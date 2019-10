- Han er ufarlig som en paradentose-ramt ulv

TOPKAMP PÅ MCH ARENA. FC Midtjylland mod Randers… Ja, I hørte sgu rigtigt. Men topbrag er det altså, når midtjyderne tager imod kronjyderne mandag aften alene af den grund, at inden denne rundes kampe var det ifølge tabellen nummer et mod nummer tre.

Hvis vi lige starter med at sænke luppen over de midtjyske ulve, så er det mest imponerende ved dem, at de i 12 kampe kun har lukket fire mål ind. Det er indtil videre kun overgået af Brøndby, der tilbage i 1990 blot havde indkasseret tre scoringer efter 12 runder, og hvis FCM holder nullet, tangerer de så Brøndbys præstation fra dengang med fire scoringer imod efter 13 kampe.

Det er ikke hverdagskost, og hvem siger, det i givet fald stopper der?

NÆH, DET ER I den anden ende, det halter – hvis noget kan halte for et hold, der topper ligaen med fire point ned til FCK.

De har sagt farvel til mange mål med afskeden til Paul Onuachus låg og Jakob Poulsens sukkerpote – henholdsvis 17 mål og fire assister og syv kasser og lige så mange oplæg.

Altså i alt 24 scoringer fra to spillere, der til sammen var involveret i 35 af 76 scoringer sidste sæson – og ja, jeg ved godt, der er tale om lidt dobbeltkonfekt i det regnestykke.

Det er ikke den fintælling, der er interessant. Det er de – sølle – seks mål i seks hjemmekampe i denne sæson, der springer i øjnene. Det er ikke det, vi er vant til at se fra FCM, der de seneste tre sæsoner i egen hule har scoret henholdsvis 2,5, 2,5 og to mål i snit pr. kamp.

Mandag aften tager FC Midtjylland imod Randers. Foto: Lars Poulsen.

lige så ufarlig som en paradentose-ramt ulv, og jeg ved godt, han skal have tid – det skulle Onuachu også.

Men når man lægger 22,5 millioner kroner for at købe Sory Kaba i Dijon, så må jeg sige, at der sgu ikke er meget krudt i dén sennep, når han blot har ramt plet to gange i Superligaen.

Han fylder meget oppe foran, indrømmet. Men der har altså indtil videre været lidt for meget ’se mig’ efter min smag, men han skal da have, at alt står skarpt. Især frisuren. Det kniber mere med støvlerne…

Evander er topscorer med fire mål, to på straffe og et på frispark. Erik Sviatchenko er delt toer med to …

NOK OM FC MIDTJYLLAND! Randers er en helt anden størrelse, der selvfølgelig kommer til Herning og vil gøre alt for at køre bussen helt ind på stadion.

Det er ikke Superligaens mest sexede hold, men til gengæld er det ligaens mest formstærke mandskab målt på de seneste fem runder. Fem sejre, 10-1 i målscore. Det er fand’me i orden!

Jeg ved godt, de kun har fire point ned til nummer 10, og jeg ved også godt, de skal en tur til Brøndby i næste runde, og verden kan hurtigt se anderledes ud i et meget tæt midterfelt.

Men – og det kommer næppe overraskende for mange – jeg kan godt li’ det hold, der betjener sig af hårdt slid, solidt arbejde, faste aftaler, et afklaret midterforsvar, dygtige backs, to sikre 6’ere, 4-4-2 for alle pengene, to angribere i boksen, fuldt knald på omstillinger, altid gode målmænd – og lykkes genpresset ikke, så er det lynhurtigt tilbage og stå solidt i eget forsvar.

Randers består af en masse solide arbejdsmænd. Foto: Bo Amstrup.

i al beskedenhed, at jeg inden sæsonen tippede Randers til en sjetteplads, og holdet har faktisk i flere sæsoner været en etableret del af netop top seks.

I to af de seneste tre sæsoner har man kvalificeret sig til den danske Europa League playoff-finale mod henholdsvis FCM og Brøndby.

Det er et svært hold at spille mod. Det er solide arbejdsmænd, de VIL noget, og de lever stadig fuldt ud op til klubbens dna – og for den sags skyld også de værdier, man altid har hyldet i den gamle arbejderby.

Folk går sateme til den, og det var også det, der slog mig, da jeg selv kom til klubben som spiller i januar 2006. Jeg husker tydeligt, at jeg tænkte: Her er der muligheder.

BEDØMT UD fra statistikken er mulighederne for sejr dog ikke store mandag aften. Indbyrdes hedder den 15 sejre til FCM, fire uafgjorte og blot én sejr til Randers i de sidste 20 opgør på ulvenes græs.

Men nu skal I alligevel have en lille sjov anekdote her til slut:

Den enlige sejr faldt 19. april 2009. Randers vandt 2-0 med Thomas Thomasberg i spidsen for midtjyderne, jeg var assistenttræner for Randers og er dermed den eneste i den funktion, der har været med til at slå FC Midtjylland i nyere tid.

Den rekord står også efter mandagens kamp!

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Horsens – Hobro

Det er kampen, der ikke må tabes mellem to hold, der hver blot har én sølle sejr i de seneste otte kampe. Det bliver med fight i højsædet og uafgjort, som de sidste fire gange, de er mødtes.

MIT BUD: 1-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

SønderjyskE – FC Nordsjælland

Det kniber for de unge drenge, når de kommer væk fra kunstgræsset i Farum. De scorer altid, men har tabt fem af seks udekampe. Værterne har til gengæld kun tabt et af de sidste syv opgør, og jeg tror, de vinder den tredje sejr i træk.

MIT BUD: 2-1

UNDERHOLDNING:

Kan AGF fortsætte de lovende takter på hjemmebane, og besejre Silkeborg? Foto: Ernst van Norde.

Søndag kl. 14.00

AGF – Silkeborg

GF har kun tabt hjemme til FC Midtjylland, ellers har århusianerne gjort rent bord. Det bliver målrigt som altid, når SIF er i aktion – der bliver i snit scoret fire mål pr kamp med dem involveret. Plaffeministeren laver én…

MIT BUD: 3-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 16.00

FC København – Esbjerg

Mon ikke, FCK har haft godt af at få rebet sejlene i pausen. Vestjyderne har blot hentet et point på udebane og været på måltavlen en gang hidtil, og høsten bliver næppe forbedret her. Mit bud er, at vi ser FCK back on track.

MIT BUD: 3-0

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 18.00

Lyngby – Brøndby

Det skal nok blive intenst på et tætpakket Lyngby Stadion, hvor hjemmeholdet har hentet 12 af 16 point, og Brøndby er ikke imponerende ude. Men Wilczek er i gang, og hans mål kommer altid i stimer.

MIT BUD: 1-2

UNDERHOLDNING:

Mandag kl. 19.00

FC Midtjylland – Randers

Randers vil kopiere OB, parkere bussen og satse benhårdt på omstillinger. De har hidtil scoret otte mål på dødbolde – flest af alle – og så har vi tegningen. Ideen er god, men jeg tror fuldt og fast på en hjemmesejr.

Mit bud: 2-0

Underholdning:

