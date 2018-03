Er der virus i computeren, Midtjylland?

NORMALT SKAL DER en del til at ryste mig, men FC Midtjylland gjorde i hvert fald et godt forsøg i mandags. For hvad var det lige, at der skete for dem i 2. halvleg i Silkeborg!?

Ja, ja nu vil de midtjyske fans sikkert sige ’jamen, vi vandt da 2-1’, men jeg kan bare sige, at det ikke bliver til ret mange flere sejre i denne sæson med sådan en indsats. Og guld kan de glemme alt om.

I fodbold er det populært at tale om bundniveau, og FC Midtjyllands var i de sidste 40 minutter lavere, end jeg havde troet.

Silkeborg havde fortjent point på baggrund af 2. halvleg, og jeg forlod stadion med bange anelser på midtjydernes vegne og tænkte, at filmen kan knække fuldstændig for det her Midtjylland-hold.

SELVFØLGELIG KAN det mærkes, når man sælger store profiler som Alexander Sørloth, Rasmus Nissen og Filip Novak.

Det var supersalg – top-dollar som de unge siger – og de scorede flere penge end selv en deltagelse i Champions Leagues gruppespil kaster af sig.

Så der er ikke noget at udsætte på de afgange, men vi skal huske på, at de tre ikke var de eneste, der smuttede fra Heden denne vinter. Jonas Borring, André Rømer og Simon Kroon er også væk, og Jess Thorups bænk virker noget tynd.

19-årige Kaan Kairinen er kommet hjem fra en tur i Skive, 20-årige Bozhidar Kraev kom i sommer, og den jævnaldrende Artem Dovbyk er helt ny.

De tre indskiftere i Silkeborg løftede på ingen måde holdet. Og skal vi ikke bare være søde og konstatere, at det ikke bliver nogen af dem, der sparker guldet til Herning.

Og hvis det er Smartodds, der har fundet ham Artem i Ukraine, så trænger den midtjyske computer vist til et viruscheck. Han havde to friløbere til sidst mod Silkeborg, men afslutningerne er sjældent set ringere.

Alexander Sørloth er solgt, og Paul Onuachu er skadet, så nu er det op til Mikkel Duelund (tv.) at score målene for FC Midtjylland. Foto: Ernst van Norde

FC Midtjylland fremragende og leverede flere festforestillinger. Dem har vi stadig til gode i foråret, hvor det primært har været fight og kynisme, der har holdt dem inde i guldkampen.

På papiret er 12 point i fem kampe naturligvis mere end godkendt, men spillet får ikke mange kokkehuer herfra.

Det var ganske fint mod FC København, men de har reelt ikke domineret i en eneste kamp i dette forår, og defensiven har været tvunget til at tage imod flere stød end normalt.

Helt fremme har savnet af Paul Onuachu været markant, og Gustav Wikheim fylder for lidt. Det kan være underholdende at se nordmanden spille fodbold, men synderligt effektiv er han ikke, og jeg kan også godt tvivle på hans fysiske form.

Kun i fire ud af 45 Superliga-kampe har han fået 90 minutter. I Silkeborg kunne han lige klare 70…

NU ER DET NATURLIGVIS et øjebliksbillede, men jeg synes, at FC Midtjylland i Silkeborg kom længere væk fra guldet, selv om de fik tre point.

Den slatne indsats i 2. halvleg går muligvis mod Superligaens metervare, men der venter ikke mange sejre i mesterskabsslutsspillet, hvis det er niveauet.

Seks af de ti kampe vil være mod Brøndby, FC København og FC Nordsjælland. Der skal FC Midtjylland op i et helt andet gear, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at hænge på Brøndby, der virker mere stabile og frem for alt har et højere bundniveau end guldkonkurrenten.

Det er sjældent, at Gustav Wikheim får fuld spilletid. Kun fire gange er det sket i Superligaen for nordmanden, der her bliver den lille i duellen med Simon Jakobsen. Foto: Ernst van Norde/Scanpix 2018

i søndagens kamp i Farum. Nordsjælland har i denne sæson slået både FCK og Brøndby hjemme på kunstgræsset og ser opgøret som en mulighed for at hale gevaldigt ind på FC Midtjylland.

Havde Alex Rúnar Rúnarsson ikke droppet i forårspremieren i SønderjyskE, havde de været ubesejrede i 2018, og de kommer ikke til at give FC Midtjylland et roligt øjeblik.

Så det bliver spændende at se, om det bliver en glubsk eller tandløs midtjysk ulv, der melder sin ankomst i Farum.

Lige nu er jeg bekymret. Og det er ikke for at blive bidt!

***

Tøffes top og flop

Real Madrid vandt 2-1 ude over Paris Saint-Germain og er klar til kvartfinalen i Champions League. Foto: AP/Francois Mori

***

Real Madrid. Champions League-vinderne har fået mange verbale tæsk i denne sæson, men afskriv dem aldrig. De slår (næsten) altid til, når det gælder og viste styrken i Paris. Det samme kan siges om Juventus mod Tottenham, og når jeg ser på de sandsynlige kvartfinalehold, kan jeg kun sige: Rent guf!

Det er længe siden, at Lyngby-træner Thomas Nørgaard har prøvet at vinde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lyngby. Det var ikke længe, at Thomas Nørgaard-effekten varede i Lyngby. Syv nederlag og fem uafgjorte i de seneste 12 kampe fortæller alt om de problemer, som han har. Noget kan forklares med den elendige økonomi, men derfor behøver man ikke uddele gaver i hver eneste kamp.

