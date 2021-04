Han er lige til skuespillerskolen

Mads Mikkelsen skal til at passe på. For Viktor Fischer, der går med en lille drøm om at blive skuespiller, har talentet til at træde ind på den scene.

Det så vi senest søndag mod AGF, hvor FCK-spilleren smed sig ned flere gange og rullede rundt på banen. Det så voldsommere ud, end det i virkeligheden var.

- Viktor Fischer er i sandhed en type, der deler vandene. Man kan sagtens sige, at det er snyd og ikke særlig sympatisk, når han filmer og overspiller situationen.

- Og jeg er bestemt ikke tilhænger af den slags, hvor han ruller rundt flere gange, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Fra dengang Tøffe var aktiv så man ikke godt til den slags typer, der konstant overspillede situationen på banen.

- Vi var flere på banen, som hurtigt blev enige om, at de typer fik en ekstra hård tackling, når vi løb ind i dem igen, siger han med et skævt smil.

Stig Tøfting er sikker på, at det motiverer Viktor Fischer, når der er lidt ballade og tumult på banen. Foto: Claus Bonnerup.

- Når man ser på situationerne fra kampen mellem AGF og FCK, så er det tydeligt, at det tænder Fischer at befinde sig som midtpunkt i den slags tumult.

- Hvis det skal stoppes, så kan kun dommeren skride ind. Det er ham, der kan give en advarsel, når Fischer overspiller de situationer, han er involveret i, forklarer Stig Tøfting.

Er prisen rigtig, så sælg Uhre

Mikael Uhre, Superligaens topscorer, står med rigtig gode kort på hånden efter en flot sæson. Søndag scorede han den 16. sæsontræffer.

Kontrakten løber til udgangen af næste år, så nu vil spørgsmålet automatisk melde sig: Skal han forlænge eller skal han sælges?

Mikael Uhre er Superligaens topscorer, og får Brøndby et bud på 15 mio. kr. til sommer, så skal han sælges, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

- Kan Brøndby få 15 mio. kr. for ham efter den flotte sæson, så skal han sælges. Alternativt skal Brøndby forlænge med ham, ellers risikerer de han rejser gratis med udgangen af næste år, siger Stig Tøfting og uddyber:

- Mikael Uhre er efter min opfattelse en af de spillere, der har udviklet sig mest i Superligaen det seneste år.

- Jeg kan sagtens se ham i Bundesligaen. Han er blevet god til andre ting end kun at løbe stærkt.

- Men den fart han har, kan virkelig gavne ham i de mange en-mod-en dueller i Bundesligaen, mener Stig Tøfting.

Ugens optur: SønderjyskE!

Efter et jammerligt forår, hvor top-6 kiksede på sidste spilledag, har de reddet sig med to sejre i træk – over Lyngby og Vejle.

Nu kan de fokusere på at forsvare pokaltitlen om et par uger.

Ugens nedtur: Lyngby!

Højt at flyve, dybt at falde. Fem point i fem kampe er ikke nok, når de nærmeste rivaler henter otte. To nederlag i træk har sendt dem på eksprestoget mod 1. division.