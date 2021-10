De ord giver Tøfting kvalme: 'Sikke noget pis at lukke ud!'

FC NORDSJÆLLAND HAR det jo med at opføre sig som om, det er dem, der har opfundet fodbolden, og arrogancen står temmelig tit flere meter offside.

Den klubs selvforståelse har jeg det ganske enkelt stramt med, og nu skal jeg forklare hvorfor.

Jeg bliver træt i mit århusianske kranie, når Flemming Pedersen går ud og siger, at ’nu vil vi vinde noget’. Der skal altså hentes pokaler til den såkaldte talentfabrik i Farum på et tidspunkt, hvor de resultatmæssigt aldrig har været ringere under den nuværende cheftræner.

Sådan ser cheftræner Peter Sørensen ud, når han lige har mødt FC Nordsjælland. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

HØR NU HER: Det kommer ikke til at ske! Beklager, man vinder hverken pokalfinaler eller mesterskaber i Superligaen med mælketænder – mesterhold har en gennemsnitsalder på mellem 25 og 27 år, præcis som da Kasper Hjulmand i 2011/2012 i sin første sæson i klubben vandt guld.

Da FC Nordsjælland forleden præsterede at tabe i Vejle, var det med en startformation på i snit 20 år og 142 dage. Jeg talte 39 FCN-fans, der stod med bannere og forlangte, at ’Vi vil have FCN på banen’.

Det vil jeg også! Men uden så meget snak …

Medrejsende supportere stiller krav i Vejle - uden stor succes. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FOR GODT NOK HAR FC Nordsjælland kun én gang i de sidste ti år ikke ramt top 6 i Superligaen, og det er imponerende, at de med så ung en spillertrup har præsteret så højt et niveau. I min verden også helt unormalt og faktisk en præstation over evne.

Men nu har virkeligheden indhentet Farum-klubben, der kun har hentet et point i de sidste syv Superliga-kampe, tabte til OB i pokalen og nærmer sig bunden med forrygende fart.

Søndag gælder det AaB, som med to nederlag i ligaen og exit i pokalturneringen i torsdags, selv kæmper for at finde melodien. Dem har FCN statistisk et fint tag på med kun to nederlag til aalborgenserne i de sidste 14 kampe. Men taber de den … Så er krisen inviteret til whiskybæltet.

Det er åbenbart også svært at forhindre FC Nordsjælland i at få målspark... Her fyrer Emmanuel Ogura bolden i kredsløb over Vejle Stadion. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

MINE SPØRGSMÅL ER:

1: Hvad sker der med Flemming Pedersen og hans unge drenge i den klub, der aldrig har prøvet alvorlig modgang, hvis de skal ud og slås om nedrykning mod eksempelvis SønderjyskE, som har prøvet overlevelseskampen før?

2: Hvad sker der med holdet, når man for første gang i 10 sæsoner ikke har en klassemålmand, der leverer pointgivende redninger som Jesper Hansen, Martin Hansen, David Jensen, Alex Runarsson, Indy Groothuizen, Nicolai Larsen og Peter Vindahl Jensen. Nu har de Emmanuel Ogura, der hverken kan tage med hænder eller spille med fødderne.

3: Hvor skal målene komme fra, når angriberne ikke scorer? Tidligere havde FCN så mange giftige folk, at jeg ikke gider nævne navne, men der var altid mindst én, der scorede et tocifret antal mål pr. sæson. Mod Vejle stillede FCN med Adingra, Bredahl og Coulibaly, hvoraf Adringra med fire scoringer er den eneste, der har ramt plet i denne sæson i Superligaen.

Simon Adringra har smasket fire ind for FCN i Superligaen, men i Vejle var der bestemt ikke bid. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DET DREJER SIG OM UDVIKLING frem for at vinde, har det altid lydt fra FCN-lejren, men jeg er spændt på, om de ikke alligevel kommer til at ryste en lille smule i bukserne, hvis de ender i nedrykningsspillet.

Er de virkeligt helt ligeglade med det i en klub, der de seneste syv sæsoner har solgt spillere for i omegnen af 600 mio. kroner? Det er suverænt flot, men vi taler altså også om spillere, der havde væsentligt højere klasse end dem i den nuværende trup.

Flemming Pedersen og den podcast-aktive assistent Frank Hjortebjerg i aktion mod FCK, der vandt 5-1 i Farum. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

GU’ FANDEN SPILLER de god fodbold, når det kører for dem, og jeg har respekt for FC Nordsjællands spil og anderledes måde at gøre tingene på, men hvorfor skal de være så bedrevidende?

Jeg får stadig kvalme, når jeg tænker på, hvordan assistenttræner Frank Hjortebjerg i en FCN-podcast fortalte, at ’uanset hvor godt vi spiller, kan vi ikke undgå, at Randers vil få nogle målspark’.

Sikke noget pis at lukke ud! Thomas Thomasberg leverede årets mest præcise tekstanalyse, da han oversatte det nordsjællandske pladder til: ’Det, han siger, er, at vi er gode til at spille lortefodbold!’

Randers vandt 3-2 og ligger nummer tre. Frank Hjortebjerg og FCN ligger også nummer tre – fra bunden!

Der er nok at tænke over for Flemming Pedersen og Frank Hjortebjerg, der måske også skal til at spekulere over, hvordan se selv undgår at få for mange målspark... Måske vil Thomas Thomasberg yde lidt gratis rådgivning? Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

KUNSTKONGERNE FRA FARUM er blevet strøget med hårene i mange år, men virkeligheden indhenter dem måske nu, hvor de i den grad er ramt. For mens de snakker om pokaler, er det formentlig en helt anden kamp, de skal ud i, hvor andre mekanismer træder i kraft.

Kan de håndtere det?