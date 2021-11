Alarmklokkerne kimer: - Vis nu noget mod!

KAN I HØRE DET, Aarhus?

Det er alarmklokkerne, der bimler og bamler ude på Fredensvang.

Efter den sørgelige nullert på Fyn mandag, så vælter faresignalerne på ny frem i AGF:

En ting er, at AGF nu er fem point fra den erklærede målsætning om top seks. Nedrykning kan i værste fald blive et tema. 2022 er VM-år, og jeg behøver næppe minde nogen om, hvordan det gik i 2006, 2010 og 2014, selv om AGF slap i 2018…

En anden ting er, at holdet ikke har scoret i tre kampe i streg inklusive pokalturneringen, og totalen er på sølle ti mål i 14 Superliga-kampe. AGF har aldrig før scoret så få mål efter de første 14 Superliga-runder. Det er den femtedårligste måltotal efter 14 runder i Superligaens historie …

Noget helt tredje er, at AGF’s offensive spil ikke peger i nogen positiv retning. AGF er dårligst i Superligaen på expected goals og afslutninger på mål. Både inden for rammen og totalt …

Der er problemer nok for David Nielsen efter nullerten på Fyn. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nu kunne jeg læse efter kampen i Odense, at David Nielsen mente, han havde lavet årtusindets gambling ved at sætte Dawid Kurminowski på banen i stedet for Mustapha Bundu i det 82. minut …

DER ER SATME langt fra nutidens David Nielsen til ham, man kan læse om i selvbiografien ’Sorte Svin’. Jeg tror ikke, indskiftningen af Kurminowski i Odense er det største sats, David Nielsen nogensinde har lavet …

I min verden virker det til, at angsten for at tabe ’vandt’ over lysten til at vinde.

På den anden trænerbænk satte Andreas Alm altså Bashkim Kadrii, Issam Jebali og Mart Lieder ind med 16 minutter igen for at gå helhjertet efter den sejr, begge mandskaber desperat skulle bruge i jagten på top seks.

Vis nu noget... mod... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lad mig slå fast med syvtommersøm: Jeg bruger IKKE min spalteplads på at argumentere for en fyring af David Nielsen.

AGF kender om nogen fordelene ved kontinuitet på trænerposten. Det gav det første medaljesæt til klubben i 25 år, fordi David Nielsen fik lov at arbejde kontinuerligt med sit hold. Det tæller også, at AGF endelig har en cheftræner, som er elsket af både sponsorer, fans og den aarhusianske befolkning.

GRÆSSET ER IKKE altid grønnere hos naboen. Men jeg synes til gengæld, tiden er inde til, at David Nielsen viser, han har værktøjerne til at trække AGF ud af scorings- point- og den spillemæssige krise.

For ingen træner er fredet for evigt. Altså lige bortset fra Ole Gunnar Solskjær …

Ingen træner holder for evigt... Michael Boris er sendt sydpå igen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I SønderjyskE flød bægeret over med øretæven mod Silkeborg. Michael Boris’ affyringsrampe blev bygget, da sønderjyderne blev skilt ad i Aalborg med 0-4.

Men så fik SønderjyskE et point mod FCK, var sekunder fra det samme mod FCM og havde sendt AGF ud af pokalen. Nedslagtningen mod oprykkerne fra Søhøjlandet fik Platek og co. til at trykke på knappen.

Læs hele baggrunden for, hvordan beslutningen blev truffet i Sønderjyske her (+).

AGF’s kampprogram inden jul hedder FC Midtjylland, FC København og Silkeborg. Får aarhusianerne høvl i alle tre kampe, så er top seks væk, og det samme er David Nielsen formentlig.

JEG HÅBER personligt, at bestyrelsen i AGF har is i maven i stedet for ild i øjnene …

Men det er for nemt for modstanderne at udmanøvrere AGF, hvis man kan spille sig ud af det hidsige pres og samtidig formår at lukke ned for Patrick Mortensen, der ALTID ligger alene med to eller tre midterforsvarere. Så har AGF ikke flere kort på hånden, virker det til.

Patrick Mortensen har været iskold dette efterår. Og ikke på den gode måde for en angriber... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det kan sgu ikke være rigtigt! Der er blevet handlet for 30 millioner kroner i sommerpausen. Det er rekord. Men alligevel har AGF ikke nogen våben i offensiven.

DET ER ÅBENLYST, at Patrick Mortensen er inde i en skidt stime. Men det er ikke forbudt for de andre AGF’ere at score mål … Jeg synes heller ikke, at Mortensen serviceres særlig godt. Hverken af kanterne eller backs.

Det kan godt være, David Nielsens floskler til medierne og brandtaler til spillerne om vildskab var nok, da Patrick Mortensen scorede efter behag. Manden har lavet 42 mål i 86 Superliga-kampe … Men den går ikke lige nu, da den forhenværende frelser er noteret for blot ét mål i 11 kampe. Og det endda på straffespark.

Men så er AGF nødt til at finde andre løsninger. Satse noget mere nær modstanderens felt. Det kan ikke være rigtigt, at man som cheftræner føler, at der en motorvej mod eget mål, bare fordi man spiller med to angribere. Det ene udelukker ikke det andet!

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er ikke fordi, Stig Inge Bjørnebye har hentet en målmager af rang i David Kurminowski, virker det til. Men noget skal ske! Foto: Ernst van Norde

De kan godt finde ud af at forsvare i Randers og Brøndby, selv om man spiller med to angribere …

Det kendetegner en god leder at kunne indse sine egne begrænsninger. Jeg er i tvivl om, hvorvidt David Nielsen kender sine. Eller vil indrømme dem.

Tidligere har han været flankeret af dygtige folk som for eksempel Ruben Selles og Lars Friis. Det er ikke nogen svaghed at have dygtige folk ved sin side, der kan byde ind på de områder, hvor man ikke selv er verdensmester. Jeg tror da hellere, David Nielsen vil have en ny støttepædagog end en fyreseddel …

Lars Friis har tidligere fået tingene til at klappe i kulissen for AGF. Nu er han chefen i Viborg FF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jeg har tidligere været efter AGF-chefen for at være alt for kedelig med sine indskiftninger. Det er stort set ALTID en-til-en-indskiftninger. En back for en back. En kant for en kant. En angriber for en angriber og så videre.

EN MODERNE træner skal kunne ændre kampbilledet og taktikken totalt med et enkelt træk – eller i hvert fald have modet til at give det en chance.

Lad mig minde om, at det ikke altid har været lutter lagkage for David Nielsen i Aarhus. Han har tidligere overvundet svære perioder.

I sine første 14 kampe i AGF-træningsdragten skrabede han kun 14 point sammen og leverede en målscore på 9-21. Det er altså noget dårligere end de seneste 14 kampe … Siden har han løftet klubben til en tredjeplads og en fjerdeplads, hvilket er stort i nyere AGF-historie…

De elsker David Nielsen i Aarhus, og han har tidligere haft rigeligt at juble over. Foto: Ernst van Norde

Derfor er forventningerne også høje. Men også når man kigger på spillerbudget, trup og transfersummer. AGF skal i top seks. Minimum!

Nu kan den målsætning være død til jul, ligesom de færreste nok glemmer blamagen mod Larne og det pinlige pokalexit mod SønderjyskE …

Vis, du har værktøjerne, David Nielsen! Vis, du har modet til at gamble på grønsværen!

Hvis du har brug for en reminder om, hvad det vil sige at gamble, så er jeg sikker på, jeg har et eksemplar liggende af ’Sorte Svin’, du kan låne ...