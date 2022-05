Spolerer guldfesten: - Grimt og usexet, FCK

DER ER GULDFEST i FC København, men jeg stikker lige hovedet ind ad døren og råber noget tarveligt.

Kald mig bare ‘party pooper’, men når guldkonfettien har lagt sig, vil jeg kigge tilbage på en grim og usexet sæson i Superligaen. Også for det danske mesterhold.

Jeg nævnte det for nogle uger siden, men lad os tage den for fuld sving denne gang: Det danske mesterskab er ikke blevet vundet - det er blevet tabt. Og det endte med at blive FC Midtjylland, der tabte det.

Artiklen fortsætter efter billedet..



FCK jubler efter en scoring. Foto: Lars Poulsen

FC KØBENHAVN ER naturligvis fløjtende ligeglade - og med god grund, for efter to sæsoners heftig nedtur for en klub af den størrelse og med det budget skulle guldet bare hjem - billigt eller ej.

Det her er en forløsning af de ekstreme for klubben, men jeg stiller gerne nogle krav til Danmarks genopstandne fodboldflagskib. Det gør de forhåbentlig også selv, når festen slutter, og der skal evalueres.

Med et pointsnit på 2,13 skraber FC København ikke bunden for billigste mesterskaber, men der er lang vej til nogle af klubbens egne gyldne sæsoner. Ja, det er blevet vanskeligere at få et højt pointsnit med indførslen af et mesterskabsslutspil, der naturligvis medfører flere svære kampe.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Badedyrene var fremme i Parken. Foto: Lars Poulsen

DET ÆNDRER DOG ikke ved, at jeg sidder tilbage med følelsen af, at årets Superliga har storskuffet. For en Superliga-elsker som mig smerter det!

Det kan ikke være rigtigt, at vi skal kigge mod oprykkerne Silkeborg og Viborg for at finde ambitiøs og moderne fodbold. Hvor er de store klubbers ambitioner? Her peger min anklagende finger også på FC Midtjylland og Brøndby.

FCK-TRÆNER JESS THORUP og sportsdirektør Peter Christiansen kom buldrende ind i FC København med garantier om en offensiv tilgang. Klubben skulle spille vild angrebsfodbold, lød det.

Vi skal tilbage til august for at se flydende angrebsfodbold over en længere periode i FC København, og så kunne FCK uden nerverne uden på tøjet også slå sig løs i guldfesten i Parken med småspil fra den høje hylde.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Lars Seier Christensen nyder sit FCK-holds guldkamp. Foto: Lars Poulsen

DER VAR PERSPEKTIVERNE for FC København. Når de kan vinde guldet på denne måde med et endnu ikke færdigbagt hold, så er der potentiale til noget stort. Og her ligger rosen til de nykårede mestre.

For mens FCK har snydt os alle for den type fodbold, de lovede os, så har københavnerne holdt ord, når det kommer til talenterne. Det har været en fryd at se teenage-københavnerne.

MOHAMED DARAMY REV ligaen fra hinanden i sin sidste periode i klubben i starten af sæsonen. Viktor Kristiansen har spillet fuldvoksent og lignet en klassespiller i svøb, indtil han blev skadet. Roony Bardghji, William Bøving og Elias Jelert har vist voldsomt stort potentiale.

Og så er der Hakan Haraldsson, som havde taget guldstøvlerne på mod AaB. Han må med sine præstationer i Superligaen i denne sæson få sportsdirektør Peter Christiansen til at overveje, om han ikke skal holde lidt igen med indkøb til den offensive del af midtbanen.

ISLÆNDINGEN HAR FÅET et lille gennembrud, og han kan sammen med Rasmus Falk og Pep Biel blive en såkaldt signaturspiller for FCK - altså en spiller, der definerer spillestilen.

Så sluttede jeg også med lidt positivt, inden kravene vender tilbage om tre måneder, når FC København som seedet spiller to kampe mod én modstander for at få lov at komme i Champions League.

De skal nok få en sjov sommer i FC København. Den første i tre år.

DET SKAL der trods alt lyde et stort tillykke med!