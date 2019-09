I tvivl om FCK: 'Fornærmende ringe!'

Stig Tøfting var inden sæsonstart ikke i tvivl om, at FCK bliver danske mestre, men københavnernes slingrekurs har rystet ham

Da Superligaen blev sparket i gang i sommer, var jeg sgu egentlig ikke tvivl. FC København bliver dansk mester, og FC Midtjylland formår ikke at lukke hullet.

Se også: Stig Tøfting: De lukker ikke hullet til FCK

Syv sejre i syv kampe bakkede mine pointer op, men nu ser tingene pludselig anderledes ud…

Jeg er ikke en mand, der sådan lige skifter mening, men jeg må indrømme, at jeg er kommet i tvivl om, hvor mesterskabet havner!

FC Midtjylland sidder med gode kort på hånden netop nu. Det gør de, fordi FCK er ramt af skader til N’Doye og Wind oppe foran samtidig med, at københavnerne har taget hul på Europa League-gruppespillet med et såret og uprøvet mandskab.

Carlos Zeca og FCK tog torsdag aften hul på Europa League-gruppespillet med en 1-0-sejr over Lugano. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken står fadder til de fleste af de europæiske succeser. Derfor ved han og FCK, hvordan de skal håndtere de mange kampe. De europæiske gruppespil definerer FCK, og Solbakken kommer til at satse benhårdt på at komme videre fra gruppen.

Et mere grundlæggende problem for FCK har været, at indstillingen til udekampene i Jylland har set fornærmende ringe ud.

Man scorer sent i Horsens og i overtiden i Randers, hvor sejrene kom med lodder og trisser, mens det så helt galt ud både i Aalborg og Hobro.

Jeg havde forventet, FCK ville tage til Himmerland og køre en stille og rolig sejr i land, som vi har set utallige gange.

Men denne usammenspillede FCK-trup er simpelthen ikke i stand til at lave den manøvre. Særligt ikke når så mange bærende spillere svigter, som det var tilfældet.

Ståle Solbakken var bestemt ikke tilfreds med indsatsen i Hobro. Det burde han heller ikke. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nu har jeg været efter Viktor Fischer, der er en skygge af sig selv, og Zeca, der ellers har været FCK’s bedste og var det igen mod Lugano, havde en forfærdelig dag i Hobro. Men nyindkøbene har sgu heller ikke løftet holdet.

Pep Biel har været decideret dårlig, Bartolec har ikke sat sig på backen og Oviedo kan ikke slå Bengtsson af.

Den største skuffelse har dog for mig været Sten Grytebust, der i øvrigt var sat af mod Lugano, fordi Kalle Johnsson havde stået en god reserveholdskamp!!

Sten Grytebust har ikke været flyvende for FCK. Foto: Lars Poulsen

Victor Nelsson, Michael Santos og Jens Stage har vel været okay uden at være prangende. Men det er sgu mange penge, der er blevet brugt på nye spillere, der KUN har været okay eller skuffende…

FC Midtjylland fejlede som sædvanlig i Europa. Det har jeg givet dem velfortjente tæsk for! I Superligaen har det heller ikke været decideret smukt, men man har altså hentet 25 point af 27 mulige.

Se også: Arrig Tøffe: Det nærmer sig komiske Ali...

Det er FCM, der lige p.t. gør det, FCK plejer at gøre. Moser modstanderne og skraber sejrene sammen. Senest i Lyngby. Det lugter lidt af mesterskabsklasse, når man vinder uden at være prangende.

Spillemæssigt er der fremgang at spore, siden Brian Priske overtog roret. Midtjyderne kreerer nu flere chancer, og man er stadig sindssygt stabile i defensiven. Det har stor betydning, at Jesper Hansen, Alexander Scholz og Erik Sviatchenko stadig danner bagtrop.

FCM moser på og vinder uden at være prangenden. Senest over Lyngby, hvor Erik Sviatchenko blev målscorer. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Det er heller ikke fordi, jeg er faldet på halen over FCM’s nyindkøb. Paulinho har været skadet og kan nu se Dal Hende tilbage i varmen, mens Sory Kaba kun har leveret to mål i sine seks første kampe i Superligaen.

Til gengæld kan Emiliano Marcondes vise sig at blive en lykkebringende lejeaftale for midtjyderne. Når først han og Evander finder hinanden, kan samarbejdet blive guld værd.

Brian Priske står over for sin første manddomsprøve som cheftræner. Foto: Jens Dresling

Kampen i Parken mod FCK bliver den første rigtige manddomsprøve for FCM under Brian Priske. Hvad kan han, nu hvor han endelig har fået chancen?

Uanset hvad den stille jyde måtte sige udadtil, så tror jeg, han meget gerne vil slå Ståle Solbakken og bevise, at det var en, om ikke uværdig, så besynderlig, exit, Priske fik fra FCK.

På den lange bane mener jeg dog stadig, at FCK’s trup er den stærkeste i Danmark. Derfor holder jeg fast i forudsigelsen om, at mesterskabet havner i hovedstaden!

Det har jo vist sig, at jeg meget sjældent tager fejl…

1,2 mio. danskere mister tv-sport: Sådan får du det billigst

Superligaen Indefra: FCK må vente på Corner-millioner

Superliga-stjerne: - Ikke et fravalg af FCK, men...