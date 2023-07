Nu skal de holde kæft

EN SENATSHØRING i denne uge Washington, D.C., kaster nyt lys over Saudi-Arabiens overtagelse af international golf. Et 276 sider langt bilagsdokument giver et godt indblik i, hvad der gik forud, da saudiernes investeringsfond PIF overtog PGA Tour og DP World Tour.

I forvejen drev PIF-milliardforetagendet LIV Golf, men nu er det hele smeltet sammen, og det er PIF’s bestyrelsesformand, Yasir al-Rumayyan, der har sat sig for bordenden. Han er tæt på at være den næstmægtigste mand i Saudi-Arabien efter den blodige kronprins Mohammed bin Salman, som har ambitioner om at gøre olienationen til verdens førende sportsmekka.

DER ER mange bemærkelsesværdige dokumenter i bilagsbunken, som alle har adgang til. Det fremgår af aftalens punkt ni, at alle aktører, altså også golfspillerne, ikke må kritisere forholdene i Saudi-Arabien. Ikke noget med at minde om, at det var saudiere, der udførte terrorangrebene 11. september i New York og Washington, D.C. Ikke noget med at genfortælle halshugningen og parteringen af systemkritikeren Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

Jamal Khashoggi blev dræbt i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Nå ja, der er også det med kvindeundertrykkelsen, brud på menneskerettighederne, bombningen af børn i Yemen, de elendige forhold for migrantarbejderne, og man kunne blive ved. Men intet må nævnes eller kritiseres, hvis man skiber sig ind i den saudiske golfverden. Her er teksten:

’Hver part er indforstået med og aftaler, at den ikke på noget tidspunkt, direkte eller indirekte, vil fremsætte, offentliggøre eller kommunikere til nogen person eller enhed eller i noget offentligt forum nogen ærekrænkende eller nedsættende bemærkninger, kommentarer eller udtalelser vedrørende den anden part, deres tilknyttede selskaber og ultimative reelle ejere eller deres respektive virksomheder, direktører, ansatte, embedsmænd, aktionærer, medlemmer eller rådgivere.’

Tidligere har The New York Times og mediet Sports Politika afsløret, at den samme klausul findes i den ambassadøraftale til en værdi af 160 millioner kroner, som Lionel Messi har indgået med Saudi-Arabiens næststørste by, Jeddah. Og mon ikke den samme klausul går igen i de mange kontrakter, saudiarabiske fodboldklubber for tiden indgår med begærlige spillere fra de største europæiske ligaer.

Der er næppe mange, der betragter Messi som en opvigler. Foto: Ritzau Scanpix

MEN TILBAGE til golfen. I de mange bilag går det igen, hvor vigtigt det er for saudierne at de to største navne på PGA-turen, Rory McIlroy og Tiger Woods, får deres eget hold og deltager i mindst 10 af LIV’s turneringer.

Ved Scottish Open i torsdags sagde McIlroy, at han hellere vil indstille karrieren end at stille op i LIV golf.

Så fik de den. Men der er mange andre sjove forslag fra PIF i bilagsbunken. Amanda Staveley, som var en central figur, da PIF købte Newcastle, arbejder nu for PIF og Newcastles præsident, Yasir al-Rumayyan.

PIF-formanden Yasir al-Rumayyan og Amanda Staveley har fundet sammen i et tæt samarbejde. Foto: Ritzau Scanpix

I ET NI sider langt dokument fra april i år foreslår Amanda Staveley, at hendes chef skal være præsident for Det Internationale Golfforbund. Her er Annika Sörenstam i dag chef. Endvidere foreslår – læs: kræver – Staveley, at Yasir al-Rumayyan bliver tildelt et medlemskab af Augusta og St Andrews, de to mest prominente golfklubber i verden.