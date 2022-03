Endelig! Rødvin ad libitum på AaB

AaB er endelig ved at være på rette kurs, og Aalborg står foran et euforisk fodboldforår, hvis Brøndby besejres i dag, mener Stig Tøfting

JEG KAN LIDE, hvad jeg ser i Aalborg!

I eftermiddag er der dækket op til et topbrag mod Brøndby på et udsolgt Aalborg Stadion, og et toptændt publikum i begge ender af banen.

Med en sejr kan aalborgenserne for alvor melde sig ind i medaljekampen, og når AaB er med, hvor det er sjovt, så kvitterer fansene i Aalborg og møder op til fest.

Jeg tror, AaB har en god chance mod Brøndby, også selv om den aktuelle statistik taler imod nordjyderne.

AaB har ikke vundet en hjemmekamp siden 3. oktober 2021 mod SønderjyskE. Brøndby har ikke sat point til på udebane siden... 3. oktober 2021 i Randers ... Dog skal det tilføjes, at de seneste tre opgør i Aalborg mellem AaB og Brøndby alle er endt med hjemmesejr.

Rasmus Thelander og Malthe Højholt er godt nok i karantæne. Jeg ser Mathias Ross og Kasper Kusk som de helt naturlige afløsere.

Kasper Kusk blev helten mod OB med en assist og en afgørende scoring. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kasper Kusk fik en helterolle mod OB, og han kunne ikke have ønsket sig en bedre indledning under den ny cheftræner, Lars Friis.

Der er en særlig aura omkring Kusk i Aalborg, og han er højt elsket i Nordjylland, når han præsterer. Problemet er bare, at der er ALT for langt mellem snapsene. Særligt denne sæson, hvor det blot er blevet til fem kampe i startopstillingen.

I MIN BOG er det efterhånden sidste udkald for Kusk i AaB. Der er en del trænere, der har kigget andre veje og helt udeladt ham fra kamptruppen.

Der er noget med træningsindsatsen, som ikke spiller, og det er ikke forkert at kalde Kusk for en humørspiller.

Det hører ingen steder hjemme med en 30-årig humørspiller, der tilmed har vist, at han er en af de bedste offensive spillere i Superligaen, når han rammer sit topniveau!

Lars Friis gav sig selv om AaB en flyvende indledning på samarbejdet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lars Friis fik i hvert fald fyret op under Kusk i Odense, og jeg er glad for på AaB og Lars Friis' vegne, at det endelig lykkedes at få trukket Friis frem fra gemmeren i Viborg.

Lægger han en sejr over Brøndby i kurven, så bidrager det til den fodboldeufori, der meget vel kan ramme Aalborg dette forår.

I HVERT FALD formåede Friis at få vendt sin debutkamp på hovedet med sine indskiftninger.

Det kan godt være, der går nogen tid endnu, før han for alvor får sat sit taktiske aftryk, men en cheftræner skal kunne ændre kampe fra bænken, og den opgave løste Friis til topkarakter på Fyn.

Jeg synes faktisk, at AaB efterhånden begynder at ligne AaB ...

Lad mig i samme spalter dele både en kindhest og en rose ud til Inge André Olsen i sportsdirektørstolen.

Jeg var ikke imponeret over nordmandens entré i Superligaen. Han hentede udlændinge til fra nær og fjern og havde mere travlt med at sætte sit eget aftryk på AaB end det aftryk, som tidligere har bragt mesterskaber til Aalborg...

Tøffe var ikke imponeret over Inge André Olsens begyndelse i AaB. Nu begynder det at lugne noget... Foto: Claus Bonnerup

NU BEGYNDER det at ligne noget igen. Kasper Høgh kom til i vinter, og det er godt set. Han ligner den type angriber, som AaB har haft succes med historisk set. En rigtig skarpretter.

Derudover henter man Allan Sousa, en spændende spiller, der kender Superligaen ud og ind. Det samme kan siges, hvis AaB gør alvor af interessen for Jon Dagur Thorsteinsson.

Lad mig i den forbindelse trække et citat frem fra min absolutte yndlingsnordjyde, Lynge Jakobsen, der i Tipsbladet i november 2007 udtalte:

'Det bedste, vi nordjyder ved, er vin ad libitum og transferfrie spillere.'

Sådan sagde Lynge Jakobsen forud for en Superliga-kamp, hvor AaB stillede op med blot én spiller, man havde betalt transfersum for. Sæsonen efter vandt AaB guld i Superligaen ...

Jeg er godt klar over, situationen ikke er den samme med den nuværende AaB-trup.

Men med tanke på økonomien i AaB, hvor der netop er præsenteret et minus på 15,3 millioner kroner, ligesom der forventes et mindre minus i 2022 også, så kan det blive nødvendigt at finde Lynge Jakobsens ord frem igen ...

AaB er 'heldigvis' ved at finde tilbage til den transferstrategi, der passer til klubben med transferfri spillere. Noget Lynge Jakobsen satte stor pris på... Foto: Anders Brohus

DET GØR SGU heller ikke noget, da den transferstrategi rimer på AaB!

Nu er jeg en meget venlig og hjælpsom mand, så jeg agerer da gerne hjælpesportschef og giver Inge André Olsen gode råd til tre spillere, han kan hente til sommer. De to af dem endda transferfri ...

Jens Jakob Thomasen i OB vil passe perfekt til den centrale midtbane i Aalborg, hvor OB-anføreren vil give mere dynamik og opfindsomhed.

Endnu bedre passer Viborgs hollandske forsvarsstyrmand Lars Kramer, der har fået et stort gennembrud og ovenikøbet vil kunne tage over for Rasmus Thelander, der nok pakker sine sydhavsfrugter til sommer.

Den tredje mand er Viborg-wingbacken Christian Sørensen, som AaB allerede har vist interesse for. Der skal nok sendes mere end vin ad libitum til Viborg, når man tænker på forhandlingsklimaet mellem de to jyske klubber i sagaen om Lars Friis.

Christian Sørensen (th) ville pynte på AaB-holdet. Også selv om han ikke er gratis... Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men AaB og Viborg blev da trods alt enige ... Hvis Olsen og Fredberg kan gøre det omkring Christian Sørensen også, vil AaB få Superligaens bedste venstrekant og en absolut nøglespiller på dødbolde med sine lange indkast og sin flødefod.

SELV TAK, Inge!

Men sejren bliver selvfølgelig ikke bare foræret til AaB. Dagens modstander fra Brøndby fortsætter med at imponere alt og alle. Ikke mindst mig.

Brøndby har vundet 11 kampe, spillet fire uafgjorte og blot tabt én af de sidste 16 kampe.

Det er en vild stime. Jeg letter igen på hatten for Niels Frederiksen. Bare det, at Brøndby er i spil til sølvmedaljerne, er dybt imponerende. Tillykke til Kasper Hjulmand med titlen som Årets Træner, den ære kunne Niels Frederiksen sagtens have løbet med i min optik ...

Jeg kan dog stadig ikke få øje på, hvem der skal score målene for Brøndby, efter Uhres tid er forbi.

Keep attacking! Ellers kommer målene da slet ikke... Foto: Jens Dresling

Christian Cappis er topscorer med tre mål, og amerikaneren er ikke i startelleveren ...

Det virker til at være Marko Divkovic, som liden er sat til, på trods af at han først fik hul på bylden sidste weekend mod AGF i sit 12. forsøg i Superligaen ...

MEN NIELS FREDERIKSEN har fået sat sit hold godt op i defensiven, så det er ikke nødvendigt at score mange mål for at vinde. Brøndby er et bundsolidt hold, der formår at smadre modstanderes plan.

1-0, 2-0, 1-0, 1-0 og 1-1 i de seneste fem kampe viser meget godt, hvilket fodboldhold Niels Frederiksen råder over.

Men selv om det er Niels Frederiksen og co., der er festdeltagere i Aalborg, så har jeg sgu alligevel fundet et par kammerater, der tror på Brøndby, og væddet rødvin ad libitum og en stor, saftig bøf på, at AaB tager sejren og sparker døren ind til et fantastisk fodboldforår i Nordjylland!