Nu er det en endnu værre og brutal Qatarstrofe

KOMMENTAR: Efter VM er det kun blevet værre for migrantarbejderne i Qatar - DBU synes dog selv, at de har gjort en forskel

DET GÅR kun værre i Qatar. Meget værre. Her knap fem måneder efter at VM blev fløjtet af, og Messi rejst hjem med pokalen og sin kåbe, er migrantarbejderne for alvor ladt i stikken. Nu har qatarerne ikke længere verdens bevågenhed, og derfor oplever mange migrantarbejdere en særlig brutalitet.

Allerede da VM sluttede, afbrød Qatars myndigheder samarbejdet med de internationale fagforeninger, herunder byggearbejdernes globale forbund, BWI. Det var præcis, hvad mange havde ventet og frygtet. Således bliver mange migrantarbejdere i disse dage deporteret fra Qatar, vel at mærke uden den løn, de har til gode. Og de har ingen til at forsvare sig.

SELV OM FIFA’s præsident, Gianni Infantino, vist stadig bor i Qatar med sin familie, har fodboldorganisationen glemt alt om migrantarbejderne og har i stedet rettet blikket mod først kvindernes VM til sommer i Australien og New Zealand og mændenes i 2026 i USA, Mexico og Canada.

I DBU har bestyrelsen gjort status efter VM. Her hedder det i et referat fra bestyrelsesmødet:

’DBU har siden 2015 haft en klar strategi med kritisk dialog og har bidraget til at skabe reelle forandringer for migrantarbejderne i Qatar. Det er bekræftet af den internationale fagforening BWI mfl.’

Jesper Møller mener, at DBU har gjort en forskel i Qatar. Foto: Ritzau Scanpix

DET ER voldsom selvros fra Jesper Møller og kompagni, men det er ikke rigtigt. De stikker sig selv blår i øjnene. BWI’s repræsentant i Danmark, Gunde Odgaard fra BAT-kartellet, medgiver over for DBU, at der blev skabt bedre forhold for de måske 50.000 migrantarbejdere, som var beskæftiget på stadionbyggerierne frem mod VM.

Gunde Odgaard siger:

’Men for alle andre, og det kan være op mod halvanden million, er det kun blevet værre. Det handler om intimidering, overvågning, kontrol, og det handler om, at man ikke får sin løn, og at man bliver fyret uden varsel. Mange af de klageinstanser, der er blevet sat op, de virker ikke. Og mange af de forbedringer, der blev indført frem mod finalen, bliver nu rullet tilbage.’

Gun de Odgaard har været i Qatar utallige gange og kender forholdene bedre end de fleste. Foto: Lars Poulsen

SANDHEDEN ER, at der ikke er nogen, der løfter en finger for migrantarbejderne i Qatar. BWI har selv været nødt til at trække deres få folk i landet hjem, fordi de også blev intimideret, og nu forsøger sheikerne i den lille ørkenstat at sætte sig på den offentlige debat. Således er der lykkes Qatar at få den arabiske verdens opbakning til, at en regeringsrepræsentant fra Qatar bliver nomineret til at blive præsident for den internationale ILO-konference i næste måned.

I en intern mail, som er sendt ud til BWI-folk verden over, hedder det:

’Selv om funktionen som præsident for konferencen er symbolsk, er den især provokerende i lyset af de seneste afsløringer. Som I ved, har Qatar siden VM trukket flere af reformerne tilbage.’

I MAILEN anklages Qatars regering for at købe kritikere til tavshed. Det vil i givet fald ikke være første gang.

DBU er ikke blevet købt. Selvfølgelig ikke. Det er pæne folk. Men Jesper Møller og hans hjord har lært af VM i Qatar. Således hedder det i referatet fra bestyrelsesmødet:

’DBU vil arbejde med en klarere rollefordeling mellem idrætspolitik og sportslige forberedelser. Det skal understøtte trænere og spilleres ytringsfrihed – herunder retten til at ikke at ytre sig. Debatten om Qatar og menneskerettigheder fyldte for meget for træner og spillere og forstyrrede de sportslige forberedelser. Det vil vi undgå i fremtiden.’

LØSNINGEN ligger lige til højrebenet. Fremover stiller DBU’s ellers usynlige formand sig frem og tager de politiske diskussioner. Det er han valgt til, og med sine roller i UEFA og FIFA er han også betalt for det. Men Jesper Møller var fuldstændig væk i månederne op til VM. Det der med migrantarbejdere har aldrig rigtig interesseret ham.

