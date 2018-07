Revser danskerne: Tag ved lære af Froome og co.!

PARIS (Ekstra Bladet): Endnu en Tour er slut, og atter løb Team Sky med det hele – og lidt til. I et løb, hvor holdet fra første kilometer i Noirmoutier-en-l’Île blev hånet og nedgjort af tilskuere og endog med vold forsøgt nedlagt på grund af dets dominans og den dopingmistanke, der selvforskyldt hænger over holdet, endte to mand på podiet i Paris.

Man kan kun sige ’chapeau’.

Det er imponerende, at Team Sky atter viser, hvordan kagen skal skæres her i juli måned.

Det vidner om en enorm bredde på holdet, at det stiller til start med tre potentielle vindere i Chris Froome, Geraint Thomas og kometen Egan Bernal, og det understreger holdets professionalisme, at det holdt fokus på slutmålet og holdt det velsmurte maskineri kørende trods al virakken.

Froome var tiltænkt rollen som vinder for femte gang, men det var Thomas, der kørte et fejlfrit løb og viste sig som feltets stærkeste både fysisk og mentalt.

Oppositionen var frygtindgydende med et Movistar-hold, som på brostenene på 9. etape viste forbavsende gode takter og gav løfte om den helt store offensiv i bjergene.

Team Sky viste endnu en gang deres klasse. Foto: Marco Bertorello/AP

, hvor holdet burde være stærkest, fejlede dets tre kaptajner imidlertid på stribe. I det store billede må det være en ringe trøst, at Nairo Quintana vandt en etape, og at holdet vandt holdkonkurrencen.

Placeringer som nummer seks, ti og 14 til Quintana, Landa og Valverde var ikke det, Movistar kom efter.

I stedet blev det hollandske LottoNL-Jumbo, som blev den store animator i løbet. Dømt ude af en enkelt ’alvidende’ iagttager som slidte og trætte allerede efter få dage viste holdets sig som et af feltets mest interessante og mest vindende hold.

Tre etapesejre og en pragtfuld opvisning af Primoz Roglic på fredagens store Pyrenæeretape gør holdet ære.

Havde Roglic kørt op til sit bedste på enkeltstarten, var han sluttet på podiet i Paris. Det lover godt for fremtiden, at en så spændende rytter – som jeg i øvrigt havde som ’dark horse’ inden løbet – nu har meldt sig på banen som klassementsrytter.

Primoz Roglic leverede et flot løb. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

et godt Tour de France, og det kan vi takke Tour-arrangør ASO for. Ruten var interessant og inviterede til spændende cykelløb. Nogle få dødssejlere af transportetaper ændrer ikke ved det overordnede indtryk.

Jeg skrev indledningsvis, at Sky løb med det hele og lidt til. Det ekstra, holdet vandt, er den goodwill, som rytterne sikrede sig under de ganske svære forhold.

Thomas, Froome, Bernal og de andre håndterede pressen og fansene med stor professionalisme og stillede sig til rådighed for interview og autografskrivning igen og igen – selv om holdet jo faktisk havde al mulig grund til at krybe i skjul i den til tider ophedede atmosfære, der omgav holdet.

Team Sky var ofte til rådighed for den internationale presse, ligesom Chris Froome flere gange gav interviews på fransk. Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

I det lys var det ejendommeligt at opleve flere danske ryttere optræde temmelig afvisende over for danske journalister, som ofte var de eneste, der viste interesse for faktisk at tale med dem. Astanas tre Tour-pressemøder foregik på dansk, fordi ikke en eneste udenlandsk journalist mødte frem.

Ikke én eneste udenlandsk journalist regnede altså Jakob Fuglsang for at være en reel udfordrer i klassementet.

MEDIEPRESSET VAR med andre ord til at overse, men alligevel ignorerede især Fuglsang og Valgren ofte de reportere, der ventede ved bussen eller ved stregen, og rullede forbi uden at hilse.

Det er i mine øjne et kæmpe fejltrin, som meget let kan opfattes som arrogance.

Det gælder også hjemme i stuerne, og kommer det så vidt, så koster det også på kontoen, for det er nu engang en rytters popularitet, der afgør, om han får 5.000 eller 25.000 kroner for at stille op i et gadeløb hjemme i Danmark efter Touren.

Jeg er ganske forundret over, at de danske ryttere i så ringe grad er bevidste om de enorme muligheder, Tour de France giver dem. De er i tre uger i hele cykelverdenens centrum, men i stedet for at udnytte det, vender de ryggen til.

De er der for at køre cykelløb og bør fokusere på det, kan man indvende.

Ja, men Team Sky har bevist med al ønskelig tydelighed, at man på en og samme tid kan vinde Tour de France og optræde med klasse og stil over for både journalister og fans.

Det kunne Fuglsang og co. lære en del af.

