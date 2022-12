Nu er Messi perfekt: - Absurd at tænke på

DU KAN IKKE sammenligne legender på tværs af epoker, siger de. Jeg køber gerne præmissen.

Spillet ændrer sig konstant, tempoet og professionalismen er øget markant årti efter årti siden Pelés tid – mens Diego Maradona måtte springe for at bevare sin førlighed kamp efter kamp.

Derfor tør jeg heller ikke sammenligne Lionel Messi med hverken Maradona eller Pelé. Men vi kan godt sætte vor tids største spillere op mod hinanden; Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

HVEM ER STØRST? Spørgsmålet er blevet stillet igen og igen. Svaret er subjektivt, og i mange år var fodboldfolk jo nærmest opdelt i ortodokse lejre på hver sin side. Det var en hidsig debat – til tider i en aggressiv tone.

Nu er der sat endnu en optællingsstreg på den ene side af papiret med Argentinas guldmedaljer.

Lionel Messi vidste allerede inden VM, at det ville blive hans sidste chance for at blive verdensmester. Han havde allerede vundet det meste, der er muligt at vinde med et par fodboldstøvler på.

Messi og familien på podiet med VM-trofæet. Foto: Paul Childs, Ritzau Scanpix

ALLIGEVEL SKULLE han høre for, at han ikke havde vundet et VM. At han ikke kunne det, som Diego Maradona kunne. En mand, der har vundet Champions League, Copa America, OL, mesterskaber, pokalturneringer og Ballon d’Or – det meste endda adskillige gange.

Det var ikke nok.

Nu er han perfekt. Der er fuld plade på pokalpladen – Lionel Messi har med VM-titlen vundet A-L-T!

DET ER FULDSTÆNDIG absurd at tænke på. Der findes ikke én titel, man kunne drømme om at få som fodboldspiller, som Lionel Messi ikke har. Ikke én.

Men det holdt hårdt for ham i finalen mod Frankrig. Det var ikke bare skørt underholdende at overvære 2-2 i ordinær spilletid, 1-1 i forlænget og så 4-2 i straffesparkskonkurrencen.

Det var også et smukt kig direkte ind i fodboldens krystalkugle. Fremtiden tilhører Kylian Mbappé. Og vi skal ikke skue særlig langt frem.

Messi og Mbappé overstrålede alle i VM-finalen. Foto: Franck Fife, Ritzau Scanpix

DET VILLE nemlig være forkert at sige, at det var en stjerne, der blev født. Der var langt mere tale om det første skridt mod en overdragelse af tronen. Fra kongen til prinsen.

Lionel Messi abdicerede ikke. Han blev forsøgt kuppet af en ung superstjerne, der kommer til at score så mange mål og vinde så mange titler de kommende ti år. Men 23-årige Kylian Mbappé må vente lidt endnu på at få sin krone – og sin anden VM-titel.

For VM 2022 er Lionel Messis. Det var sidste chance for at slippe for resten af sit liv at skulle forholde sig til den eneste manglende titel.

22 ÅR EFTER, at han som bare 13-årig forlod sit hjemland for at jagte fodboldlykken i Barcelona, vender han hjem til sit folk med den pokal, de har hungret efter at få hjem igen i 36 år.

Den eneste pokal, som Cristiano Ronaldo ikke har.

Jeg tror, at svaret på, hvem den største fodboldspiller i vor tid er, skal findes lige der - i hullet i Ronaldos pokalskab.