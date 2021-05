Forbløffet Tøffe: De må have en skrue løs

JEG KAN JO lige så godt komme med en indrømmelse: Niels Frederiksen har fuldstændig taget fusen på mig!

Hvis nogen for tre-fire år siden havde sagt, at han ville stå som den træner, der efter 16 års titeltørke ville gøre Brøndby til danske mestre, så havde jeg vel bare gloet på dem og tænkt, at der var minimum én skrue løs …

Nu står han så snublende nær den målstreg, der – hvis han krydser den – vil gøre ham udødelig i Brøndby.

EN VANVITTIG udvikling, men jeg er sgu også passivt medlem af Niels Frederiksen-fanklubben.

For den noget introverte og stille træner fra Lyngby, Esbjerg og U21-landsholdet er vokset voldsomt med opgaven i Brøndby. Det er selvfølgelig også nemmere, når det går godt, men også i modgangstider er Niels Frederiksen altid leveringsdygtig i ærlige analyser og holdninger.

En gang imellem tilsat en fed portion humor, som da han sagde, at han var glad for, at Per Frimann dømte dem ude i mesterskabskampen. For som han sagde, så tog Frimann og de andre eksperter altid fejl …

Han er heller ikke typen, der har behov for at svine andre til, hverken dommere eller modstandere, men ser i stedet altid den positive vinkel.

Niels Frederiksen kan skrive sig ind i Brøndby-historiebøgerne som mestertræner i aften. Foto: Lars Poulsen

EN SUPER TYPE – og på den baggrund kan jeg sagtens unde Niels Frederiksen den heltestatus, han kigger ind i, hvis altså det længe ventede guld havner på den københavnske Vestegn.

DET KOMMER JEG tilbage til, men det er også værd at nævne, hvad han har skabt – og på hvilken baggrund.

EFTER ALEXANDER Zorniger og Troels Bech-perioden, hvor der blev satset med pengepungen, måtte Niels Frederiksen i vinterpausen 2019/20 vinke farvel til Kamil Wilczek, Hany Mukhtar og Dominik Kaiser. En trio, der på det tidspunkt stod for 27 ud af Brøndbys 37 scoringer.

Tilmed steg målsætningen fra top seks til top tre, men tudede Niels Frederiksen? Næh, han skruede bare arbejdshandsken på og begyndte den strategi, som Carsten V. Jensen – også af nød – havde formuleret. Flere unge og egenproducerede spillere på banen – og færre lønkroner i spil.

DERFOR HAR VI set spillere som Morten Frendrup, Jesper Lindstrøm, Peter Bjur, Andreas Bruus og Anis Ben Slimane i højere eller mindre grad være en fast bestanddel af det hold, der nu kan skrive sig ind i Brøndby-historien.

At Niels Frederiksen samtidig har kunnet lave en topscorertype ud af Mikael Uhre, er også en præstation, og det ser ud til, at han passer fuldstændig perfekt til den type fodbold, Niels Frederiksen spiller.

Nogle mener, at Brøndby bare er et omstillingsmandskab, der lever på farten hos netop Mikael Uhre og Simon Hedlund oppe foran.

Det er en eminent præstation af Niels Frederiksen, Skriver Stig Tøfting. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DET ER NOGET VRØVL, men selvfølgelig er det en stor del af deres gameplan, at de med et stærkt pres skal kunne fange modstanderen på en kontra.

Alligevel – og det kom faktisk også bag på mig – er Brøndby det hold i Superligaen, der har den næsthøjeste boldbesiddelse, nemlig 55 procent.

Så det er altså ikke bare et power og løbehold.

Kun Lyngby har kuglen mere, men de har så ikke brugt den særlig godt.

TIL GENGÆLD er Brøndby det hold, der producerer næstfærrest chancer, så man kan jo undre sig over, hvad dælen de bruger bolden til …

Omvendt holder de en tårnhøj scoringsprocent på 22,9 procent – altså scorer de på mere end hvert femte forsøg.

Og det siger selvfølgelig noget om, at de chancer, de rent faktisk får, er temmelig åbne. Altså alene med keeperen, eksempelvis.

TAL ER TAKNEMMELIGE, men skal vi tilbage til endnu en af årsagerne til, at Brøndby kan blive danske mestre, så er det systemskiftet 6. oktober 2019, hvor Niels Frederiksen gik fra fire mand i bagkæden til tre – og besejrede FCK med 3-1.

Derefter har Andreas Maxsø udviklet sig til en stærk styrmand og forsvarsklippe, og han har en kæmpe andel i Brøndbys succes.

I tørre tal indkasserede Brøndby 1,63 mål i gennemsnit efter Niels Frederiksens første 11 kampe, og nu – 57 kampe senere – er det faldet til 1,12.

FCM blev nedlagt på Brøndby Stadion - og det udløste stor jubel. Foto: Lars Poulsen

SKAL DER GNIDES lidt salt i såret, kan man selvfølgelig sige, at FCK og FCM har underpræsteret.

Bare se på pointgennemsnittet på 1,87 hos Brøndby.

Det burde ikke være nok til at blive mestre, men er det i år, fordi de andre tophold har smidt mange point.

JEG TROR et eller andet sted også, at forklaringen ligger i, at bunden er blevet bedre.

Også i mesterskabsslutspillet.

Stort set alle kampe er tætte – og man tager ikke bare til Randers eller FCN og er sikre på en sejr.

Det skal i hvert fald ikke tage noget fra Niels Frederiksens eminente præstation.

MED DE LANGE BRILLER på kan mesterskabet også få en kanonbetydning for truppen til næste sæson.

Med udsigt til Champions League-kvalifikation kan det jo være, at forlængelserne med Anthony Jung og Marvin Schwäbe glider noget nemmere, og at Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup også er gul-blå i næste sæson.

Mikale Uhre er en fantastisk historie, men skal også sælges, hvis dte rigtige bud kommer, mener Stig Tøfting. Foto: Claus Bonnerup

HVAD MED MIKAEL Uhre? Skal man være lidt grov, er spørgsmålet selvfølgelig, om han præsterer sådan en sæson igen, og skal han prøve noget uden for landets grænser, så er det ved at være nu med en alder på 26 år. Så lander der et bud på 15 millioner kroner, er han sikkert ude af klappen.

UANSET HVAD står specielt FCM for en større spillerkabale, ligesom man gør i FCK, så her kan Brøndby måske i højere grad bare bygge stille og roligt på.

Alt det bliver vi klogere på, men lige nu og her glæder jeg mig som en sindssyg til den byfest, Brøndby bliver omdannet til i aften.

FOR JA, jeg tror på, at Brøndby trodser al logik og alle forudsigelser fra sæsonstarten – og står med det eftertragtede trofæ, når klokken slår 19.

