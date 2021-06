Du snyder ikke mig, Hjulmand

- Landstræneren har det sorte bælte i at tale modstanderne op, men det er lige ved at kamme over, mener Stig Tøfting

HVIS H.C. ANDERSEN havde levet i dag, så skulle han godt nok til at spidse fjerpennen!

For det er da det vildeste eventyr, det danske landshold er ved at folde ud.

Det her landshold maler ikke bare byen rød og hvid, men hele Danmark!

Samtidig med, at solen bager ned, og studenter fyrer den af.

Hvor er det livsbekræftende – og hvor har vi savnet det fællesskab.

Jeg holder selvfølgelig med Danmark og håber det bedste, men når jeg er på arbejde, så skal der ikke gå ren klaphat i den.

Kasper Hjulmand er knivskarp til at håndtere medier. Foto: Lars Poulsen

DERFOR HOPPER JEG heller ikke på alt, hvad Kasper Hjulmand dygtigt fyrer af i medierne.

Vi har aldrig haft en landstræner, der er så dygtig til at sætte dagsordenen og er ’europamester’ i fjerne fokus fra sine spillere.

Han er knivskarp, og indtil videre virker det.

Han snor medier og fans om sin lillefinger. Danmarks store spindoktor.

Hjulmand har også det sorte bælte i at tale modstanderne op. Rusland var vildt undervurderet, Wales besat af klassespillere – og nu er Tjekkiet tæt på at være det dygtigste hold ved EM …

Reaktionen på, at det var tjekkerne og ikke hollænderne, som Danmark skal møde på lørdag, faldt hurtigt: Se kampen, hvor tjekkerne spillede 1-1 mod Belgien i foråret, sagde Hjulmand.

Smart, for hvem kan huske den kamp, men sagen er – og det glemte Kasper Hjulmand sjovt nok – at den kamp er fuldstændig ligegyldig.

Tjekkiet er blevet talt voldsomt op af Kasper Hjulmand. Noget vrøvl, synes Stig Tøfting

I FORHOLD TIL startopstillingen mod Holland, så var der kun seks mand, der startede inde i den kamp mod Belgien, og han nævnte heller ikke, at Tjekkiet tre dage senere tabte 1-0 til Wales.

Hos Belgien var det også kun seks spillere i forhold til EM-opstillingen mod Portugal, så i bund og grund er kampen værdiløs, men det er deres seneste kamp mod Holland ikke, så den napper jeg en gang til …

Placeringen på FIFA’s verdensrangliste som nr. 40 er heller ikke tilfældig, selvom den selvfølgelig bliver kraftigt forbedret efter dette EM.

Stammen af Slavia Prag-spillere blev også rost til skyerne, men er vi ikke enige om, at det var Slavia Prag, som FC Midtjylland slog ud af Champions League-kvalifikationen, så vildere er det nok heller ikke …

JEG ER SLET IKKE forarget over Hjulmands medietaktik. Det dufter skønt af Mourinho, da han var skarpest, og jeg smiler lidt.

Det er dog også fuldstændig sikkert, at Tjekkiet er en mere bøvlet modstander end dem, vi har mødt tidligere. De spiller fysisk med vilje og energi og har en stor løbevillighed. Præcis som Danmark, men Hjulmand har langt bedre fodboldspillere til sin rådighed.

Nå, til bundlinjen: Jeg synes, Kasper Hjulmand er pivhamrende dygtig. En moderne træner, der mestrer alle facetter af fodbolden. God til medier, god til at fjerne fokus fra spillerne, god til damage control.

Jeg er specielt imponeret over, hvordan han holder alle i truppen varme.

De lunser kød, han kaster ud efter spillerne uden for startopstillingen, bider de på med stor iver – og bider igennem, når chancen kommer.

Det er stærkt trænerarbejde og vanvittigt værdifuldt i en lang turnering som denne.

Han er også – med rette – blevet hyldet for den hurtige taktiske ændring mod Wales, hvor han flyttede Andreas Christensen op på midtbanen.

Det ser strålende ud for Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen

KYNIKEREN VIL JO SIGE, at han bare udbedrede den fejl, han havde lavet fra start, for ingen havde forventet, at Wales stillede med to angribere.

Kasper Hjulmand har jeg altid set som enhver svigermors drøm, men med de resultater, han skaffer i øjeblikket, så må han også være blevet svigerfars …

Jeg er ikke nogen jubelidiot, men jeg kan efterhånden ikke se, hvorfor Danmark ikke skulle kunne gå hele vejen.

Vi er holdet, der har spillet det mest sprudlende og underholdende fodbold.

Succesen er bredt ud på mange spillere, og bredden er virkelig brugbar.

Festen er der – jeg bliver gerne som den sidste gæst …

