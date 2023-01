- Noget af det mest giftige i mange år

KOMMENTAR: Danmark er klar til semifinalen mod Spanien efter en storsejr på 40-23 over et chanceløst ungarsk landshold

DEN KVARTFINALE blev vundet i en håndevending. Første halvleg var en gigantisk oplevelse, anden halvleg var lidt af en ørkenvandring. Faktisk sad jeg og kedede mig i perioder, så overlegent var det danske landshold, som spadserer videre i turneringen uden problemer.

Men lad os nu glæde os over de mange vidunderlige boldspillere, der er blandt Nikolaj Jacobsens udvalgte. Og lad os glæde os over, at landstræneren har fået stabiliseret et forsvar, som tidligere i turneringen lignede et vakkelvornt og tæret rækværk. Indkaldelsen af Niclas Kirkeløkke har vist sig at være en genistreg. Den bomstærke back har virkelig givet noget substans til defensiven.

Annonce:

DET MEST vidunderlige er dog, at Danmark har så umådelig let ved at score mål. Den fortryllende trio i bagkæden, Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Mathias Gidsel er noget af det mest giftige, jeg har set i mange år. De drøner igennem ethvert forsvar. De må være ganske forfærdelige at dække op overfor. De er ustoppelige.

Og så vil de vinde for enhver pris. Bedst illustreret af at Mikkel Hansen ved 31-18 kastede sig langs gulvet efter en tabt bold. Havde han ikke gjort det, havde han garanteret fået en skideballe af landstræneren.

Indkaldelsen af Niclas Kirkeløkke har vist sig at være en genistreg fra landstrænerens side. Foto: Lars Poulsen

DET ER dog synd for det danske landshold og synd for sporten, at kvartfinalen blev spillet i en halvtom hal. Turneringsplanlægningen er - for nu at sige det lige ud - rådden.

Danmark burde selvfølgelig have fortsat med at spille i Malmø, og så kunne man have lavet finaleweekenden i Stockholm med både semifinaler og finale. På den måde havde publikum vidst, hvad de havde at forholde sig til. Det havde uden tvivl betydet, at de danske tilskuere havde fyldt hallen i Malmø til sidste plads.

Annonce:

Nu blev det i stedet rent tilskuermæssigt en ret fesen affære i Stockholm. Der var ikke engang tusinde danskere til kampen. En halvtom hal er en hån overfor de danske, forsvarende verdensmestre, der spillede som håndboldguder. De lod sig heldigvis ikke gå på af den manglende røde bølge på sæderækkerne. De spillede som om, de har tænkt sig at genvinde guldet uden problemer.

Der er ingen tvivl om, hvem der bruger længst tid foran spejlet i herrelandsholdstruppen, og særligt håret mener kollegaerne, tager særligt lang tid Hvem bruger længst tid foran spejlet af spillerne på landsholdet?

DER KOMMER hårdere modstand i semifinalen mod de gamle kendinge fra Spanien. Ingen tvivl om det, men som det danske landshold har udviklet sig i de seneste kampe, så lover det virkelig godt for weekenden. Vi har været vidner til en voldsom magtdemonstration. At føre med ni mål ved pausen over Ungarn, og med Nikkas Landin med en redningsprocent på 48, er jo af en anden verden. Vi taler altså om en kvartfinale ved VM. Det er mageløst.

Selvfølgelig kunne koncentrationen ikke holde hele vejen hjem. Dertil var det danske landshold for overlegent. Men så fik Nicolaj Jakobsen brugt en del af spillerne fra bænken. Det var godt at se, at Jakob Holm og Mads Mensah havde noget at byde ind med. Der skal nok blive brug for dem begge i de to kampe, der kommer i weekenden.

Annonce:

DANMARK har sat kursen mod endnu et verdensmesterskab. Og det ser lovende ud. Mod Ungarn spillede Mikkel Hansen sin landskamp nummer 250, og han ligner ikke en mand, der er mæt af sejre. Med Pytlick og Gidsel som sine backer har han nærmest fået en ny begyndelse. Der er mange landskampe i ham endnu.

Læs også: Landin i den syvende himmel: Næsten perfekt

Ren verdensklasse: Han er jo uhyggelig!

Dansk magi: De kan gøre os til verdensmestre