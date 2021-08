Den perfekte kaospilot

- FCM kunne ikke have fået en bedre træner end Bo Henriksen til at håndtere de mange spillersalg i klubben, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting

VI ER KUN et par dage fra, at transfervinduet bliver knaldet i med et brag. En vanvittig spændende tid for os, der følger med i fodboldverdenen og ikke mindst Superligaen.

De fleste sportsdirektører har megatravlt og sover formentlig med telefonen i hånden.

Trænerne? Ja, de er nok med på råd, men til syvende og sidst må de groft sagt bage med det mel, som deres sportsdirektør sætter på bordet.

Nogle trænere – vi kunne nævne Niels Frederiksen, David Nielsen, Jess Thorup – håber nok, at de sidste dage i vinduet bringer nye spillere ind, mens andre må tænke: Luk nu bare det forbandede vindue, det trækker – og jeg skal ikke af med flere spillere.

Mon ikke FCM-træner Bo Henriksen er i den kategori?

Bo Henriksen dirrigerer sin tropper mod Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

PENGENE VÆLTER ind i FC Midtjylland, der – hvis Jens Lys Cajuste som forventet ryger for 100 millioner kroner – har solgt spillere for knap en kvart milliard!

Frank Onyeka for 75 millioner kroner, Anders Dreyer for 52 samt minimum ti millioner kroner for blandt andre Alexander Scholz, Jesper Hansen og Rasmus Nicolaisen.

Og det stopper næppe der, hvor både Sory Kaba og måske Erik Sviatchenko også kan være på vej væk.

Fedt for regnskabschefen og forretningen i FC Midtjylland, men for Bo Henriksen betyder det også, at hver dag han slår øjnene op, så ved han dårligt, om der er solgt en spiller mere ...

DET ER INGEN kritik af FC Midtjyllands forretningsmodel, snarere tværtimod.

Det er imponerende, at midtjyderne står et sted, hvor de hvert år kan levere kæmpestore salg – og det gør det også nemmere for dem at tiltrække store navne og talenter.

De beviser jo år for år, at spiller man godt i FCM, jamen så er vejen til endnu større adresser snorlige, hvor ikke mindst Brentford i Premier League er en oplagt aftager.

Sådan er vilkårene i FCM – og til det har de næppe kunne finde en mere perfekt kaospilot end Bo Henriksen. I Horsens stod han jo af og til en uge inden sæsonstart og kunne dårligt stille med 11 mand.

Selvfølgelig vil han – ligesom alle andre – gerne vide, hvem han kan råde over, men Bo Henriksen er også typen, der går til opgaven med et smil på læben og uden brok jonglerer med de bolde, han nu engang har.

FOR FCM OG BO Henriksen har været udfordret. Først af coronaudbrud i truppen, så fik man tre timer før kampen mod PSV Eindhoven i Holland at vide, at Juninho havde karantæne for en slåskamp i Brasilien – og så altså med store udskiftninger i truppen.

Derudover har FCM og Bo Henriksen også skiftet system fra en firebackkæde til et tremandsforsvar.

Selvfølgelig får han også spillere ind den anden vej, hvor FCM er gået brasilianer-amok, og mens vi andre kan grine af Bo’s kærlighedssnak, så er mit helt klare indtryk, at humøret er steget i FCM-truppen.

Der er langt fra surmulende Evander og Sory Kaba, som ikke jublede, da FCM scorede sejrsmålet til 3-2 på Brøndby Stadion for knap et år siden til stemningen i den nuværende trup, hvor Evander vel aldrig har været bedre. Selv Sory Kaba vel har indset, at stjernenykker ikke er vejen frem.

Anders Dreyer scorede sit sidste mål for FCM mod Silkeborg inden han blev solgt. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

DET ER SIN SAG at få en flok nye spillere til at fungere fra dag et, men bortset fra åbningsnederlaget til OB, så er det lykkedes meget godt for Bo Henriksen.

Jeg er dog noget i tvivl om, hvorvidt de kan hamle op med FCK i denne sæson, men der står i hvert fald 1-1 i kampen om at miste en spiller, der kan gøre en forskel.

FCK har solgt Mohamed Daramy til Ajax – og mister dermed en af Superligaens mest uforudsigelige og hurtigste spillere. Og Daramy var tilmed begyndt at score det antal mål, man kunne forvente.

FCM har solgt Anders Dreyer, der har spillet fremragende og været et omdrejningspunkt i midtjydernes offensiv.

Læg Jesper Lindstrøms salg fra Brøndby oveni – og det er en ordentlig bunke underholdning og kreativitet, der er forsvundet fra Superligaen. Ovenikøbet med dansk pas.

Det kan ikke være anderledes, men et skulderklap til talentudviklingen i Danmark og et bevis på, at det ekstraordinære altid er efterspurgt af de store klubber.

Så venter vi bare på afløserne ...

