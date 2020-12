Hvorfor fornærmet, Glen? I er et tophold!

Stig Tøfting vil have, at Sønderjyske smider svesken på disken og erkender, at holdet fra Haderslev er et tophold

SÅ ER DEN sgu gal!

Endnu en klumme om det sønderjyske tophold, der bare fortsætter med at præstere og nu har bidt sig fast i toppen af Superligaen.

Det er ikke mere end en måneds tid siden, jeg sidst roste SønderjyskE for den flotte sæsonstart, og søndag aften spiller Glen Riddersholms tropper et regulært topbrag på Brøndby Stadion. Imponerende!

Læs Tøffes seneste opsang til Sønderjyske her.

Tøfting med klart budskab: Kom så ud af busken!

Jeg tror, det er et langtidsholdbart projekt, de har sat i søen i Haderslev.

Klummen fortsætter under videoen ...

Riddersholm og Povlsen uenige om SJE-målsætning: ”Sæt nu kravene højt, Glen”. Video: Discovery

SPILLERTRUPPEN har fået et kvalitetsløft, og det er et fedt ’fodbold’stadion, der nu står færdigt med fire tribuner tæt på banen.

At jeg igen-igen tager sønderjyderne under kærlig behandling i disse spalter, siger ALT om, hvor langt man som klub og organisation er kommet med dette projekt…

Bedst illustreret ved, at det ikke kun er denne sæson, men at man i hele 2020 ligger med det fjerdebedste pointgennemsnit af alle Superliga-klubber.

2020 har været en stor optur for Sønderjyske. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ufattelige tal bag Sønderjyskes chok-føring

Sønderjyderne har nu hentet 21 point i 11 kampe. I sølvsæsonen havde man på samme tidspunkt samlet 18 point … Offensiven kører også som smurt. Haji Wright og co. har scoret i samtlige Superliga-kampe. Kun FC Nordsjælland kan matche den statistik.

Sønderjyske er i gang med sin 12. sæson i streg som Superliga-mandskab. I 2015/2016 blev det mirakuløst til sølvmedaljer, men ellers er det ’kun’ blevet til to top seks-placeringer.

Lige så langt, som jeg kan huske, har jeg talt om, at Sønderjyske skulle kæmpe for at undgå nedrykning. Sådan er det ikke længere.

JEG HAVDE inden sæsonstart tippet sønderjyderne til at blive nummer seks i grundspillet. Så det er ikke fordi, jeg er væltet ned af stolen i ren og skær overraskelse over deres første 11 kampe, men jeg er alligevel imponeret over stabiliteten i holdet og de indkøb, der er lavet.

Det er ikke for sjov, at Hans Jørgen Haysen sættes i forbindelse med det ledige job som sportschef i AGF. Haysen er - for mig - indbegrebet af en god fodboldkøbmand. Og med god hjælp fra Glen Riddersholm har han indkøbt et slagkraftigt mandskab.

'Hej Jacob fra Aarhus'... Hans Jørgen Haysen er på blokken i AGF efter sit gode arbejde i Haderslev. Foto: Anders Brohus

Jeg nævner i flæng siden Riddersholms ansættelse: Rilwan Hassan, Mads Albæk, Patrick Banggaard, Pierre Kanstrup, Emil Frederiksen, Anders K. Jacobsen, Julius Eskesen. Og senest Lawrence Thomas, Marc Dal Hende, Haji Wright og Philip Schmiedl.

Syv af de ovenstående spillere startede inde i seneste Superliga-kamp, og alle 11 er inde omkring den foretrukne formation. Godt købmandskab og et hold, der skal havne i den bedste halvdel af Superligaen, når det nu er krydret med navne som Alexander Bah, Stefan Gartenmann og Victor Ekani.

Klummen fortsætter under videoen ...

Glen Riddersholm: Vi har givet hinanden håndslag på, at vi gerne vil være sæsonens overraskelse. Video: Discovery

SNAKKEN OM TOP SEKS vil de dog stadig ikke høre tale om i Haderslev, og Riddersholm blev næsten helt fornærmet, da han fik nys om min tidligere klumme om hans mandskab, da jeg forlangte, at Sønderjyske kom ud af busken og meldte ud, at man har holdet til top seks …

Ord som varm luft og øjebliksbillede blev slynget i min retning, og jeg må give ham ret i, at mit job tit er baseret på øjebliksbilleder, og her står Sønderjyske sgu noget stærkere i billedet end både OB og AaB.

Læs Glen Riddersholms svar til Tøffe her.

Guld-Glen om Tøffes melding: - Varm luft

I øvrigt har Glen ikke længere lys på, end at han ikke ville afvise at forholde sig til det ledige trænerjob i AaB, da bold.dk spurgte ind til det. Det må man forholde sig til, hvis tilbuddet kommer, lød det. Glen Riddersholm lukker i hvert fald ingen døre …

I forhold til top seks, så pointerede Glen Riddersholm, at både OB og AaB arbejder med et større spillerbudget end Sønderjyske, så hvem i alverden skal sønderjyderne dog presse sig forbi, hvis det skal blive til en placering i mesterskabsspillet…

Glen Riddersholm 'præsenterer' transfervinduets bedste indkøb i Superligaen, Haji Wright. Foto: Ernst van Norde

Pletskud på transfermarkedet: Her er de bedste indkøb

DET ER KORREKT med økonomien, i hvert fald hvis man kigger på Tipsbladets årlige opgørelse. Her er AaB og OB anslået til at arbejde med et spillerbudget på 40 millioner kroner, mens Sønderjyske ligger på cirka 30 millioner kroner.

Jeg ved godt, at penge er den altafgørende forskel i moderne fodbold, men min påstand er, at de ti millioner kroner ikke er himmelråbende umuligt at arbejde sig rundt om. Forstået på den måde, at Sønderjyske sagtens kan snige sig forbi i en top seks – blandt andet på at udvise godt købmandskab, som man har gjort ved at finde Lawrence Thomas og Haji Wright.

Min påstand er også, at klubber som AaB, OB og AGF betaler mere for spillere end SønderjyskE. Både i transfers og i lønkroner. Altså hvis AGF havde jagtet Marc Dal Hende i sommer, så var både pris og løn blevet højere end det, Sønderjyske endte med at betale. Så der ryger også nogle millioner til spillerbudgettet …

Man har hentet billigt transferguld i Sønderjyske. Det giver billetten til top seks. Foto: Lars Poulsen

Man kan også bare lade øjnene falde på det arbejde, Bo Henriksen lavede i Horsens, hvor han bl.a. fandt blandt andet Ayo Okosun, Bubacarr Sanneh og Jesse Joronen for ingen penge og mirakuløst fik Horsens i top seks.

Nu vi er ved AC Horsens, så er jeg nødt til at runde det amatøragtige forløb, der tidligere på ugen førte til fyringen af Jonas Dal.

Klummen fortsætter under videoen ...

Highlights: Nederlaget i Parken blev Jonas Dals sidste kamp i spidsen for Horsens. Video: Discovery

MAN BETALTE Bo Henriksen 1,5 millioner kroner for at opsige hans aftale et år før tid. Så købte man Jonas Dal, der ikke engang var klubbens førstevalg, i Fredericia for 250.000 kroner. Man udstyrede Dal med en treårig aftale og fyrer ham så efter tre en halv måned!

Jeg håber, de svømmer i penge i Horsens…

Top seks bliver det i hvert fald ikke til på de kanter, uanset hvem den nye cheftræner bliver, men jeg kan stadig ikke se, hvorfor i alverden det ikke skulle lykkes for SønderjyskE, der kan spille sig på ligaens førsteplads søndag aften i Brøndby med ti kampe tilbage af grundspillet…

Kom nu ud af busken, SønderjyskE!

Tøffes spåkugle - dagens kampe AC Horsens - AGF Søndag kl. 14.00 AGF følger op på den flotte sejr over Brøndby, og det bliver til en sejr over et presset Horsens-mandskab, der netop har fyret cheftræneren. AGF har vundet fem gange i de seneste fem møder med Den Gule Fare med en målscore på 13-2. Mit bud: 1-3 AaB - Lyngby Søndag kl. 14.00 Hvis AaB vil i top-seks, så er det en must win kamp mod Lyngby, der er ligaens dårligste udehold. De seneste 10 møder i Aalborg har givet en AaB-sejr de ni af gangene, og i dag får aalborgenserne vasket den grimme pokalplet af sig efter nederlaget til B93. Mit bud: 2-0 FC Nordsjælland - FC København Søndag kl. 16.00 FCK har normalt krammet på FCN-drengene. De sidste 11 indbyrdes opgør har kun givet ét FCK-nederlag, ligesom de seneste otte indbyrdes kampe i Farum blot har kastet én FCN-sejr af sig. Alligevel tror jeg, FC Nordsjælland består manddomsprøven og efter hjemmesejre over bl.a. FCM og AGF, udbygger de deres statistik som sæsonens bedste hjemmehold. Mit bud: 3-2 Brøndby - Sønderjyske Søndag kl. 18.00 Det bliver et underholdende topopgør, hvor de to topscorer-bejlere, Jesper Lindstrøm og Haji Wright, begge kommer på måltavlen. Sønderjyderne har vundet to af de tre seneste Superliga-opgør over Brøndby og baskede også Vestegnsholdet ud af pokalen sidste sæson. Søndag aften må de nøjes med en uafgjort – blot den anden pointdeler i 19 kampe… Mit bud: 2-2

Sandheden bag fyring: Han var dead man walking

Økonomisk ekspert: Her famler Brøndby i blinde

Har afløser klar - hvis stjernen ryger

SønderjyskE-stjernen misser Brøndby-braget