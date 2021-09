- Drop undskyldningerne!

De fire danske hold i de europæiske gruppespil har vidt forskellige forudsætninger for at klare sig godt, mener Stig Tøfting

DET HAR IGEN været en fornøjelse at følge det danske landshold, der underholder, imponerer og begejstrer.

Gode resultater og flydende spil har velfortjent skabt eufori og samlet en hel nation. Fantastisk!

Men jeg glæder mig også til, at Superligaen overtager scenen igen…

Her er vi også blevet forkælet med underholdende kampe, som er blevet endnu federe af den stemning, det har givet med udebanefans på lægterne igen.

Vi er allerede blevet forkælet med underholdende kampe i fornemme kulisser. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Denne sæson har vi endda hele fire danske klubhold i de europæiske gruppespil! Det er selvfølgelig historisk og endnu et spændende kapitel til den danske fodboldfortælling i 2021/2022.

Der er vidt forskellige muligheder for avancement for Brøndby, FC Midtjylland, FC København og Randers FC, ligesom de er klædt forskelligt på til opgaverne.

MEN, jeg vil allerede nu frabede mig at høre den sædvanlige, danske klagesang over, at det bliver et tæt kampprogram.

Det har længe været et fænomen herhjemme, og derfor har jeg også døbt Superligaen for Porcelænsligaen…

Alle vil gerne kvalificere sig til Europa, men når man så står der, så er det ih og åh så hårdt at spille to kampe om ugen.

Randers gjorde god figur mod Galatasaray. Foto: Ritzau Scanpix

Det gider jeg satme ikke høre på denne gang!

Jeg har haft kalenderen fremme i min solstol i Spanien, hvor jeg har talt sammen, at det maksimalt kan blive til 20 kampe på 93 dage i resten af 2021 for de fire danske hold i Europa.

10 SUPERLIGA-KAMPE, seks Europa-kampe og fire kampe i pokalen, hvis man spiller sig frem til kvartfinalen, hvor der venter et dobbeltopgør.

Det svarer til, at der skal spilles en kamp hver 4,5 dage. I runde tal…

Ja, det bliver et tæt program, men klubberne har haft ALLE muligheder for at handle den trup på plads, som man har ønsket til efteråret.

Både Brøndby og Randers har været klar over, at man skulle deltage i et gruppespil dette efterår. Det vidste man allerede, da man gik på sommerferie. FCM blev hurtigt klar over det, da de ordnede Celtic, og FCK har budgetteret med det og som sædvanlig haft musklerne til at bygge truppen op til det.

FCM kunne fejre et europæisk gruppespil allerede da man sendte Celtic ud af CHL-kval. Foto: Russel Cheyne/Ritzau Scanpix

Der er med andre ord ingen undskyldninger! Trupperne bør være på plads til tre turneringer. Men er de så også det? Jeg giver gerne et gratis gennemsyn og kvalitetstjek.

Nu har jeg allerede gået 12 omgange mod Carsten V. Jensen på tv, så lad mig lægge ud med Brøndby.

BRØNDBY:

Kevin Tshiembe (tv) har allerede vist, han er en klassespiller. Han blev bare hentet for sent til Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Kevin Tshiembe og Mathias Greve er rigtig gode indkøb til fornuftige penge. De kom bare ind alt for sent i forhold til Salzburg-kampene.

Det er ikke småpenge, Henrik Heggheim er hentet til, men hans cv virker tyndt. Det samme med Rasmus Wikström, der godt nok kun kostede en mio., men som er skadet til nytår.

På toppen lejede man Marko Divkovic. Jeg har ikke set slovakisk fodbold nok til at vide, om han har kvalitet til at aflaste Uhre og co. Men han scorede 12 mål sidste sæson i Slovakiet. Topscoreren i ligaen blev Dawid Kurminowski, der ikke har brændt løbebanen af i Aarhus…

Er BIF styrket? Nej! Men det havde været helt katastrofalt, hvis Maxsøs skifte til Rusland ikke var gået i vasken.

Konklusion: CV fik sine sene handler, og jeg må erkende, at det er for lidt, jeg har set norsk, svensk og slovakisk fodbold til at fælde dom allerede. Men jeg mener bestemt ikke, at transfervinduet har styrket Brøndbys chancer for at komme i top tre og samtidig spille europæisk.

FC MIDTJYLLAND:

Det er altafgørende, at Bo Henriksen trods alt stadig har Erik Sviatchenko at koste rundt med i Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

Hold nu kæft en udskiftning. Det krævede ekstra printerpapir at få alle afgange og tilgange med i Herning/Ikast. Jeg har tidligere kaldt Bo Henriksen for den perfekte kaospilot, fordi han får noget ud af de folk, der tropper op til træning. Det har han gjort igen.

Man har både fået renset ud i bunden af hierarkiet, solgt ud af bredden og fået store summer ind via nøglesalg af Frank Onyeka og Anders Dreyer. Salget af Scholz var også sportsligt mærkbart. Til gengæld har man fået skubbet bejlerne væk fra Sviatchenko, hvilket var alfa og omega, ligesom Jens-Lys Cajuste alligevel er FCM-spiller.

Det er stadig en voldsom stærk trup, FCM stadig besidder. Deres brasilianer-bonanza med Charles, Juninho og Marrony skal bevise deres værd.

Er FCM styrket? Nej, men heller ikke synderligt svækket i startopstillingen.

Konklusion: Der er nye, unge klar i køen, og selv om der er skåret i bredden, så er min fornemmelse, at FCM har den trup, de gerne vil have. Man kan vel kalde det et kontrolleret brandudsalg på Heden.

FC KØBENHAVN:

Kevin Diks (med front mod kameraet) har haft al mulig grund til jubel siden skiftet til FCK. Foto: Lars Poulsen

PC handlede hurtigt og fik voldsom kvalitet i truppen med Kevin Diks, Davit Khocholava og Kamil Grabara. Særligt de to førstnævnte har løftet niveauet i den før skrantende defensiv.

Det store spørgsmål er, hvor meget salget af Mohamed Daramy kommer til at skade. Luther Sing er kørt i stilling, men sydafrikaneren har kun fået 29 minutter hidtil. Også stortalentet Isak Johannesson er en mand, der burde kunne noget på egen hånd i offensiven.

Ellers har FCK fået lukket de huller, der har været i truppen, og det virker til, at Jess Thorup er ovenud tilfreds med det materiale, han har til rådighed nu.

Er FCK styrket? Ja, på trods af de store salg af Daramy og Victor Nelsson, så er det et FCK-hold i balance. Diks og Khocholava har været nøgleindkøb.

Konklusion: FCK har både punget ud til fremtiden og nutiden i dette vindue. Alle problemer er adresseret, og truppen er rigeligt stærk til at balance tre turneringer, som den også skal være med det spillerbudget.

RANDERS FC:

Søren Pedersen har stille og roligt bygget på i Randers FC. Foto: Claus Bonnerup

Randers fortsætter den rolige og fornuftige stil, der har bragt dem langt. Det er uden store armbevægelser, men der er luget ud i marginalspillere og hentet ind på et højere niveau.

I angrebet ser Stephen Odey spændende ud, og Nicolai Brock-Madsen er god at smide ind. Der er mere fremtid i Joel Kabongo end Mathias Nielsen defensivt.

Simon Tibbling og Jakob Ankersen ’erstatter’ Mathias Greve på midtbanen, hvor også Vincent Onovo kommer ind med rutine.

Er RFC styrket? Ja, helt sikkert! På alle positioner.

Konklusion: Fint vindue, men jeg frygter stadig for Randers, at deres trup er for tynd til de mange kampe. Der er 24 markspillere i truppen, og det er ikke alle, jeg ville smide ind mod AZ Alkmaar… Randers kommer til at smide point på den konto i efteråret.

FCK OG FCM skal nok klare det tætte program og slås om guldet i sidste ende.

Taler vi bronze, så har jeg min tvivl om Brøndby. Også Randers for den sags skyld, der ellers har en så stærk startellever, at man kunne have blandet sig i en sæson uden Europa-kampe.

Brøndby og Carsten V. Jensen (th) havde truppen til efteråret på plads alt for sent i transfervinduet. Foto: Lars Poulsen

Det kan sagtens blive en fordel for medaljeoutsidere som f.eks. FC Nordsjælland og AaB at kunne sidde hjemme i sofaen og spare kræfterne til weekenden – og hvem ved, måske endda blande sig omkring medaljerne til foråret…

Men så bare husk på, at hvis det sker, så er der INGEN, der orker at høre på Europa-holdenes 'porcelænsundskyldninger' om et hårdt kampprogram…!

