Ikke godt nok: Risikerer fyring

JEG HAR tidligere kaldt Superligaen for ’Porcelænsligaen’, fordi de danske Europa-repræsentanter har hylet og pebet over, at det er så frygteligt hårdt at spille europæiske midtugekampe og Superliga samtidig.

Den kan vi godt lægge i graven denne sæson!

Jeg har i hvert fald ikke hørt så meget som et pip fra hverken Brøndby, FCM, FCK eller Randers.

Det er måske også fordi, resultaterne er så gode, som tilfældet er. Torsdag aften var vi ikke langt fra en rekord med hele fire danske sejre i en Europa-runde!

Brøndby stod ikke distancen mod Lyon og er i det hele taget eneste Superliga-mandskab med håndbremsen trukket i Europa.

Forklaringen skal nok findes i, at Brøndbys gruppe med Lyon, Rangers og Sparta Prag er den stærkeste af de fire. Men stadig ingen klynk!

Det var gudeskønne resultater for dansk fodbold torsdag. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ellers er det skønt at se Superliga-mandskaberne sætte koefficientpoint på kontoen, så vi fortsat kan være en del af det fine, europæiske fodboldselskab.

Den forjættede 15. plads nærmer sig med hastige skridt, og det må være rart for topklubberne herhjemme, at vi kan måle os med andre store hold og ligaer.

Men nu er vi tilbage i Superligaen! Den sidste runde inden julepausen. Og hvilken runde, vi har i sigte! Læg lige mærke til den stærke planlægning af Divisionsforeningen …

Det er nummer to (FCK) mod nummer tre (AaB). Nummer fire (Randers) mod nummer fem (Brøndby). Nummer seks (Silkeborg) mod nummer syv (AGF), som blev spillet fredag og endte 1-1. Og nummer ni (OB) mod nummer ti (FCN).

DEN STØRSTE KAMP finder sted i Aalborg, hvor AaB tager imod FC København.

I hovedstadsklubben er man ved at falde ned ad stolen af ren og skær begejstring over at have sikret sig gruppeførstepladsen i Europas tredjefineste klubturnering. I en pulje med Lincoln, Slovan Bratislava og PAOK …

Det var ingen slinger i den københavnske vals mod miniputterne fra Gibraltar. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

Jeg er med på, at FCK trådte ind i Conference League fra begyndelsen, og så kan man jo for fanden ikke gøre andet end at vinde sine kampe og gå videre – og så ovenikøbet som etter. Stærkt!

Og som nævnt tidligere, så er det utrolig vigtigt for dansk fodbold, at FCK fortsætter med at høvle point ind på kontoen, som man historisk har gjort.

Jeg tillader mig alligevel at nævne, at nu gælder det Superligaen igen. Nu fjoller man ikke rundt på en landingsbane i Gibraltar mod håndværkere og politifolk. I den hjemlige andedam har FCK KUN vundet to af de seneste otte kampe!

Det er simpelthen ikke godt nok, hvad FC København har leveret pointmæssigt.

Sidste sæson havde FCK 30 point på fjerdepladsen efter 17 kampe. Det er samme pointtotal, hvis man taber mod AaB. Så vil pointsnittet ligge på 1,76. Det vinder man sgu hverken guld eller sølv med!

Jess Thorup har haft nok at brokke sig over i FCK. Foto: Lars Poulsen

PROJEKTET UNDER Jess Thorup virker ekstremt skrøbeligt, hvilket pointhøsten også viser. FC Midtjylland har sendt flere invitationer til guldfesten, men FCK har ikke orket at svare. Læg så dertil det håbløse 0-3-nederlag i pokalen mod Nykøbing oven i vægtskålen …

Så er min påstand, at hvis københavnerne taber i Aalborg, og dermed ligger efter AaB i tabellen, så risikerer Jess Thorup at få en fyreseddel i adventsgave …

Hvis jeg prøver at bevare julefreden og anskuer tingene fra en positiv vinkel, så kan Jess Thorup lynhurtigt finde seks mistede point.

Han kan kigge på kampen mod AGF, hvor Patrick Mortensen scorede på et straffespark i det 95. minut. Eller mod Viborg, da Jens Stage scorede selvmål i det 94. minut. Eller mod Sønderjyske, hvor Jonas Wind brændte straffe i det 88. minut …

FCK er også det mandskab, der har scoret flest mål og samtidig lukket færrest ind. Forsvaret er den store positive forskel i forhold til sidste sæson. 25 mål var lukket ind i fjor på 16 kampe. Denne sæson er tallet 12. Så der er lys for enden af FCK-tunnelen …

Kæmpetalentet Roony Bardghji er seneste skud på teenagetalentstammen i København. Foto: Lars Poulsen

En del af forklaringen på problemerne er de massive omvæltninger, der er sat i sving på Peter Bangs Vej på grund af skader.

MOD AGF gav man debut til 16-årige Roony Bardghji, som er et kæmpetalent og gjorde det godt, mens der i Gibraltar løb syv purunge FCK’ere rundt på banen. Så ved jeg godt, det tenderede til en træningskamp niveaumæssigt.

Jeg havde aldrig troet, jeg skulle skrive dette om FC København, men … man vinder ikke mesterskaber med mælketænder …

Nu lysner det også på lazarettet.

Heldigvis for FCK, så har Jess Thorup et godt tag på AaB. Faktisk har cheftræneren kun tabt én gang mod aalborgenserne i sin karriere.

Tøffe tipper, at Thorup kan ånde lettet op i denne ombæring... Foto: Lars Poulsen

Læg dertil, at AaB ikke har imponeret hjemme i de sidste to kampe, og at FCK ikke blev overbelastet torsdag i Gibraltar for at sige det mildt.

Med den ph.d.-afhandling, så lægger jeg hovedet på blokken og siger, at FCK vinder i Aalborg. Panikken udebliver i hovedstaden, og julefreden kan sænke sig for Jess Thorup.

Men så igen, jeg har før været på kilometerlange gåture, der kun kom i stand, fordi jeg tog fejl af mine forudsigelser …

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.