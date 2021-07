Hvad fanden foregår der, Brøndby?

Superligaen blev sparket i gang for over en uge siden, ligesom der er taget hul på de europæiske turneringer. Skønt!

Men det er som om, at Carsten V. Jensen stadig ligger i hængekøjen i Brøndby og holder sommerferie.

Hvis jeg var Brøndby-fan, ville jeg spørge mig selv: Hvad fanden foregår der!?

De danske mestre har denne sommer taget afsked med nøglespillere som Marvin Schwäbe, Antony Jung og Jesper Lindstrøm. Væk er også Hjörtur Hermannsson og Lasse Vigen, der havde centrale roller i Brøndbys successæson.

Ind er kommet to spillere fra Lyngby (Thomas Mikkelsen og Jens Martin Gammelby retur fra leje), to fra Hobro (Christian Cappis og Anton Skipper retur fra leje) og endelig en enkelt fra HIK (Yousef Salech).

Jeg har fuld forståelse for, hvis fansene på Vestegnen render rundt og river sig i håret, mens de skriger ’kom dog i gang!’ For det er ikke breddespillere, Brøndby mangler. Det er spillere direkte til startelleveren, der skal ind!

I mine øjne ser det ud til, at Carsten V. Jensen har sovet i timen. Han vidste, der ville ske en markant åreladning i klubben hen over sommerferien.

Jan Bech Andersen og Carsten V. Jensen diskuterer næppe nyindkøb. Der er i hvert fald ikke kommet nogle markante af slagsen på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen

Det er et mindre mirakel, at Andreas Maxsø stadig er i klubben, men det virker til, at han sagtens kan lokkes væk fra Danmark, hvis den rette klub udløser frikøbsklausulen.

Hvis katastrofen indtræffer, så er der kun Sigurd Rosted tilbage fra mesterbagkæden, og nordmanden er vel i virkeligheden stamspiller i Brøndby mere af nød end lyst.

Ikke ét ondt ord om 21-årige Mads Hermansen i målet. Han virker som et stort talent, og disse skal selvfølgelig bringes på et tidspunkt, men det er alt andet lige risikabelt at indlede Champions League-kvalifikation og europæisk gruppespil med en helt grøn keeper.

Nu kommer Morten Frendrup tilbage på midtbanen fra karantæne, men det virker til, at Anis Ben Slimane og Rezan Corlu skal dække ind for salget af Jesper Lindstrøm. Der er ganske enkelt for stor niveauforskel til at det bliver en problemfri overgang for Brøndby, også selv om Slimane får tid til at udvikle sig.

Anis Ben Slimane er udset til at lukke det gigantiske hul efter Jesper Lindstrøm i Brøndby. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sidste sæson stod Mikael Uhre, Jesper Lindstrøm og Simon Hedlund sammenlagt for 37 mål og 25 assist. Med andre ord kom ALT i den blå-gule offensiv fra dét trekløver. Lindstrøm er væk, solgt til en fremragende pris på 52 mio. kr. Klubbens næststørste salg i historien.

Hvad værre er, så kan jeg ikke se, at Uhre/Hedlund kan fortsætte deres stimer denne sæson. Brøndby var fantastiske på omstillinger i guldsæsonen, men det kan man takke et glimrende forsvar for, der ofte satte gang i kontraangrebene med sine bolderobringer.

Derfor er min påstand også, at Mikael Uhre IKKE kommer til at score et tocifret antal ligamål denne sæson. Det vædder jeg gerne en flaske rødvin på!

Heldigvis for Brøndby, så er Niels Frederiksen mester i ukendt farvand og i at få meget ud af lidt. Det har han allerede bevist, men som tingene ser ud nu, så kommer han godt nok på overarbejde i denne ombæring.

Niels Frederiksen er allerede Danmarksmester i at få meget ud af lidt. Heldigvis for Brøndby... Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sidste sæson kunne jeg trods alt se, han havde profilerne til at få tingene til at lykkes. Det var nøglespillerne, der vandt guldet for Brøndby – ikke bredden.

Brøndby er ikke i nærheden af at have samme kvalitet i truppen nu som sidste sæson.

Jeg er helt med på, at man på Vestegnen er blevet rigtig glad for mantraerne om ’tæring efter næring’, og som CV udtrykker det: At være ’langtidsholdbar og konkurrencedygtig’.

Men det er netop CV’s ansvar og forpligtigelse at gøre Brøndby langtidsholdbar og konkurrencedygtig. Det er den nuværende trup på ingen måde!

Men hør nu lige, der er dumpet over 50 mio. kr. ind på bankbogen med salget af Lindstrøm til Frankfurt. Derudover er man sikret minimum 90 mio. kr., hvis man må lade sig nøje med et Europa League-gruppespil. Det kan blive 180 mio. kr., hvis man slår sig i Champions League over to playoff-kampe…

Salget af guldfuglen Jesper Lindstrøm har givet CV rig mulighed for at handle allerede. Foto: Jens Dresling

Jeg siger ikke, CV skal fyre alle pengene af på ét sted, men nu har Brøndby endelig bragt sig i en position med europæisk gruppespil og en kontinuerlig mulighed for at spille med om metal i Superligaen. Man er sgu nødt til at investere, hvis den position skal forsvares.

Nu har Brøndby endelig muligheden for at sikre sig én eller to nøglespillere, som man måske har haft kig på nogen tid.

CV har udtalt, at han er glad for at vente med at handle til sidst i transfervinduet, da der vil være en række spillere, der begynder at stille spørgsmål til deres fremtid. Is i maven, som han siger.

Det står altså ikke mejslet i granit, at de bedste handler laves i slutningen af august. Man kan også vende den rundt og sige, at der har de bedste spillere fået deres fremtid på plads…

Hjörtur Hermannsson (tv) er allerede væk. Andreas Maxsø kan blive næste mand på guldrampen, og så har man balladen i Brøndby. Foto: Jens Dresling

CV nævner selv Rosted, Pavlovic, Riveros og Maxsø som gode eksempler på handler foretaget til sidst i vinduet. Hverken Rosted eller Pavlovic har braget igennem lydmuren, Riveros kan vi ikke bedømme og Maxsø har været en bragende succes. En bragende succes, der kun kom i stand med en frikøbsklausul i sin aftale…

Brøndby ser sig selv som en top tre-klub i Danmark. Det gør jeg uden tvivl også. Jeg ser bare ikke det nuværende hold som et top tre-hold.

Faktisk ser jeg ikke engang Brøndby som et top seks-hold med øjebliksbrillerne på, og hvis ikke snart CV rejser sig fra hængekøjen, så må jeg give min kollega Kenneth Emil Petersen ret: Så har Brøndby kun én procents chance for at genvinde guldet…