Et styre som stadig i høj grad praktiserer kafala-systemet, der binder migrantarbejderne i en slavelignende situation.

DER VAR familier til politiske fanger i Saudi-Arabien, som i et åbent brev bønfaldt Messi om at sige nej til at blive ambassadør for Visit Saudi:

’Hvis du siger ja, siger du reelt også ja til alle de brud på menneskerettighederne, som finder sted i dag i det moderne Saudi-Arabien.

Men hvis du siger nej, sender du et kraftfuldt budskab om, at menneskerettigheder betyder noget, at anstændighed betyder noget, at dem som torturerer og myrder, ikke kan gøre det straffrit. Verden må stå op imod dem, som tramper på andre.’

MESSI sagde ja. Det blev han ikke et større menneske af. Men rigere.

