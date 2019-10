Historisk derby: FCK og Brøndby famler!

Så skal vi til det igen. Sæsonens første derby. Det er ALTID et opgør, jeg glæder mig til. Uanset, hvordan holdene ser ud, og hvilken formkurve de kommer med.

Dette New Firm er historisk. Jeg mindes ikke, at FCK og Brøndby er gået ind til et derby, hvor BEGGE mandskaber har famlet så meget efter formen og resultaterne…

Det er ikke sådan, at alarmklokkerne bimler og bamler i Parken. Man er videre i pokalen, man er kommet godt fra land i Europa League-gruppespillet og er kun ét point efter FCM i Superligaen.

Men når man tjekker resultaterne, så har FCK kun vundet to af de seneste otte kampe i alle turneringer, hvis man tæller pokalkampen i Hillerød som en uafgjort. Der er blot scoret otte mål i de kampe. Det er naturligvis offensiven, der er FCK’s akilleshæl lige nu uden N’Doye og Wind.

FCK fik 1-1 mod Malmø uden at have en afslutning inden for målrammen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

I Malmø førte københavnerne 1-0 ved pausen uden at have et eneste skud på mål, og set over hele kampen så var Lasse Nielsen FCK’s farligste mand…

Sotiriou og Santos leverer på ingen måde varen, når modstanderens niveau er over Silkeborg… Læg dertil, at Viktor Fischer er i kæmpe krise, så har du en massiv udfordring! Fischer har ikke scoret i 14 SL-kampe nu.

Viktor Fischer fik det heller ikke til at fungere mod Malmø. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men hvorfor tror jeg så, at kampen bliver målrig, som du kan læse i min spåkugle? Det gør jeg, fordi hverken FCK eller BIF kan bruge uafgjort til noget som helst, og fordi der nemt kan skabes chancer mod begge holds defensiv.

Nu så Nelsson og særligt Bjelland stabile ud mod Malmø, mens Papagiannopoulos også var fint spillende mod FCM i Parken.

Men kampene mod AaB, Hobro og sågar Silkeborg har vist, at FCK kæmper med at genfinde sin normale struktur med den ny backkæde.

FCK’s nøgler til sejr: - Kalle Johnsson ser yderst stabil ud, efter han har overtaget handskerne. Han får travlt på Brøndby Stadion. - Andreas Bjelland viste i Sverige, han er tilbage på toppen. Hans sikkerhed på bolden og ro kan blive afgørende. - Carlos Zeca er Superligaens bedste spiller lige nu. Han er FCK’s omdrejningspunkt og suger samtlige 50/50-bolde til sig. - Viktor Fischer skal stoppe sin deroute og løfte ansvaret i FCK’s tandløse offensiv. Han har utvivlsomt kvaliteten!

Når nu jeg har brugt så meget krudt på FCK’s dårligdomme, så er det vel på tide at skifte emne til Brøndby. For det ser slet ikke lysere ud på vestegnen. Tværtimod.

Brøndby har tabt fire af de seneste fem Superliga-kampe. Europa er en saga blot. Det samme er drømmen om på nogen måde at udfordre FCK og FCM. Ja, hvis Brøndby ikke vinder over FCK, så ryger de ud af top-seks i landskampspausen!

Hvis ikke Brøndby får tre point i New Firm, glider holdet ud af top-seks. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Topniveauet i Brøndby er klart til top-tre, men kigger jeg på bundniveauet, så er det kun Silkeborg, der er ringere. Her er det vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke synes, man hovedsageligt skal klandre Niels Frederiksen. Det er sgu spillerne, der svigter klubben og fansene, når man ser på præstationer som den i Esbjerg.

I Haderslev var der fremgang at spore, men Brøndby kæmper med, at selv de mindste fejl straffes benhårdt lige nu. Og Brøndby begår altså en del fejl i defensiven.

I den anden ende står det skidt til hos Kamil Wilczek. I de første seks kampe lavede han syv mål og havde 20 afslutninger. I de seneste fem kampe har han lavet et mål og kun haft seks afslutninger. Den statistik bekræfter den mavefornemmelse, jeg har siddet med. Wilczek er en skygge af sig selv!

Kamil Wilczek er en skygge af sig selv for tiden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men vores polske ven har tidligere holdt lange scoringspauser, og når så han har fået hul på bylden, så hagler han mål ind igen. Det er netop i en hjemmekamp mod FCK, at Kamil Wilczek passende kan rejse sig.

Brøndbys nøgler til sejr: - Marvin Schwäbe skal undgå at lave fejl. Jeg synes ikke, tyskeren har været dårlig i år, men når han laver fejl, så koster det dyrt. Bare se droppet i Haderslev. - Josip Radosevic er ikke min kop te, men hvis der er noget, muskelbundtet kan, er det at lukke ned for en modstander. Det skal han gøre med Zeca. - Med Mukhtar, Hedlund og særligt Kaiser på holdkortet, må det kraftedeme være muligt at kreere chancer nok til sejr mod FCK’s defensiv. - Kamil Wilczek skal genfinde målformen med sine kliniske afslutningsevner.

Selv om begge mandskaber halter lige p.t., så forventer jeg ikke noget svagt derby. Tværtimod.

Det kan blive rigtig hedt i Brøndby – måske endda ondskabsfuldt. Det er op til kampens dommer, Jørgen Daugbjerg Burchardt, at få styr på løjerne fra første minut, men jeg forudser, der sagtens kan blive stanget minimum et rødt kort ud.

Håndbremsen bliver sluppet, derbyer lever deres eget liv, og hverken Brøndby eller FCK kan leve med et point. Det tyder på høj intensitet, og dermed er der dækket op til det største brag, Skandinavien har at byde på!

Nicklas Bendtner kan godt lade tophuen og jakken sidde på. Han kommer ikke til at gøre nogen forskel i søndagens derby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hov, Stig! Har du ikke glemt Nicklas Bendtner, er der sikkert nogle, der vil spørge nu.

Næ, det har jeg sgu ikke. Det, Bendtner har vist indtil videre i Danmark, har overbevist mig om, at han ikke kommer til at spille nogen som helst rolle i sit første New Firm…

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Esbjerg – Sønderjyske

Det bliver en åben kamp, som Esbjerg vil satse alt for at vinde. Men hvis sønderjyderne kommer med samme indstilling som mod BIF, så vinder gæsterne. Det vil være første udesejr i fire år i det syd-vestjyske rivalopgør.

MIT BUD: 1-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

OB – AC Horsens

Det eneste opgør, der ikke passer ind i derbyrunden. Horsens er det næstmindst scorende hold i Superligaen, og OB kommer med en flot sejr i bagagen, efter fynboerne parkerede bussen i Herning. Det er over tre år siden, Horsens har slået OB – den stime brydes ikke i dag.

MIT BUD: 1-0

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

Brøndby – FC København

Ingen kan bruge et point til noget som helst i Skandinaviens største brag. Det bliver ud over stepperne i en pivåben kamp, der kommer til at leve sit helt eget liv. Jeg tror, Brøndby gentager FCK’s sejr fra det seneste derby.

MIT BUD: 3-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 16.00

Randers – AGF

Jeg har sgu aldrig set to så formstærke mandskaber i Slaget om Østjylland! Randers kommer med fire sejre i streg – AGF med seks. Det er kampen om tredjepladsen, og jeg tror, AGF er tilfreds med uafgjort, hvis de kigger på de seneste ti indbyrdes kampe: Den hedder 7-3-0 i Randers-favør…

MIT BUD: 1-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 18.00

Silkeborg – FC Midtjylland

Vil du se mål, så trop op til Silkeborgs kampe. 45 mål i 11 kampe er lige over fire i snit. På Jysk Park bydes gæsterne velkommen med en scoringsgaranti på tre mål. Det kommer FCM til at nyde godt af. Der er måske endda en chance for, at Junior Brumado kommer på måltavlen…

MIT BUD: 1-3

UNDERHOLDNING:

