Du bliver ladt i stikken, Niels Frederiksen!

NU ER det jo ikke første gang, jeg laver en Brøndby-klumme, og det bliver helt sikkert heller ikke den sidste fra min hånd. Jeg går ikke sådan rundt og har ondt af trænere, men jeg bliver alligevel nødt til at sende en varm tanke til Niels Frederiksen, der står i en situation, hvor han endnu engang skal genopfinde sit Brøndby-hold.

Vores landstræner Kasper Hjulmand blev kåret som årets træner, men jeg mente personligt, at Niels Frederiksen skulle have haft den hæder, når man tænker på, hvad han har at gøre godt med.

Carl Björk ville i min optik ikke blive til en direkte afløser for Mikael Uhre, hvilket jeg skrev i min klumme 13. februar, og det må man bare sige ... Det holdt stik! I hvert fald indtil videre ... Og i mine forudsigelser fra 3. april beskrev jeg, hvordan Brøndbys otte ud af ni sejre i træk var vundet med ét mål, og det ville ikke holde i længden.

JEG ANER ikke, hvem der skal score målene for de blågule. Klubbens mest scorende spiller er en amerikansk midtbanespiller ved navn Christian Cappis, og han spiller nærmest ikke, og man må formode, at han ikke byder sig nok til, for så havde han nok fået flere minutter på banen.

Jeg må stadig bare lette på hatten for Niels Frederiksen og hans måde at navigere på i ukendt farvand med strategiens insisteren på at benytte unge spillere.

Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen har haft det svært på sidelinjen i de seneste kampe. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

BRØNDBY HAR i 2022 stået for fem scoringer. FEM SCORINGER (!) i syv kampe. Kun Randers FC har med fire styks før onsdagens kamp formået at være ringere. Her taler vi om scoringer fra Andreas Bruus, Anis Ben Slimane, Henrik Heggheim, Mathias Kvistgaarden og Marko Divkovic.

Der var ingen tvivl om, at det var forsvaret, der skulle bringe Brøndby-skibet i havn. Havde man haft et par angribere, der faktisk kunne score, så kunne man blæse på, om man lukkede mål ind i ny og næ.

Det er vendt på hovedet nu. I de seneste tre kampe har man indkasseret syv mål. Brøndbys angribere - Simon Hedlund, Mathias Kvistgaarden, Carl Björk, Marko Divkovic og Andrija Pavlovic – har stået for tre mål til sammen:

- Hedlund: 22 kampe, 1 mål

- Kvistgaarden: 8 kampe, 1 mål

- Björk: 6 kampe, 0 mål

- Divkovic: 15 kampe, 1 mål

- Pavlovic: 17 kampe, 0 mål

OG LAD os så for en stund rette blikket mod aftenens modstander, AaB, der lige nu har alt det, Brøndby mangler, og som klubben fra Vestegnen har det svært mod med fem nederlag og blot en sejr ud af de sidste syv indbyrdes opgør. Læg dertil, at AaB er det hold med næstflest point på udebane. Og så skal det siges, at det kun er FCK (14), Niels Frederiksen har tabt flere gange til end nordjyderne (12).

Simon Hedlund har ikke nettet i lang tid for Brøndby. Foto: Jens Dresling

Fortsætter Brøndbys scoringskrise, når de to mandskaber skal i kamp, vil det tilmed være første gang nogensinde, at Brøndby ikke scorer i fire kampe i streg i landets bedste række. Det overrasker mig sgu, og det må i den grad vække bekymring på Vestegnen. Og vi skal nok ikke forvente, at defensiven holder AaB fra fadet.

Heggheim er fortsat i karantæne, og nu må man også undvære Josip Radosevic på den centrale midtbaneposition, fordi han dummede sig mod Silkeborg med en aktion, hvor han kom pænt meget for sent ...

AaB’s Louka Prip har fundet formen og med sine 11 mål, har han for alvor meldt sig ind i topscorerræset, som jeg i øvrigt også nævnte i mine forudsigelser. Milan Makaric har nettet seks gange, og Iver Fossum ligger på syv, mens Kasper Kusk kan notere sig for fire mål og fem assists.

Til sammenligning har Simon Hedlund i de seneste syv kampe haft fire skud på mål, og kun én gang har han ramt kassen. Vi skal helt tilbage til november sidste år for at finde hans seneste assist. Det brænder på, og han ligner en mand, der skal prøve sig af andetsteds.

Og ja, så har AaB sine egne problemer at slås med, hvad angår kontraktudløb med nøglespillere til sommer, som Rinne og Thelander, men det er ikke akutte udfordringer, som dem Brøndby bøvler med i de her dage.

Louka Prip fik lov til at fejre to scoringer med AaB's passionerede fans fredag aften. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DET ER nærliggende at skyde på CV, der nok ikke blev taget med bukserne nede, da det amerikanske bud på Mikael Uhre fandt sted. Men vi må bare lige huske på, at Brøndby slet ikke har de samme budgetter at gøre godt med, som FCM og FCK har. Jeg sidder ikke med en forventning om, at Brøndby skal spille med om guldet. De har ikke økonomien til at hente spillere fra den samme hylde.

Man skal ud i noget af det samme kunststykke, som da Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup og den – bevares – ældre Uhre slog igennem, men det kan man ikke forvente sker HVER sæson. Dernæst skal man også holde sig ude af en økonomisk krise, og så må fansene affinde sig med, at man ikke altid spiller med om guldet, men metallet. Længere er den ikke!

Vi er tilbage til noget, vi har set før. Niels Frederiksen skal til at opfinde noget nyt. Igen.

For spillerne gør det fandme ikke.