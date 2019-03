'Der er ingen undskyldninger, Brøndby!'

Brøndby er under maksimalt pres i Horsens, men der er ingen undskyldninger for ikke at klare skærene, mener Stig Tøfting

Hold nu kæft for et drama, vi kan se frem til i eftermiddag! Der er noget på spil på samtlige Superliga-stadions – ikke mindst i Horsens, hvor Brøndby kommer på besøg.

Det er nu, Brøndby-spillerne skal træde i karakter, og der er sindssygt meget på spil for klubben. Spillerne skal bevise, at Brøndby IF ikke består af en flok andenrangsspillere fra udlandet, som bare var Alexander Zornigers marionetdukker, ligesom de skal vise, at det har været en befrielse at slippe ud af tyskerens lænker.

Som en neutral tilskuer er jeg stadig ikke overbevist. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg kan sige, tingene bare har spillet i de seneste tre Superliga-kampe under Martin Retov. Han famler efter sin konstellation på holdet, der er masser af opspilsfejl, og defensiven sejler stadig!

Brøndbys defensiv med bl.a. Anthony Jung (billedet) sejler stadig under Martin Retov. Foto: Jens Dresling

Det er tydeligt, Retov forsøger at få sit hold til at falde hurtigere for at styrke defensiven, når der ikke er pres på boldholderen, så man ikke bliver fanget i omstillingerne. Enten Radosevic eller Kaiser har haft til opgave at styrke rummet yderligere foran centerforsvaret. Det er stadig ikke lykkedes 100 procent, og de defensive spillere skiftes til at være rystende usikre.

Til gengæld har det været godt for offensiven at få knivskarpe Kamil Wilczek tilbage, og når jeg kigger på Brøndbys mandskab over for Horsens, så skal Brøndby fandme være i stand til selv at afgøre tingene og spille sig i top-seks med tre point!

Kamil Wilczeks målnæse bør give Brøndby en fordel. Foto: Jens Dresling

Der er blevet talt meget om 2-2-kampen i Horsens sidste år, og selvfølgelig tænker mange folk tilbage på det mareridt, når de ser, Brøndby skal til Horsens denne runde for at afgøre, om man skal i top-seks eller ej.

Det er altså ikke fordi, Brøndby er dårlige i Horsens. To sejre og to uafgjorte i de seneste fire kampe, og så ved jeg godt, man sandsynligvis ikke kan nøjes med et point i Horsens. Men Bo Henriksens mandskab er ikke skræmmende for tiden. Tre nederlag og en målscore på 1-5 i de seneste tre kampe.

Det er altså langt fra noget uoverkommeligt bjerg for Brøndby at bestige, selv om Bo Henriksen sikkert vil sætte sine ’verdensklasse-spillere’ godt op til opgaven og true både på dødbolde og kontra.

Hvis jeg med det samme skal tage den påstand om, at 2-2-kampen stadig sidder i kroppen på Brøndby-spillerne, så vil jeg sgu da mene, at det udelukkende må være en motivation at få vasket den skamplet af sig!

Brøndby-spillerne skal bruge mareridtet i Horsens som motivation for revanche. Foto: Claus Bonnerup

Mesterskabet kan man ikke få tilbage, men som professionel sportsmand har man forhåbentlig så meget vindermentalitet, at man vil revanchere det, der skete sidste sæson og betale tilbage for enhver pris!

Jeg kan huske, da Mogens Krogh i 1996 scorede til 3-3 på Aarhus Stadion og spillede mesterskabsfordelen over i Brøndbys hænder, der kværnede vi dem i pokalfinalen fire dage senere. Der skal jeg satme lige love for, at vi i AGF gav hinanden hånd på, at 3-3-kampen skulle revancheres!

Der er også nogen, der mener, at manglen på Brøndby-fans er en ulempe for spillerne. Jeg vil med det samme sige, at jeg har kæmpe respekt for de Brøndby-fans, der talrigt tropper op i alle afkroge af Fodbolddanmark for at følge deres hold.

Men lige præcis i denne kamp er det ikke nogen ulempe, at spillerne slipper for fansenes indirekte pres. I eftermiddag er der kun spillerne til at løfte opgaven, og det gør det hele noget mere simpelt.

Og hvem skal så sørge for sejren? Det skal være de 11 bedste spillere på nuværende tidspunkt - så må Martin Retov lægge politik til side. Her tænker jeg på, at det ikke er tidspunktet, Jens Martin Gammelby skal have minutter i benene for at få Brøndby-DNA’et ind i systemet, ligesom Nikolaj Laursen ikke skal bruges, bare fordi han er af egen avl…

Kevin Mensah (th) bør overtage backen fra Jens Martin Gammelby (tv). Foto: Lars Poulsen

Derudover skal det være et hold, der er gode på bolden og kan kreere de chancer, der skal til mod Horsens:

Marvin Schwäbe (når der nu ikke er andre) – Kevin Mensah, Hjörtur Hermannsson, Paulus Arajuuri, Anthony Jung – Lasse Vigen – Besar Halimi, Hany Mukhtar – Simon Hedlund – Ante Erceg, Kamil Wilczek.

Værsgo, Retov. Det er dit vinderhold…

Skrevet med andre ord: Der er ingen undskyldninger, Brøndby! Den sejr skal bare trækkes hjem, så man kan spille med om de forventede bronzemedaljer. Alt andet vil være en kæmpe skuffelse!

Tøffes spåkugle: Her er top-seks

Jeg lægger sgu altid gerne hovedet på blokken, når Ekstra Bladet beder mig om at være spåmand til Superliga-runderne. I dag risikerer jeg virkelig at få røven på komedie, fordi der er så meget på spil i alle syv kampe, og et enkelt resultat kan vælte hele korthuset.

Jeg er dog ret overbevist om, at jeg ikke behøver vente til i aften for at finde ud af, hvordan de kommende puljer vil se ud i slutspillet.

I mesterskabsslutspillet er der tre ledige pladser tilbage. Jeg tror, Brøndby, Esbjerg og FC Nordsjælland alle vinder og dermed sætter sig på pladserne. Begge tophold vinder også på hjemmebane:

Mesterskabsslutspillet:

1. FCK

2. FCM

3. OB

4. BIF

5. EfB

6. FCN

Kasper Hjulmands unge tigre sniger sig med i mesterskabsslutspillet. Foto: Lars Poulsen

I de to såkaldte gruppespil skal der i aften for første gang i dansk fodbold vælges puljer. Jeg tror dog ikke, der bliver så meget at rafle om. AaB slår AGF og bliver førstevælger, mens Randers med et nederlag i Odense bliver andenvælger.

Dermed kommer AGF, Horsens og Sønderjyske til at kæmpe en drabelig kamp om at undgå de giftige playoff-opgør.

AGF bliver et af de mandskaber, der må kæmpe for Superliga-livet. Foto: Lars Poulsen

Der bliver i øvrigt en vild kamp for at undgå 14. pladsen i den sidste grundspilsrunde. Lige nu sidder Vejle med Sorteper, og det vil betyde, de stensikkert skal ud i en kamp om direkte nedrykning.

Vendsyssel og Hobro i den anden pulje spiller til gengæld om at undgå dødsduellen med Vejle:

Pulje 1:

1. AGF, 31 point

2. ACH, 31 point

3. SJE, 28 point

4: VB, 20 point

Pulje 2:

1. AaB, 36 point

2. RFC, 34 point

3. VEN, 22 point

4. HIK, 21 point

