Rengøringsvanvid i FCK: PC udstiller Kvist

DET VAR nogle dyre måneder, da William Kvist i efteråret 2020 overtog det sportslige ansvar i FC København efter fyringen af Ståle Solbakken. Og jeg taler ikke om de 2,4 millioner kroner, som Kvist tjente i 2021 på sine opgaver i FCK.

Det beløb er der som sådan ikke noget odiøst i, og det er peanuts i forhold til, hvad den tidligere FCK-anfører har brugt af penge på at sætte sit helt eget hold rundt om holdet.

På omtrent et halvt år nåede William Kvist nemlig at sætte et økonomisk tungt aftryk med ansættelser af flere nøglemedarbejdere.

JESS THORUP skulle være cheftræner, Christian Engell – Kvists personlige mentaltræner i den aktive karriere – skulle være ’Head of People and Culture’ og Mounir Akhiat – mangeårig analytiker for herrelandsholdet- fik titlen ’Head of Analytics’.

Mounir Akhiat blev mandag sparket ud af FC København, og dermed er alle tre nu på mindre end tre måneder fyret i klubben.

Det er jo i sig selv en mindre åreladning på relativt centrale positioner, men det gør det ikke mindre bemærkelsesværdigt, at de alle tre er blevet ansat af William Kvist på bare et halvt års tid med tøjlerne.

Mounir Akhiat i sin DBU-tid. Foto: Lars Poulsen

DER VAR ellers tale om ’de allerbedste på deres felt i Danmark’, lød det fra den daværende sportslige leder.

Sportsdirektør Peter Christiansen har takket for forarbejdet ved at skrotte de beslutninger, som det Kvist siden mente havde medført et mindst lige så stærkt sportsligt setup, som man sagde farvel til.

PETER CHRISTIANSEN har øjensynligt været uenig i den betragtning, og for folk, der har færdes omkring træningsanlægget 10’eren på Jens Jessens Vej, kommer de tre fyringer ikke som et chok.

Der har været en forventning om, at sportsdirektøren ville rydde op efter William Kvists seks-syv måneder, der altså her et par år senere har vist sig at høre til blandt de knap så imponerende, når det kommer til gode beslutninger.

Peter Christiansen er selv en William Kvist-ansættelse, og sportsdirektøren har også en eksamen foran sig i januar. Det er kun et år siden, at han leverede et katastrofalt transfervindue med indkøb som Akinkunmi Amoo, Khouma Babacar, Mamoudou Karamoko og Paul Mukairu.

Peter Christiansen til pressemøde om FCK's nye strategi. Foto: Lars Poulsen

ET TRANSFERVINDUE, der også siden har fået mange fans til at ønske sig Christiansens hoved på et fad.

Det tåler på da heller ikke gentagelse i FC København, men selv på trods af de rigelig med transfermæssige fejlskud for sportsdirektøren, bør FCK-fans være mere bange for, at Peter Christiansen forsvinder, end at han bliver, hvis du spørger mig.

’PC’ har sat sig igennem med de seneste måneders fyringer, og både afskeden med mentaltræneren og chefanalytikeren kan næppe være sket uden cheftræner Jacob Neestrups medvirken.

DE TO ER nu de stærke mænd i FC København, når William Kvist på den måde er blevet udstillet på sine beslutninger.

Det er ikke den værste duo at have i spidsen for et Superliga-mandskab, men det sender FC København tilbage i de samme problemer som i 2020:

At der simpelthen er for få fodboldkompetente folk i toppen af klubben.