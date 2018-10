For god til FCN: 'Kom nu væk, Hjulmand!'

JEG HAR TIDLIGERE beskrevet FC Nordsjællands unge fodboldhold som en humlebi, der ikke selv er klar over, den ikke kan flyve. Men i denne sæson skal jeg sateme lige love for, sandheden er gået op for humlebien!

FC Nordsjælland er ligaens dårligste udehold, og man har stadig ikke hentet tre point væk fra kunstgræsset i Farum. Det skaber grobund for en anden foruroligende statistik, for FCN har i hele kalenderåret 2018 kun én eneste gang formået at sætte to Superliga-sejre sammen i træk. Det var i starten af marts måned, da man slog Silkeborg og Randers.

I en lang periode har FC Nordsjælland ellers stik imod sund fornuft hentet flotte resultater med et purungt hold, og selv om man faldt lidt fra hinanden i mesterskabsslutspillet sidste sæson, så formåede Farum-knægtene at sikre bronzen.

Det var nærmest overnaturligt, at der ikke kom flere udfald med så lav en gennemsnitsalder, for unge spillere kan sagtens have et højt topniveau, men bundniveauet plejer at være tilsvarende lavt. De udsving formåede FCN at udskyde, fordi man var dygtig til at fylde på i truppen. Men nu virker brønden endelig til at være tør…

OKAY, FCN er tre point fra top-seks, men de er altså også kun tre point fra næstsidstepladsen i Superligaen. Så selv om jeg ikke vil male fanden på væggen i Farum, så er det sgu ikke godt nok!

Det kan det heller ikke være for folkene i klubben, selv om det eneste pres i Farum kommer indefra. Det virker stadig til, at fodbold kun betyder noget for en forsvindende lille del af nordsjællænderne, og i år ligger tilskuergennemsnittet på 2.471. Det dårligste snit i Kasper Hjulmands regeringstid.

FC Nordsjælland udøver sit talentprojekt med Europas yngste hold, en non-profit organisation, Common Goal og jeg skal komme efter dig. Sympatisk nok, synes jeg, men den var sgu ikke gået i hverken AGF eller OB, hvor fans og sponsorer skriger på resultater og fremgang.

I MINE ØJNE er konceptet for fastlåst i Farum. Krydr dog det fantastiske talentkoncept med nogle enkelte erfarne spillere! Det er den eneste måde, en klub som FCN kan stikke hovedet frem og spille med om mesterskabet i ny og næ.

Kasper Hjulmand har udtalt, at han gerne vil beholde sine salgsobjekter i to-tre sæsoner længere for at kunne spille med om mesterskabet. Jeg tvivler på, det er nok, for en mesterskabstrup ligger på cirka 26-27 år i gennemsnit.

Senest FCN vandt guld, var det med Jesper Hansen, Patrick Mtiliga, Andreas Bjelland, Tobias Mikkelsen, Mikkel Beckmann, Nicolai Stokholm og flere andre rutinerede kræfter. Gennemsnitsalderen var på 26 år og 297 dage.

FCN har sendt Europas yngste hold på banen dette efterår på 20 år og 118 dage. Og så siger jeg igen, at man ikke vinder mesterskaber med mælketænder.

De 20 yngste startellevere i Superligaens historie er alle sendt på banen af FCN. De har kun vundet fem kampe, og det vidner med al tydelighed om, at et ungt hold langt fra er lig med succes…

JEG VIL GERNE SLÅ FAST med syvtommersøm, at jeg synes, det er beundringsværdigt, at FC Nordsjælland kan blive ved med at fostre talenter og skyde dem ud i Europa til tårnhøje millionbeløb. Men man kan ikke sige nej, hvis beløbets størrelse kommer op i Ingvartsen, Emre Mor eller Mathias Jensen-klassen.

Et andet problem med mit ønske om at hæve gennemsnitsalderen i Farum er, at hvis ikke man kan holde på spillerne, så skal der købes ind. Det er ikke strategien lige nu, og det er nok fordi, man har indset, det er svært at integrere ældre spillere i FCN-kulturen, der er dybt forankret hele set up’et.

Bare se på Mads Aaquist (nu i Randers FC) og Mikkel Rygaard, der har haft svært ved at brænde igennem og løfte holdet.

Derudover kan Tom Vernon-projektet stå ved en skillevej allerede fra denne vinter. Brøndby skal have ny sportsdirektør, og måske har Vestegnsklubben set sig lun på Carsten ’CV’ Jensen, der i min optik ville være et oplagt valg.

Kasper Hjulmand, han har kontraktudløb til sommer og Flemming Pedersen er, så vidt jeg ved, ansat på en funktionæraftale og kan smutte med Hjulmand, HVIS cheftræneren vil prøve noget nyt.

JEG SYNES ganske enkelt, at Kasper Hjulmand er for god til at blive hængende i FC Nordsjællands evighedsprojekt. Jeg kan ikke få øje på nogen bedre træner med dansk pas end Kasper Hjulmand, og han har sgu fortjent at spille med om mesterskaber!

Han passer ind i både Brøndby og FCK, men Zorniger og Solbakken sidder altså på flæsket indtil henholdsvis 2020 og 2021. Åge Hareide bliver også siddende som landstræner til 2020, og så er der kun udlandet tilbage for Hjulmand... Med mindre han kunne fristes af jobbet i AaB. Noget kunne tyde på, at der fra næste sommer skal en ny mand til at styre de nordjyske talenter, og det gik jo meget godt, sidst Kasper Hjulmand erstattede Morten Wieghorst som cheftræner.

KASPER HJULMAND er for mig den danske udgave af Pep Guardiola. Okay, en light-udgave ganske vist, men det er på tide, at Hjulmand gør som spanieren og tager til en klub med økonomiske muskler og udvikler etablerede spillere i deres bedste fodboldalder på 26-27 år.

Han har tidligere været på blokken i to af Skandinaviens største klubber, Malmö FF og Rosenborg. Det store spørgsmål er, om det i virkeligheden er nok for Kasper Hjulmand at være velgører og talentudvikler…

Nu skal han i første omgang vende bøtten mod Horsens, hvor nordsjællænderne ikke har vundet de seneste tre opgør. Med en sejr kan kursen igen sættes mod top-seks, men det kræver en helt anderledes præstation, end det vi har set indtil videre fra Hjulmands mælketænder på udebane.

Tøffes top og flop:

Top: Okores appel. Det glæder mig meget, at Disciplinærudvalget tog Jores Okores udvisning mod AGF op og annullerede AaB'erens karantæne. For der var ikke rødt kort! Det er også fint, at dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen erkender sin fejl, men nu er der så bare tilbage at håbe på, vi i fremtiden kan rette disse fejl på kampdagen i stedet, for AaB kunne måske have vundet 11 mod 11...

Flop: FCK. Okay, flop er måske så meget sagt, men i min bog er det meget skuffende, at FCK tabte 1-0 mod Slavia Prag i Parken. Københavnerne har selv sat overliggeren med sejren over Bordeaux og pointet mod Zenit. Med tre point mod tjekkerne havde FCK næsten været videre, og Ståles reaktionen på bænken, hvor han sparkede til det, der lå i nærheden, siger alt om, at jeg ikke er den eneste, der var skuffet. Måske var det også den missede sejr nummer 50 i Europa, der gjorde ondt på nordmanden...

