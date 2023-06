PENGENE vinder. Hver gang.

Penge trumfer moral og anstændighed og giver frit løb for hykleriet. Saudi-Arabien har masser af penge, men det er dog sjældent, at et land nærmest køber en hel sportsgren. Alligevel er det nogenlunde det, der skete, da saudiernes investeringsfond, PIF, tirsdag overtog PGA Tour og DP World Tour.

Vi taler golf her. I forvejen drev PIF-milliardforetagendet LIV Golf, men nu er det hele smeltet sammen, og det er PIF’s bestyrelsesformand, Yasir Al-Rumayyan, der har sat sig for bordenden. Han er tæt på at være den næstmægtigste mand i Saudi-Arabien efter den blodige kronprins Mohammed bin Salman, som har ambitioner om at gøre olienationen til verdens førende sportsmekka.

Kronprins Mohammed bin Salman vil gøre Saudi-Arabien til verdens største sportsmekka. Foto: Ritzau Scanpix

DA SAUDI-ARABIEN i 2021 lancerede LIV Golf, slog PGA-chefen Jay Monahan syv kors for sig og erklærede golf-krig. LIV Golf var en flok parasitter, og Monahan truede med retssager og påkaldte sig endda støtte fra pårørende til ofrene fra terroraktionerne 11. september. Det gjorde han med henvisning til, at de fleste af terroristerne kom fra Saudi-Arabien.

Det er korrekt. Saudi-Arabien har et vist ry for at sponsere terrorisme. Det var også saudiere, der - efter al sandsynlighed med kronprins Salmans billigelse - halshuggede og parterede systemkritikeren Jamal Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

Jamal Khashoggi blev henrettet på konsulatet i Istanbul. Foto: Ritzau Scanpix

DET ER KUN et år siden, at PGA-chef Monahan kaldte LIV Golf et af Saudi-Arabiens sportswashingsprojekter. Nu er de bedste venner, og Monahan er blevet til Moneyman med titel af administrerende direktør i det nye saudi-styrede golfmonopol.

Som nævnt kommer pengene fra PIF og Yasir Al-Rumayyan, som også ejer den engelske Premier League-klub Newcastle United, der netop har kvalificeret sig til Champions League. En kæmpe succes for saudierne.

Yasir Al-Rumayyan er også bestyrelsesformand for Saudi-Arabiens enorme olieselskab Aramco. I marts i år etablerede han og PIF flyselskabet Riyadh Air, hvor han også har sat sig i formandsstolen. Ambitionen er, at Riyadh Air skal blive større end Qatar Airways, Emirates og Etihad.

Yasir Al-Rumayyan i midten med skægget er blandt meget andet også præsident for Newcastle United. Foto: Ritzau Scanpix

HJEMME i oliestaten ejer PIF de fire største klubber i den nationale fodboldliga. En af de fire er Al Nassr, som har Cristiano Ronaldo på lønningslisten. Naturligvis for et milliardbeløb.

En anden er mesterklubben Al Ittihad, som netop har tegnet en treårig kontrakt med 35-årige Karim Benzema fra Real Madrid. Han menes at få omkring en milliard kroner om året.

Det er det glade vanvid. Men det er pengene, der vinder.

35-årige Benzema kunne godt bruge en skilling ekstra, så nu tager han til Saudi-Arabien. Foto: Ritzau Scanpix

PIF har over 4000 milliarder kroner at gøre godt med. En del af dem bliver de næste uger brugt på at købe endnu flere store og halvgamle navne til de fire store klubber i den nationale liga. Andre bliver brugt på det kommende VM for klubhold, som FIFA’s præsident, Gianni Infantino, uden nogen form for demokratisk afstemning forærede sin nære ven, kronprins Salman, en sen aften i Marokko tidligere på året.

DET ER ingen hemmelighed, at Saudi-Arabiens helt store mål er VM i fodbold. Tidligere forlød det, at saudierne sammen med Egypten og Grækenland ville komme med et fælles bud på VM 2030, som bliver uddelt efter en afstemning blandt FIFA’s 211 medlemslande på kongressen næste år.

Endnu har Saudi-Arabien ikke meldt officielt ud.

Men saudierne har travlt med at sikre sig stemmer i Afrika. I sidste måned indgik det saudiarabiske fodboldforbund en samarbejdsaftale med Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF. Saudi-Arabien skal for et milliardbeløb sponsere den afrikanske superliga. Og nu er Saudi-Arabien begyndt at lave samarbejdsaftaler med enkelte lande i Afrika. Senest med fodboldforbundet i Somalia.

TERROR, krigsførelse, halshugninger, kvindeundertrykkelse og overtrædelse af alverdens menneskerettigheder. Intet kan stoppe Saudi-Arabiens voksende magt i idrætsverdenen.

Ingen siger for alvor fra. Pengene vinder.

