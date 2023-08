Noget er råddent i kongedømmet Saudi

KOMMENTAR: Saudi-Arabien køber spillere for milliarder, men de undlader i flere tilfælde at udbetale løn

EN HEL fodboldverden er blevet slået med forbløffelse og hængende underkæbe, efterhånden som klubberne i Saudi-Arabien i løbet af sommeren har købt stjernespillere fra de store europæiske ligaer for millioner-milliarder.

Men når man graver lidt i det saudiske fodboldeventyr, afdækkes der en mindre køn historie. I mange tilfælde betaler klubberne ikke den aftalte løn til spillerne, og den internationale spillerforening, FIFPro, har i en officiel meddelelse til sine mere end 65.000 medlemmer advaret mod at tegne kontrakt med klubber i Saudi-Arabien.

DET ER noget af en lammer til de saudiske fodboldrømme. Landets blodige kronprins, Mohamed Bin Salman, har ambitioner om at udvikle den saudiske liga til at blive blandt de fem bedste i verden. Men så skal skillingerne også falde til tiden, og det gør de i mange tilfælde ikke.

Således har FIFA’s eget Fodbold Tribunal, Dispute Resolution Chamber, i løbet af de seneste 12 måneder behandlet mere end 50 sager, hvor spillere fra saudiarabiske klubber har klaget over manglende udbetaling af løn og overholdelse af de kontraktlige forpligtigelser.

FREDAG begynder sæsonen i den saudiske liga med en kamp mellem Al-Ahli og Al Hazm. Al-Ahli er en af de fire klubber, som er blevet overtaget af den statslige investeringsfond, PIF, som styres af kronprins Mohammed Bin Salman. Men klubben Al-Ahli er også en af de store syndere, når det handler om ikke at udbetale løn. Alene inden for de seneste to år har Al-Ahli tabt fire sager ved FIFA’s domstol.

Riyad Mahrez (th.) har netop forladt Manchester City og er skiftet til Al-Ahli. Foto: Ritzau Scanpix

Den seneste sag er fra marts i år, hvor klubben blev dømt til at betale godt otte millioner kroner til den tidligere anfører i Nottingham Forest, Lewis Grabban. Han blev hentet til Al-Ahli i august sidste år, men allerede efter et par måneder udeblev hans månedlige løn på knap 700.000 kroner.

Lewis Grabban (tv.) blev snydt i Saudi-Arabien. Foto: Ritzau Scanpix

LEWIS GRABBAN vandt sin sag klart hos FIFA’s domstol, som også gav Al-Ahli et forbud mod at tegne nye kontrakter med både indenlandske og udenlandske spillere i de næste to transfervinduer. Men fordi klubben appellerede afgørelsen til en højere instans, har Al-Ahli alligevel været voldsomt grådig i det igangværende vindue.

Store navne som Eduard Mendy, Riyad Mahrez og Roberto Firmino har tegnet kontrakt med klubben. Og i sidste uge fik de følgeskab af fløjspilleren, Allan Saint-Maximin. Han blev købt i Newcastle, som også ejes af den saudiske investeringsfond, PIF.

Roberto Firmino har taget turen fra Liverpool til Al-Ahli i Saudi-Arabien. Foto: Ritzau Scanpix

JEG ER ikke i tvivl om, at stjerner som Ronaldo, Benzema og Kante nok skal få deres løn til tiden, men det er en rå kultur, vi har med at gøre, når selv de største klubber ikke overholder kontrakterne med spillerne i andet geled. Ronaldos klub, Al Nassr, blev i november dømt til at betale den brasilianske midtbanespiller Petros 17 millioner kroner, fordi klubben ikke havde overholdt hans kontrakt.

Nu er eksemplerne så mange, at FIFA naturligvis bør sætte hårdt ind. Men det sker næppe, for blandt kronprins Bin Salmans nære venner finder vi FIFA’s præsident, Gianni Infantino. Og senere i år skal Saudi-Arabien være for FIFA’s klub-VM. Der skal ikke være noget ballade der.

FLERE VIL måske tænke, at spillerne selv kunne aktionere ved at gå i en form for solidaritetsstrejke. Det kommer heller ikke til at ske. Meget få spillere tager til Saudi-Arabien på grund af sportslige ambitioner. Det handler om penge. At nogen så bliver snydt, anfægter ikke de øvrige. Dansen om guldkalven gør blind.

