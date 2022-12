Spinner et idiotisk spil

KOMMENTAR: Emirens tennismakker forsøger at forklare, at VM intet har med politik at gøre, men se så lige her.....

MAN SKAL høre meget, før ørerne falder af. Også ved VM i Qatar. Først var det FIFA’s præsident Gianni Infantino, der følte sig som migrantarbejder og alt muligt andet. Hvilket må være ganske svært at håndtere.

Nu er det Qatars Emirs tennismakker, Nasser Al-Khelaifi, som er ude med et besynderligt budskab. Han mener ikke, at VM i Qatar overhovedet har noget med politik at gøre. Det siger han til engelske Sky-tv, og klippet kan findes på nettet.

NASSER AL-KHELAIFI er ikke en Mr. hvem som helst. Han er præsident for den investeringsfond i Qatar, som ejer den franske fodboldklub PSG, hvor han naturligvis også er præsident. Han er også præsident for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, og derfor sidder han også i UEFA’s eksekutivkomite. Men her slutter det ikke.

Han er chef for det statsejede tv-selskab BeIn Media Group, som køber rettigheder til alverdens fodboldturneringer. Tidligere var han direktør i ligeledes statsejede Al Jazeera. En lille måned før FIFA’s eksekutivkomite i december 2010 gav årets VM til Qatar, købte Al Jazeera TV-rettigheder til slutrunden for 2,8 milliarder kroner. Og som den australske skribent Bonita Mersiades afslørede i 2018, var der også en hemmelig bonus på 700 millioner kroner til FIFA, hvis Qatar vandt afstemningen.

I ØVRIGT var der et meget tæt forhold mellem Al-Khelaifi og FIFA’s daværende generalsekretær, Jerome Valcke. I 2017 beslaglagde det italienske politi på Sardinien en villa med swimmingpool, syv værelser og syv badeværelser, som Al-Khelaifi menes at have stillet til fri disposition for Valcke.

Det lignede en stinker, og politiets anklage gik på, at den godt 50 millioner dyre ejendom, Villa Bianca i Porto Cervo, var blevet brugt som korruption i forbindelse med FIFA’s salg af TV-rettigheder til slutrunderne i 2026 og 2030.

Sagen blev kørt ved retten i Schweiz, men Al-Khelaifi klarede frisag. Jerome Valcke blev allerede i 2016 udelukket fra al fodbold for sin rolle i flere betændte sager i FIFA.

Jerome Valcke i midten forlader her retten i Bellinzona efter endnu en afhøring i endnu en FIFA-sag. Foto: Ritzau Scanpix.

AL-KHELAIFI er således en mand med mange kastetter, og en mand som helt tydeligt kender det politiske spil. Også den beskidte del af det. Alligevel siger han nu, og jeg citerer:

’Jeg er ikke politiker. Jeg forstår ikke politik, men hvis politikere ønsker at bruge vores sport til at promovere sig selv og til at opnå noget på deres egen dagsorden, så vil de ikke få succes. For sport er sport. Det har ikke noget at gøre med politik. Det har ikke noget at gøre med, hvad vi laver her i Qatar, for det er kun sport og fodbold.’

Citat slut. Nu var det altså Qatars Emir, der åbnede VM med en tale på Al Bayt Stadium, inden værterne blev spillet ud af banen af Equador. Det var ikke formanden for VM-komiteen. Eller formanden for Qatars fodboldforbund. Det var Emiren selv.

OG HVORDAN var det nu, at Qatar i sin tid vandt retten til at afvikle VM i år? Ja det var da i høj grad en politisk afgørelse. Ugen før afstemningen i FIFA’s eksekutivkomite var Qatars emir til frokost i Élysées-Palæet i Paris sammen med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy og Michel Platini, som var vicepræsident i FIFA.

Efterfølgende stemte Platini på Qatar, selv om han havde lovet at stemme på USA. Nasser Al-Khelaifi kom flyvende ind til Paris og købte PSG. Qatar købte også en masse jagerfly og andet militært isenkram i Frankrig. Qatars VM er i høj grad resultat af en politisk studehandel, og det ved Nasser Al-Khelaifi godt. Manden som emirens for år tilbage udnævnte til minister uden portefølje. Alligevel spinner han et idiotisk spil. Præcis som Gianni Infantino gør det. Det handler kun om sport og fodbold, messer de. Gu gør det da nikke, nikke nej.

