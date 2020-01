Det frelste dem fra ydmygelsen

Bjarne Riis og hans kompagnoner har omsider nået deres højeste mål - men det var ikke planen, at de selv skulle betale for det

LUFTIGE AMBITIONER og tyndbenede idéer var på dagsordenen, da Bjarne Riis og hans ven og forretningspartner for snart fire år siden på Hotel D’Angleterre i København lancerede drømmen om igen at eje et stort professionelt cykelhold.

Det var vel at mærke en drøm, som andre skulle betale for. Sponsorerne udeblev imidlertid, og millionerne begyndte at fosse ud af foretagendet.

Siden dengang har makkerparret og rigmanden Jan Bech Andersen, som hoppede ombord på projektet i 2017, skudt i omegnen af 40 millioner kroner af uden at nå nærmere målet, og endnu en håndfuld millioner bliver i nær fremtid sat ind på sydafrikaneren Doug Ryders bankkonto.

Riis, Seier og Jan Bech har købt en redningsplanke, som frelser dem for den ydmygelse at se Tour de France blive skudt i gang i København uden, at de er med. Med købet af en tredjedel af NTT Pro Cycling for et ukendt beløb - dog givetvis et tocifret millionbeløb - har de reddet ansigt.

DET VILLE KUN kunne ses som en fiasko, hvis de ikke var med. Millioner af kroner ville være spildt, men værre end selv den økonomiske øretæve ville det være for de tre rigmænd, at deres store egoer blev stødt. Jeg tror, det har været afgørende for især Lars Seier Christensen, som ikke fremstår som en mand, der accepterer et nederlag, hvis en pose penge kan sikre en sejr.

Riis og co. vil til Tour de France i København, og så må det koste, hvad det koste vil.

Man må så også blot konstatere, at alt det, vi er blevet tudet ørerne fulde af i de fire år, der er gået siden det første pressemøde på Hotel D’Angleterre, åbenbart ikke rigtigt var noget, man skulle tage alvorligt. Virtu Cycling Group er i dag meget langt fra den oprindelige vision og de nye, der årligt lige før Tour de France blev lanceret for at skabe fornyet interesse for drømmen.

‘Made in Denmark’ hed en af de seneste versioner af drømmen. Det var idéen om, at ti danske virksomheder i fællesskab skulle finansiere Riis’ hold. Der er ikke meget ‘Made in Denmark’ over NTT Pro Cycling.

er væk. Dameholdet er væk. Den innovative digitale træningsplatform er væk. Den banebrydende kondicykel er væk. Hvad med ernæringsappen? Det internationale træningscenter på Mallorca? Virtu byder ind med en webshop, et rejsebureau og en cykelklub for erhvervsfolk. Og så selvfølgelig en masse millioner.

Det her er i realiteten et spørgsmål om, at Bjarne Riis har fået nyt job, og at han og hans kompagnoner har købt ham et. De har ikke skabt noget. De har bare købt en del af et allerede eksisterende produkt.

Får det så betydning for dansk cykelsport? Det må tiden vise, men man må konstatere, at dansk cykling har gjort det umådelig godt i Riis’ fravær fra World Touren. Danmark har en verdensmester i landevejscykling, som Riis aldrig har haft med at gøre, og dansk cykling har 21 ryttere på World Touren i år. Rekord.

, for Riis trækker kontinentalrytteren Michael Carbel med sig. En rytter, som der ikke ligefrem har været rift om i det professionelle felt.

Danmark har fået en tredjedel af et World Tour-hold. Det kan aldrig skade, men det er ikke sådan, at dansk cyklings succes står og falder med Bjarne Riis. Nu må vi se, om han i første omgang kan hive det sydafrikansk-danske hold op fra bunden af World Tour-ranglisten.

Der mangler en hovedsponsor næste år, så det kan blive afgørende for holdets eksistens, at det begynder at præstere på et bare rimeligt niveau i denne sæson. Jeg tvivler trods alt på, at Lars Seier Christensen igen træder til – og denne gang med det helt store checkhæfte - for at holde drømmen om Touren i København i live.

