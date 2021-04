Unikke danskere: - Et af de vildeste overhovedet

’HVIS CORONAEN IKKE igen rokerer helt om på løbskalenderen og forplumrer rytternes sæsonopbygning, er jeg overbevist om, at Asgreen bliver den næste dansker, der lander en af de helt store sejre - og det kan meget vel blive Flandern Rundt.’



Ok, selv en blind kylling kan finde korn i ny og næ, men da jeg med ovenstående påstand sidste efterår så frem mod 2021-sæsonen, gjorde jeg det, fordi Kasper Asgreen gennem hele sidste sæson viste sig at være enormt holdbar i alle terræner. Også det, der ikke lige ligger til højrebenet.

- Der er ingen, der kan tage over

Han var blevet toer i sit første Flandern Rundt og vandt Kuurne-Bruxelles-Kuurne sidste år, og generelt må man bare sige, at han har været rigtig dårlig til at skjule den gigantiske motor, han har. Han har været eminent i år og står lige nu øverst oppe på tronen i den fornemme danske 2021-sæson.

Asgreen på toppen af den danske cykel-kransekage i 2021. Foto: Ritzau Scanpix

DET ER IKKE for at pille et my ved den sejr, Asgreen sikrede sig sidste søndag, men han er begunstiget af at køre for QuickStep i forårsklassikerne. De er konstant i situationer, hvor det er bedre at have den næstbedste, fjerdebedste og syvendebedste end at have den allerbedste. Det har de nydt godt af gang på gang.



Isoleret set var van der Poel nok den stærkeste i løbet. Men det koster også, selv for en supermand som ham, når han skal sidde og lukke huller fra kilometer 180-240 og selv skal sørge for forplejning, samtidig med at alles øjne hviler på ham og Wout van Aert, når der skal lukkes huller.

Der er QuickStep og Asgreen foran på point, når de liner op med potentielt fem mand, der kan tage sejren. Det er helt unikt.

Mads Pedersens sejr i Kuurn-Bruxelles-Kuurne er overgået flere gange den seneste måneds tid. Foto: Ritzau Scanpix

Mads Würtz tog karrierens største sejr i Tirreno. Det har vi næsten glemt allerede nu. Foto: Ritzau Scanpix

det danske cykelforår 2021. Hvem husker, at Mads P. vandt i Kuurne? Vi har jo nærmest også allerede glemt, at Mads Würtz vandt en etapesejr i Tirreno, for straks derefter vandt Magnus Cort en etape i Paris-Nice, så vandt Andreas Kron i Katalonien og så Mikkel Honoré i Baskerlandet. Det er altså ret vildt. Den liste og stime af sejre er meget imponerende.

Allerede her i starten af april har det været så vild en sæsonstart, at det ikke længere er nok at vinde to etaper i Tour de France for at blive kåret til årets danske cykelrytter. Det gør det da til et af de vildeste cykelår overhovedet.

Vi er vel efterhånden der, hvor der vel nærmest ikke er et cykelløb, hvor vi ikke med rette kan tro på en dansk sejr. I år mangler vi måske lige etapeløbsrytteren, der kan vinde Grand Tours, men ellers er der mulighed for dansk succes hele vejen rundt trods de supermænd, der er rundt omkring

OVER EN BRED KAM er det måske den bedste cykelgeneration nogensinde, vi har lige nu. Vi har ingen, der ingen kan smadre dem alle sammen i bjergene, og det er den spidskompetence, der mangler, for at vi kan slette ’måske’. Vi har alt muligt andet, men mangler en ny Riis, der kan vinde Grand Tours.

Vingegaard kan meget vel være den næste store i etapeløbssammenhæng. Foto: Getty Images

Jonas Vingegaard skal have mere plads for, at det kan lade sig gøre, og han skal måske lige bruge en sæson mere, inden han skal være kaptajn i Grand Tours, men når han for alvor bliver kørt i stilling, så kan han være manden, der også for alvor stikker ud i mængden i de tre Grand Tours.Jakob Fuglsang har længe været den bedste dansker i etapeløbene, men jeg må sige, at Vingegaard puster ham gevaldigt i nakken. Den andenplads, han sikrede sig i det netop overståede Baskerlandet Rundt, og det han lavede sidste år i Vueltaen. Det er jo ikke bare fordi, man har en god dag, når der er fire kilometer tilbage på frygtelige Angliru, og man sidder med kun syv mand i sit hjul, så har man altså et helt særligt talent.

DET SKULLE VÆRE MÆRKELIGT, hvis den danske succes stoppede nu. Det er der ingen grund til at tro med de to håndfulde rigtig, rigtig dygtige cykelryttere, der er for tiden.



Det er også glædeligt at se, at det næste kuld allerede er på vej. Alle dem fra banen står klar, og også mountainbikerne vil frem i verden, mens unge landevejsryttere også springer i øjnene rundt omkring i Europa.



Konklusionen på det hele må være, som jeg også har sagt før; At Bjarne Riis og hans cykelhold ikke er savnet. Den rolle, som han blev tildelt, som værende danske cykelsports redningsmand for talenterne, så de kunne blive professionelle, har vist sig fuldstændig ubegrundet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

