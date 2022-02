Efter angreb: Tøffe stikker til FCK-stjerne

SÅ RULLER BOLDEN igen på de hjemlige breddegrader, og FC Midtjylland indledte 2022 med at bringe Danmark op på den vigtige 15. plads på koefficientranglisten, som vi alle går og skuler til i foråret.

En dybt professionel præstation i Europa mod formstærke PAOK gav forhåbning om, at midtjyderne kan spille sig videre til næste runde i Conference League, hvor FC København allerede befinder sig qua deres sejr i gruppespillet.

I min seneste klumme nævnte jeg, at netop FCM og FCK er i en liga for sig. Den midtjyske Europa-præstation viser, at ulvene er klar til at bide fra sig.

FC Midtjylland er klar til at byde FCK op til gulddans. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Det SKAL FC København også være fra dag ét!

Det er i dag hjemme mod OB, hvor der flere dage i forvejen allerede var solgt over 25.000 billetter. Det bliver en fabelagtig kulisse, om end det nok bliver en ensidig magtdemonstration på tilskuerrækkerne.

Det kan det også blive på Parkens nye græstæppe. FCK har i høj grad krammet på fynboerne, der ikke har vundet de seneste 24 forsøg i Parken.

PRESSET PÅ Jess Thorup er i hvert fald ikke blevet mindre efter transfervinduet i januar, hvor Peter ’PC’ Christiansen og de købestærke københavnere spillede med musklerne.

Ind er kommet Denis Vavro, Paul Mukairu, Akinkunmi Amoo, Mamoudou Karamoko, Nicolai Jørgensen og Khouma Babacar.

Derudover sagde PC nej til 35 millioner kroner for Jens Stage og var i øvrigt klar til at smække 60 millioner kroner på bordet i Italien for Andreas Skov Olsen …

Jess Thorup har fået en god håndfuld forstærkninger til sit hold. Nu SKAL puslespillet lægges korrekt. Foto: Lars Poulsen

Jess Thorup har med andre ord fået alle de brikker, han skal bruge til sit guldpuslespil. Nu er det op til cheftræneren at finde ud af, hvordan brikkerne skal lægges, og der er i min verden ikke plads til fejltagelser!

Med det aggressive transfervindue har FCK’s pengemænd dunket Thorup i hovedet med en vognstang. Mesterskabet skal vindes denne sæson. For enhver pris!

Det er en helt ny transferstrategi i FC København og endnu en måde at distancere sig fra Ståle Solbakkens metoder. I hvert fald hvis man lige ser bort fra, at Nicolai Jørgensen og Denis Vavro er vendt hjem.

DE NYE NAVNE er ikke umiddelbart kulturbærere, men de er hentet ind til at præstere fra dag ét, og hvis de lykkes med det, så er der selvfølgelig ikke langt til heltestatus.

Der er ikke tid til bortforklaringer. Khouma Babacar skal levere lige fra begyndelsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Khouma Babacar er hentet for at sparke guldet til hovedstaden. 28 år og flere end 160 kampe i Serie A. Han skal være Dame N´Doye fra første berøring. Der er ikke plads til lige at bruge et halvt år på at få karrieren på rette spor for så først at begynde at fungere fra sommer …

Det er dansk sødsuperliga, når det er værst, og sådan fungerer det heller ikke i de store ligaer. Når man langer mange penge på bordet i transfers eller lønninger, så er kravet, at varen leveres omgående.

Det rimer også på FCK fra den tid, hvor klubben var altdominerende herhjemme. Og så ved jeg godt, at lige netop Dame N’Doye havde brug for en indlæringsperiode på et halvt års penge …

Det er ikke kun Jørgen Daugbjerg, der giver advarsler til Thorup. Tøffe er også ude med én til FCK-træneren. Foto: Jens Dresling

Tegningerne til noget stort er der i hvert fald i København. De nye spillere taler om sult og krav om mesterskaber. Ligesom det skal være i FCK. Selv Jess Thorup melder klart ud, at FCK skal dominere og begejstre med en underholdende stil og vinde titlen.

DEJLIG KLAR TALE fra en træner, der endelig virker til at være på vej væk fra småklubsmentaliteten og godt ved, at der ikke er flere undskyldninger tilbage! Han skal ramme melodien fra første tryk på klaveret!

Ellers risikerer Thorup stadig den fyreseddel, som jeg skrev om inden jul og som vidst ikke faldt i god jord hos Lukas Lerager, der stillede sig op foran rullende tv-kameraer og udelukkende ville tale om min klumme i Ekstra Bladet, hvor jeg netop skrev, at Thorup RISIKEREDE en fyring med et nederlag i Aalborg.

Lukas Lerager var ude at kritisere Stig Tøfting for sin klumme om Jess Thorup efter FCK's sejr i Aalborg. Foto: René Schütze

Jeg må konkludere, at Lerager læser min klumme, som Fanden læser Biblen, ligesom han er enig med sin cheftræners komiske udlægning om, at FCK leverede et ’exceptionelt flot efterår’ …

FCK havde i efteråret et pointsnit i Superligaen på 1,94. Det snit har været nok til et mesterskab i to af de seneste 18 sæsoner …

I POKALEN blev det til et pinligt exit mod Nykøbing FC, og ja, så vandt man sin gruppe i Conference League mod PAOK, Slovan Bratislava og politibetjentene og håndværkerne fra Gibraltar.

Fair nok, man kan kun vinde kampe i de turneringer, man nu engang er med i …

Nu er det ikke sikkert, at Lukas Lerager nåede helt ned i bunden af min klumme om Thorup, inden han smækkede avisen sammen i raseri ved morgenbordet, men der skrev jeg faktisk, at jeg regnede med, at FCK ville slå AaB, så julefreden kunne sænke sig for Thorup.

Se Lukas Leragers udfald mod Stig Tøfting her:

Det skete, men hvis FCK ikke indleder 2022 med lyn og torden, så kommer trykket igen til at stige på Jess Thorup, der må indse, at han SKAL bringe trofæet hjem til København, hvis ikke hans job skal være i fare.

Sådan er vilkårene, når man er cheftræner i FCK. Det tænker jeg, Sektion 12 er meget enig i!!!

Jeg er spændt på at se/høre, om også Lukas Lerager kan få øje på det …