Hvorfor skulle vi tro på dem?!

SÅ ER DET SGU ud af vinterhiet, venner!

Så ruller Superliga-bolden igen, og det er lige før, sofaen hænger fast i bagdelen på mig efter en januar på langs, så det bliver skønt at komme i sving! Også fordi vinreolen er ved at være tom, så nu skal jeg have gang i væddemålene igen. Det plejer hurtigt at kaste nogle gode druer af sig...

Der er masser af interessante emner at tage fat på rundt om i Superliga-klubberne, og det tegner til at blive et drama både i toppen, midten og bunden af ligaen.

I denne klumme tager jeg temperaturen på duellen om topseks og bundkampen. Spænd sikkerhedsselen, nu går det løs!

KAMPEN OM TOP-SEKS!

Det er solidt som altid fra Randers, der flyver under radaren. Foto: Jens Dresling

Randers: Den, der lever stille, lever godt… Sådan har det længe været i Randers, der som sædvanlig flyver lavt under radaren. En stærk slutspurt med fem sejre har bragt kronjyderne ind i top-seks-kampen, ligesom Thomasberg og co. har muligheden for at skaffe klubben endnu en pokalfinale.

Jeg glæder mig til…. Tja… Tjo… Det er sgu sjældent, jeg reelt glæder mig til noget, når det kommer til Randers FC, men det bliver interessant at se, om Randers kan fortsætte stimen og holde til mål. Her mener jeg at komme i top-seks for første gang i den ny struktur.

Mine damer og herrer, manden bag mange af Sønderjyskes scoringer, Haji Wright (midten). Foto: Ernst van Norde

Sønderjyske: Glen Riddersholm har mistet en kæmpe profil i Alexander Bah, der fortjent fik sit udlandsønske opfyldt. Et flot salg på de kanter. Også Ogenyi Onazi har sagt farvel. Det kommer sønderjyderne sig nok over. Nigerianeren med det flotte cv har været en fuser, der nærmer sig Rafael van der Vaart på flopskalaen…

Jeg glæder mig til at se, hvor målene skal komme fra. Haji Wright og AK stod for 13 af 21 scoringer i efteråret, mens Bah leverede fire. Flere skal steppe op og lave kasser, hvis man vil i top-seks. Men det er jo ikke målsætningen i Haderslev alligevel. Her er man tilfreds med at overleve… Mon ikke det lykkes?

Der bliver nok at kæmpe for i foråret, Martí Cifuentes. Foto: René Schütze

AaB: Normalt er jeg bedøvende ligeglad med resultater i venskabskampe. Men det er blevet til nederlag mod Randers, FCM og Lyngby for den ny cheftræner, Martí Cifuentes, mens spillerne småbeklager sig over, at man lige skal vænne sig til noget nyt… En start op ad bakke.

Jeg glæder mig til at se, om AaB overhovedet får et ben til jorden i det tidlige forår. Først kommer FCK forbi, så tager man til Brøndby, inden det bliver til opgør mod Randers og FC Midtjylland. Værsgo, Cifuentes. AaB kan i værste fald være ude af spillet om top-seks, inden det bliver spændende.

FCN-drengene har brug for en flyvende forårsstart. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland: De unge knægte plejer at komme godt fra land, når Flemming Pedersen har haft kløerne i dem over en længere træningsperiode. Sidste forårspremiere åbnede man med 6-0 mod Horsens… Der er brug for samme energi, for med tre nederlag i træk hen mod vinterpausen er FCN kun outsider til en plads i mesterskabsspillet.

Jeg glæder mig til at se, hvilken indvirkning de mange egyptiske millioner vil få på klubben. Med et fingerknips blev FCN hen over natten Danmarks rigeste fodboldklub. Hvad vil man nu med setup og spillertrup?

Hold på hat og briller, Michelsen. Sparket kan komme når som helst. Foto: Tim Kildeborg Jensen

OB: Jeg tror ikke, OB kommer til at spille sig i top-seks, men fynboerne er for gode til at komme i nedrykningsfare.

Jeg glæder mig til at se, hvordan det udspiller sig med Jakob Michelsen, der er dead man walking i Odense. Det virker til, at han har spillernes opbakning, men der skal ikke mange fejltrin til, så ryger han på røv og albuer ud af Ådalen. Min påstand er, at lægger OB ud med at tabe til Lyngby i forårspremieren, så får Michelsen sparket.

NEDRYKNINGSKAMPEN!

Constantin Gâlcă mener ikke, Vejle er klar til forårspremieren pga. skader. Stig Tøfting har heller ikke stor tiltro til vejlenserne. Foto: Anders Brohus

Vejle: Vejle Boldklub er stadig Superligaens rodebutik nummer ét. Det har jeg sagt længe, og det står jeg ved. Og hold nu kæft en ballade, jeg fik fra alle mine venner i Vejle efter de første seks runder. Siden har jeg ikke hørt fra nogen af dem… Måske hænger det sammen med, at VB har hentet to point i de syv kampe?

Jeg glæder mig til at se, hvordan Vejle kommer til at håndtere de indbyrdes kampe mod AC Horsens og Lyngby. Der er tre mod Horsens og to mod Lyngby. Godt for VB, at første opgør mod Horsens først ligger sidst i februar, da jeg kan læse, at træner Gâlcă ikke mener, Vejle er klar til sæsonstart… Hvis ikke han tror på sit hold, hvorfor skulle vi andre så?

Jens Berthel Askou er på en svær, men ikke umulig, opgave i AC Horsens. Foto: Jens Dresling

AC Horsens: Jens Berthel Askou er ny mand ved roret, og han har en fin trup med god erfaring at arbejde med. Men det er noget af en opgave at få hentet Vejle, der har ni point at give af.

Jeg glæder mig til at se, hvordan Askous 3-5-2-formation kommer til at fungere. Det kunne tyde på en betondefensiv, der kan skabe fundamentet til at få skrabet nogle point sammen. Den Gule Fare har alt at vinde.

Av for et 2020, Lyngby... Foto: Lars Poulsen

Lyngby: 2020 var sløj og kedelig for langt de fleste mennesker, men endnu værre, hvis man holder med Lyngby. 27 kampe blev spillet i det forgangne kalenderår. Kun to blev vundet. Mod Esbjerg og Hobro, der begge spiller 1. division…

Jeg glæder mig til at se, om Lyngby holder fast i sit boldbesiddende og romantiske spilkoncept. De Kongeblå har haft bolden mest mod alle modstandere bortset fra FCM og Vejle, men point har det ikke givet, da sjællænderne har været elendige i felterne. Lyngby er nødt til at finde kynismen frem, hvis den mikroskopiske overlevelseschance skal forfølges.

