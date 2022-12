Nekrolog: Han forrådte aldrig det smukke spil

Indlægget kom fra venstre, og så hang han der i den tynde luft, mens 107.412 tilskuere på Estadio Azteca i Mexico City holdt vejret. Men de vidste godt, hvordan det ville ende. I sådan en situation svigtede Pelé ikke. Bolden blev headet ned i det nærmeste hjørne uden chance for den italienske målmand.

Historiens bedste fodboldspiller – i hvert fald i mine øjne – er her ikke mere. Men minderne er talrige. Og i Mexico i 1970 skrev Pelé med det borgerlige navn Edson Arantes Do Nascimento sig ind i historiebøgerne som den første spiller til at vinde VM tre gange. Finalen mod Italien vandt et overlegent brasiliansk landshold 4-1.

Artiklen fortsætter under billedet...

Pelé i jubel i finalen i 1970. Foto: Ritzau Scanpix.

Der er meget andet godt at huske fra netop den slutrunde, som for tv-seere havde det ekstra kolorit, at den blev sendt i farver. Og der er særligt en episode, som er værd af fremhæve:

Annonce:

I Guadalajara var luften også tynd, men heden enorm, og englænderne led under de fremmedartede forhold. Brasilien derimod følte sig godt tilpas, og de udsatte England for et voldsomt pres. Det var de forsvarende verdensmestre mod de kommende verdensmestre.

Den brasilianske anfører, Carlos Alberto, sendte en lang, flad bold ned langs højre sidelinje, hvor den hurtige fløj Jairzinho fangede den og rykkede forbi den engelske back Terry Cooper. Jairzinho afleverede med en følt bold perfekt ind over til bageste stolpe, hvor Pelé steg til vejrs inde i det lille felt og knaldhårdt headede bolden ned mod det nærmeste hjørne.

Alt var udført til perfektion, og Pelé råbte begejstret ’Golo’. Men der var ikke mål. Gordon Banks havde et splitsekund til at handle. Han vidste instinktivt, at han ikke kunne nå at gribe bolden, og for ikke at give Pelé en returbold reagerede han ved med sin højre hånd at komme under bolden, da den ramte jorden en halv meter fra målstregen, og så skovlede han den over målet.

Annonce:

Banks skyndte sig på benene for at gøre sig klar til hjørnesparket, men så brød han sammen af grin efter en lille ordveksling i feltet.

’Jeg troede, der var mål’, sagde Pelé.

’Det gjorde vi begge to, sagde Banks.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gordon Banks fantastiske redning af Pelés hovedstød. Brasilien vandt dog kampen mod de forsvarende verdensmestre med 1-0. Foto: Ritzau Scanpix.

Faktisk var det ikke uden sværdslag, at Pelé overhovedet var med i Mexico. I begyndelsen af året ragede han uklar med landsholdets daværende træner Joao Saldanha. Træneren mente, at Pelé var ude af form og at hans nærsynethed på det højre øje var for stort et handicap. Joao Saldanha var en kontroversiel person i Brasilien. Han var fodboldtræner, journalist og kommunist og i evig konflikt med den brutale militærjunta under ledelse af diktatoren Médici. Og her blev konflikten åbenlys for Médici ville have hele Brasiliens fodboldgud Pelé med til Mexico.

Annonce:

17. march 1970 blev landstræneren kaldt til et møde præsidenten for det brasilianske fodboldforbund, Joao Havelange, som fire år senere blev præsident for FIFA. Mødet med mellem Saldanha og Havelange tog 15 minutter.

- Kujon råbte Saldanha, da han kom ud ad døren med en fyreseddel i hånden.

Mario Zagallo blev ny landstræner. Han var som spiller med til at vinde VM i 1958 med en dengang 17-årig Pelé, som scorede to mål i finalen mod Sverige på Råsunda i Stockholm. En finale som Brasilien vandt overlegent 5-2.

Artiklen fortsætter under billedet...

Pelé og Garrincha var de helt store oplevelser ved VM i Sverige i 1958. Garrincha, som var hjulbenet på det ene ben og kalveknæet på det andet, var driblekongen, son ingen kunne fange. Pelé sørgede for slutproduktet. Foto: Ritzau Scanpix.

Zagallo fik både Pelé og de øvrige spillere i form. De blev lukket inde i en militærlejr i 100 dage, og selv om de måske ikke var favoritter, da de nåede frem til Mexico, så stod det hurtigt klart, at de både teknisk, taktisk og fysisk var det bedste hold. Og Pelé, der ved den slutrunde også lærte at forsvare, var den store stjerne.

Det var han i hele sit fodboldliv. Han var 10’eren og ualmindeligt målsulten. Han levede op til sit kælenavn: Den sorte perle.

Annonce:

Pelé fra klubben Santos FC, debuterede på det brasilianske landshold som 16-årig. Han nåede at deltage ved fire slutrunder og vandt de tre. Det blev til 14 VM-kampe og 12 mål.

Han spillede i 17 sæsoner i Santos og vandt med klubben, alt hvad der kan vindes. Han sluttede karrieren af med tre år i New York for Cosmos. Gennem årene afviste han tilbud fra store europæiske klubber som Real Madrid og Inter Milano. Syv gange blev han kåret som verdens bedste spiller.

Foto: Andre Penner/Ritzau Scanpix

Efter karrieren gik han ind i politik. Han tog aldrig selv stilling til militærdiktaturet, som styrede Brasilien fra 1964 til 1985. Det var et brutalt regime, som likviderede og torturerede politiske modstandere. Pelé ytrede sig ikke om det, han tog heller aldrig officielt afstand fra det.

Annonce:

Demokratiet i landet var genindført, da han blev sportsminister fra 1993 til 1998. Her forsøgte han at rydde op i den dybt korrupte brasilianske fodboldverden. Det blev ingen succes. Politik var ikke hans stærke side. Men det tjener ham til ære, at han også tog et opgør med det korrupte FIFA under ledelse af Joao Havelange. Det betød ganske vist, at han blev holdt ude af diverse FIFA-arrangementer, men det levede han godt med.

Han blev sin egen fodboldambassadør og tjente flere hundrede millioner kroner om året på at reklamere for Viagra, MasterCard, Coca-Cola, det brasilianske olieselskab Petrobras, Nokia, Samsung og en række andre foretagender. Han satte dog grænsen ved spiritus og tobak. Ved siden af tjente han også en skilling på alle sine tv-programmer, bøger, videoer og CD’er om sig selv.

Det er der ikke noget ulovligt i, og modsat så mange andre af fortidens store stjerner som Franz Beckenbauer og Michel Platini, forrådte Pelé aldrig det smukke spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blå bog:

Født som Edson Arantes do Nascimento den 23. oktober 1940 i Três Corações, Brasilien.

Klubber: Santos (1956–1974) og New York Cosmos (1975–1977)

Landskampe for Brasilien (1957–1971): 92 (77 mål)

Verdensmester tre gange. I Sverige 1958, Chile 1962 og Mexico 1970.

Annonce:

Statistikkerne er ikke helt enige, og i Santos undrer man sig over, hvorfor Pelés 448 mål i venskabskampe for klubben ikke er regnet med i flere officielle opgørelser. Lægger man dem oveni, har han angiveligt scoret 1281 mål i 1256 kampe. Kun landsmanden Arthur Friedenreich har i starten af det 20. århundrede – måske – scoret flere.

Pelé var gift tre gange. Hans første ægteskab var med Rosemeri dos Reis Cholbi. Det varede fra 1966 til 1982. De fik tre børn

I 1994 giftede han sig med Assiria Lemos Seixas. De fik tvillinger i 1996 og blev skilt i 2008.

Hans tredje ægteskab, med Marcia Aoki, blev indgået i 2016. De fik ikke børn sammen.

Pelé havde flere affærer ved siden af sine ægteskaber. De resulterede i yderligere to børn.

Hylder Pelé: Kom med det smukke fodbold