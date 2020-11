Efter at ejerkredsen har skudt i hvert fald 65 millioner kroner af på drømmen om at skabe en dansk cykelkoncern centreret omkring et World Tour-hold, er Virtu Cycling Group endegyldigt klappet sammen som det luftkastel, det altid har været.

Siden marts har ‘koncernen’ været under kontrolleret nedlukning, og nu har dens idémænd meddelt deres exit fra sporten. Fiaskoen er fuldendt.

Bjarne Riis er høfligt blevet fulgt til udgangen på det sydafrikanske World Tour-hold NTT Pro Cycling efter under et år som teammanager, og Lars Seier Christensen annoncerer på Facebook, at han forlader cykelsporten for altid.

Naturligvis er deres intention om at købe en del af holdet skrinlagt nu, og dermed er en æra slut i dansk cykling. Jeg anser det for givet, at Riis aldrig igen taler om at eje et cykelhold. Måske får vi ham at se som sportsdirektør på et hold i fremtiden, men jeg tvivler på det.

Riis-Seier Project, som med tilgangen af rigmanden Jan Bech Andersen i ejerkredsen i 2017 skiftede navn til Virtu Cycling Project, har over de seneste næsten seks år demonstreret, at cykelsporten åbenbart ikke har brug for Bjarne Riis og Lars Seier Christensen.

Projektet blev præsenteret på et efterhånden mytisk pressemøde på Hotel d’Angleterre i København i februar 2016. Det var et pressemøde, hvor løse idéer, spinkle håb, naive forventninger og varm luft blev rodet sammen og præsenteret som den hurtige vej til cykelsportens verdenstop.

Den altafgørende hovedsponsor var der ingen spor af, og det har der ikke været siden. Riis og Seier har forgæves søgt med lys og lygte efter den tunge navnesponsor, der ville betale, hvad det koster at føre deres drøm om at kalde sig teamejere ud i livet.

Jeg tror ikke, at det er drømmen om et dansk World Tour-hold, der er noget galt med - og da slet ikke med et Tour de France i København ventende forude. Jeg tror, det er makkerparret Riis-Seier, som der ikke er nogen, der har brug for.

Forleden poserede Lars Seier Christensen på Facebook iført en Trump-kasket. Han er erklæret tilhænger af den amerikanske præsident, som vel nærmest deler verden i to: Dem, der elsker ham, og dem, der hader ham.

Problemet er, at en stor virksomhed, som vil sikre sig eksponering ved at sponsorere et cykelhold i Tour de France slet ikke - som i overhovedet ikke under nogle omstændigheder - har brug for en teamejer, der så åbenlyst elsker at provokere og skille sig ud.

Hvorfor skulle en stor dansk virksomhed investere måske 150 millioner kroner om året i et cykelhold, som drives af en politisk engageret, hovedrig udlandsdansker, som hylder Donald Trump og håner miljøforkæmperen Greta Thunberg?

Hvorfor risikere at det produkt, man i dyre domme har betalt for at få eksponeret på de internationale markeder, bliver overskygget af teamejerens hyppige, kontroversielle udmeldinger på sociale medier?

Og læg så dertil overvejelser om Riis’ egen person, som også har været omdiskuteret. Jeg har svært ved at forestille mig nogen marketingdirektør i en større dansk eller international virksomhed, som bare synes, det er en knippelgod idé at satse hele butikken på det makkerpar.

Jeg er overbevist om, at ejeren af NTT Pro Cycling, sydafrikaneren Douglas Ryder, indgik samarbejdet med Virtu Cycling Group i forventning om, at ejerkredsen - Riis, Seier og den underligt uengagerede Jan Bech Andersen - kunne skaffe en sponsor.

Det kunne de ikke. End ikke med de allerbedste kort på hånden - nemlig et World Tour-hold, en World Tour-licens og en Tour-start i København forude. Man må konkludere, at der ganske enkelt ikke er nogen, der gider lege med Riis og Seier.

Seier er ude af sporten. Det store spørgsmål er nu, om Riis også erkender, at hans tid i cykelsporten er omme.