Har han fattet, det er en klub, der vil vinde?

NU GIDER de ikke tale mere om Ståle Solbakken i FC København…

Klubben prøver at lukke ned for al snakken om nordmanden og i stedet fokusere på at få vendt skuden med en ny træner ved roret. Senest illustreret med fredagens ansættelse af Peter ’PC’ Christiansen, som man har håndplukket i AGF.

Men hvad fanden havde de egentlig regnet med inde i Parken?

Det skal da give larm, når man fyrer dansk klubfodbolds mest vindende træner og en af de mest farverige personer i Superligaen!

LAD MIG SLÅ FAST for 117. gang: Bestyrelsen i FCK kan sagtens forsvare fyringen af Ståle Solbakken. Resultaterne har ikke være gode, og spillet har haltet. Det er timingen og måden at gøre det på, som i mine øjne er det springende punkt.

Afsløring: Sådan blev Ståle fyret

Siden fyringen af Solbakken har Nordens suverænt mest eksponerede og profilerede fodboldklub fortsat sin katastrofekurs, og Jess Thorup har efter sin ankomst ikke formået at styre uden om isbjerget…

Mange gange kommer der en chokeffekt af en trænerfyring, men der er ikke kommet nogen som helst reaktion fra FCK-spillerne efter trænerskiftet.

EN SEJR med lodder og trisser mod Avarta i pokalen, en ydmygelse i Herning og et komplet sammenbrud hjemme i Parken mod Randers. Det er facit med Thorup som kaptajn. Det ligner et fuldstændig modløst FCK-hold, der render rundt i Jess Thorups nye system og ikke kan finde hoved eller hale i noget som helst.

Peter Ankersens tragikomiske selvmål sendte FCK ud af Europa. Foto: Lars Poulsen

Man kunne have spillet Benny Hill-musik, da Peter Ankersen scorede selvmål i Europa-fadæsen mod Rijeka. Samme nummer kunne have kørt på repeat kampen igennem mod Randers...

Tidligere var det FCK’s styrke af få ro på kampene, men det var ren indianerbold i nederlaget mod Randers, der nærmest skabte chancer efter behov, og Mathias ’Zanka’ Jørgensens måde at agere på i pauseinterviewet med David Kroner, som stillede ganske fornuftige spørgsmål, udstillede vel meget godt, hvilken mental forfatning de københavnske spillere er i…

KLUBBEN HAR fået sin næstdårligste sæsonstart nogensinde med 10 point i ni kampe.

Jess Thorup kan dog trøste sig med, at FCK to gange tidligere har fået sølvmedaljer med samme pointantal og en lidt bedre målscore efter ni kampe. Én gang er man sluttet som nummer otte.

Det virker til, at Thorup er ved at forberede omgivelserne på det sidste scenario, når han taler om en mellemsæson uden de store resultater i et interview med Canal 9… Det virker ikke som om, Jess Thorup helt har fattet, hvad det er for en klub, han er kommet til.

FC København er altså en klub, der skal satse på guldet hvert eneste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er altså en klub, der, ifølge fungerende sportschef William Kvist, hvert evigt eneste år VIL og SKAL vinde mesterskabet og gå efter Champions League.

Det er overraskende hurtigt, Jess Thorup har fået skruet ambitionsniveauet ned i hovedstaden, og udtalelsen viser meget godt, hvad jeg synes om matchet mellem FCK og Jess Thorup.

RENT FAGLIGT har jeg ikke en finger at sætte på Thorup, der helt sikkert er en meget dygtig træner. Men efter min mening bliver han alt for kedelig og velpoleret rent menneskeligt til FCK. Også selv om hans exit fra Belgien ikke var særlig elegant…

Jess Thorup fik en ‘once in a lifetime-chance’ i FCK - også rent økonomisk med en årsløn på ni mio. kr. Han ville have cyklet fra Genk til København for det halve (godt agentarbejde). Nu forsøger Jess Thorup så med djævlens vold og magt at presse en revolution ned over FCK.

Københavnerne har ikke holdet til at spille 3-4-1-2, og så er der nogle rutinerede spillere, der må bide sig i læben, da 18-årige Marko Stamenic pludselig løb rundt på midtbanen, fordi han havde ’trænet godt’ med cheftrænerens egne ord.…

Randers klædte 'Zanka' og FCK af i Parken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er som om, at hele fodbolddanmark skal få øje på, at der er en anden sherif i byen end Ståle Solbakken.

FAIR NOK, Jess Thorup, men mit gode råd til dig vil være at vende tilbage til den gode, gamle 4-4-2-formation.

Jeg er desværre ikke sikker på, den nye FCK-træner lytter til mig, og i det hele taget så synes jeg, Jess Thorup har alt for travlt med at ændre på tingene i FCK.

William Kvist (tv) søgte ikke en revolutionær træner, men det har han fået i Jess Thorup. Foto: Lars Poulsen

WILLIAM KVIST udtalte under trænerjagten, at man ikke søgte en mand, der ville lave en revolution… Det er lige præcis en blodig revolution, Thorup har gang i med sit systemskifte.

I interviewet med Canal 9 taler den ny FCK-chef flere gange om at ruske op i tingene og ændre FCK radikalt…

Voldsomme ændringer tager tid, og sejre er det eneste, der kommer til at give Jess Thorup arbejdsro i hovedstaden. Men så længe Benny Hill-musikken brager ud af højtalerne, når FCK spiller, så kommer snakken om Ståle Solbakken i hvert fald ikke til at forstumme.

Tøffes spåkugle - rundens kampe AC Horsens - Vejle Søndag kl. 14.00 Det østjyske lokalopgør er en stor begivenhed på de kanter, også selv om det er endt 0-0 i de fire seneste Superliga-kampe, de to hold har spillet i Horsens. Denne gang bliver det mere underholdende, og med en sejr til oprykkerne. Mit bud: 1-2 Sønderjyske - FC København Søndag kl. 16.00 Med FCK’s defensiv i tankerne, så skal sønderjyderne bare holde clean sheet, så vinder de. Jeg tror dog ikke, de kan holde københavnerne fra scoringer. De seneste 40 indbyrdes opgør er endt med bare én Sønderjyske-sejr! Det bliver ved den ene i denne omgang. Mit bud: 2-2 FC Nordsjælland - AGF Søndag kl. 18.00 AGF har normalt godt fat i kraven på de unge FCN-drenge, og de seneste fire opgør er endt med tre aarhusianske sejre og en uafgjort. FCN er ubesejret hjemme denne sæson, mens AGF er ubesejret ude. Den statistik står for fald for FC Nordsjælland… Mit bud: 1-2 Brøndby - Lyngby Mandag kl. 19.00 Brøndby har fået vendt bøtten, så det bliver endnu en hård dag på kontoret for Lyngby. Brøndby vandt fire ud af fire indbydes Superliga-opgør sidste sæson, og mandag tager de en sikker sejr mere. Ikke så meget at rafle om. Mit bud: 3-1

