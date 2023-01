Når alt går galt

ALLEREDE EFTER 25-5 ved pausen til de forsvarende danske verdensmestre kunne man ud fra et dansk synspunkt konstatere, at alt var galt ved det opgør. Og det bliver absolut ikke bedre af, at parodien gentages i en fyldt Royal Arena i København lørdag.

Men for Saudi-Arabiens bestialske styre er dobbeltopgøret mod Danmark i fyldte danske haller en kæmpe sejr. Det er sportswashing udført til perfektion. Så glemmer vi alt om mordet på journalisten Jamal Khashoggi, massehenrettelserne, torturen af politiske fanger, kvindeundertrykkelsen, den manglende ytringsfrihed og den åbenlyse handel med kvindelige migrantarbejdere.

DET ER uforståeligt, at DHF har budt Saudi-Arabien op til dans. Også moralsk. Og rent sportsligt har kampene ingen værdi. Det kan i hvert fald ikke være på grund af de håndboldmæssige kvaliteter, at Jan Pytlick har sagt ja til at træne det ringe saudiske landshold.

Men jeg kan da også forstå på hans udtalelser til TV 2, at der følger en pæn skilling med. At han så på grund af skattetekniske årsager ikke engang kan være på bænken til kampene i Odense og København, men må følge med fra en tv-skærm på et hotelværelse i Malmø, gør kun hele situationen endnu mere tragikomisk.

DHF HAR diverteret med forskellige forklaringer på, at man har valgt Saudi-Arabien, der aldrig er blevet bedre placeret end nummer 19 ved VM, som sparringspartner, før det i næste uge går løs ved slutrunden i Polen og Sverige. Det har blandt heddet sig, at saudierne er inviteret, fordi de i stil minder om Bahrain og Tunesien, som Danmark møder i det indledende gruppespil.

Stadig er det dog modstandere på et lavt niveau. Danmark slog således Bahrain med 14 mål ved det seneste VM i Egypten. Og her formåede Tunesien ikke at gå videre fra det indledende gruppespil. En anden forklaring har været, at det ikke har været muligt at lokke en kapabel europæisk modstander til Danmark her kort tid før slutrunden. Holdene ønsker ikke at bruge kræfter på at rejse, og derfor har det danske landshold heller ikke selv villet tage turen ud fra Kastrup Lufthavn.

DET forbliver dog uforståeligt, at håndboldforbundet ikke har kunnet lokke et eneste anstændigt landshold til at møde verdensmestrene i fyldte arenaer i Danmark. Og hvis Saudi-Arabien virkelig var den eneste mulighed, havde det været bedre at lade være. Også af sportslige grunde. To interne træningstimer ville have været af langt større værdi.

