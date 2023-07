Narrespil - nu også på cykel

I NÆSTE uge begynder VM i cykling i Skotland, og som ved efterhånden alle større sportsbegivenheder begynder diskussionen om russisk eller ikke russisk deltagelse. Herfra er der ingen tvivl. Selvfølgelig skal russerne ikke deltage ved VM. Rusland fører en blodig og bestialsk krig i Ukraine, og det er umådeligt naivt at tro, at man i Rusland kan adskille sport og politik.

De skiftende sovjetiske og russiske ledere har siden 2. verdenskrig brugt sporten som politisk propaganda. Vi så ved OL i 1980 i Moskva og igen ved Vinter-OL i Sochi i 2014, hvordan lederne i Kreml manipulerede hele den internationale sportsverden med et statsstyret dopingprogram. Og vi har igennem årene set, hvordan russiske politikere og russiske agenter skaffer sig indflydelse i de internationale idrætsforbund som IOC, FIFA og UEFA.

TILBAGE til Skotland. Forud for cykel-VM har den britiske regering forlangt, at hvis russiske atleter skal have lov til at stille op, skal det være som uafhængige idrætsfolk. De skal samtidig underskrive en deklaration, hvor de bekræfter, at de ikke støtter og ikke vil støtte krigen i Ukraine eller det russiske regime.

Kravet har fået franskmanden David Lappartient, præsident for Den Internationale Cykelunion, UCI, op på klampen. Ifølge den engelske avis, The Times, har Lappartient skriftligt truet den britiske regering med, at Storbritannien i fremtiden ikke får flere internationale mesterskaber, hvis ikke det helt overlades til UCI at sikre, at russerne stiller op til VM som såkaldt neutrale deltagere.

NU SKAL det nævnes, at UCI har den russiske oligark og mangemilliardær Igor Makarov siddende i den såkaldte Management Committee. Makarov er som så mange andre oligarker og højtstående personer med forbindelse til Vladimir Putin sanktioneret i en lang række vestlige lande. Men David Lappartient holder fast i Makarov som medlem af komiteen, som er UCI’s højeste organ. Og det selv om den britiske cykelunion sidste år opfordrede Lappartient til at smide Makarov og de øvrige russere i UCI på porten.

Den russiske oligark Igor Makarov sidder stadig med ved bordet i UCI. Foto: Ritzau Scanpix

Det skal også nævnes, at Lappartient selv er medlem af Den Internationale Olympiske komite, IOC, og så begynder det hele at give mening. IOC’s præsident, Thomas Bach, har siden det russiske dopingbedrag i 2014 gjort alt for at holde russerne inde i varmen. Også efter at Rusland indledte den blodige krig i Ukraine.

I ONSDAGS i Paris sendte Thomas Bach invitationer ud til alle de olympiske nationer, bortset fra Rusland og Belarus. Invitationerne gælder deltagelse i næste års OL i byernes by. Thomas Bach kunne have benyttet lejligheden til at sige, at atleter fra Rusland og Belarus naturligvis ikke får lov til at deltage ved legene.

Putin og Bach. De bedste venner i den olympiske verden. Foto: Ritzau Scanpix

Det gjorde han ikke. Han vil gerne have dem med. Han skal bare have den kringlet. Men en af hans udfordringer er, at den franske regering har stort set samme opfattelse af russerne, som den britiske regering, der ikke vil have russiske cykelryttere med til VM. Franskmændene ser meget nødigt russerne i Paris næste sommer.

VED DE seneste lege i Rio, Beijing og Tokyo, forsikrede Thomas Bach, at russerne stillede op som neutrale atleter uden flag og uden nationalmelodi. Alligevel var ingen i tvivl om, at de repræsenterede Rusland, blandt andet når deres overtræksdragter var holdt i det russiske flags farver.

Vi er vidner til et narrespil, hvor Bach gør alt for sin gode ven Vladimir Putin og lur mig, om vi ikke vi ser masser af russere ved OL om et år. Uanset om der er krig eller ej.

Olympisk hykleri