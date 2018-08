Imponeret Tøfting: FCK er milevidt foran

HER ER EN PÅSTAND, som vi aldrig får svaret på: Havde Superligaen-starten sidste år set ud, som den har gjort i år, så havde vi ikke diskuteret nedskæring af ligaen.

Jeg kan ganske enkelt ikke huske, at Superligaen har været så fængende lige fra start. Spændende hold, knivskarp kamp i toppen og så vælter det ind med tilskuere.

Tilmed får vi serveret den største kamp i Danmark allerede i runde fem og tilmed på et tidspunkt, hvor Brøndby og FCK ligger nr. et og to - og begge med et par flotte Europa League-resultater fra torsdag med i bagagen.

DET GIVER NATURLIGVIS noget ekstra, at det er kampen om førstepladsen, men vi har også set masser af beviser på, at dette opgør har sit helt eget liv. Bedst illustreret ved sæsonen 12/13, hvor FCK sluttede som mester, mens Brøndby lige akkurat reddede livet i sidste runde i Horsens.

Dengang blev det til en smal FCK-sejr på 1-0 og to uafgjorte, så udfaldet af københavner-derbyet følger ikke altid stillingen i ligaen.

Foto: Jens Dresling

Det bliver vel ikke meget federe, og selvom det er tidligt i turneringen, så er det en kamp, INGEN af de to hold vil tabe.

FOR FCK GÆLDER det selvfølgelig om at få ændret på sidste års elendige statistik mod Brøndby. Fem kampe, hvor Brøndby vandt de fire og FCK kun fik en enkelt uafgjort. Det gør ondt helt ind i knoglerne på FCK-lejren, og det er bestemt ikke noget, man er vant til på den kant.

Derfor kan Brøndby måske bedre leve med et nederlag på udebane – og i hvert fald være fuldstændig tilfreds med uafgjort.

Jeg skrev allerede i foråret en seddel, hvor jeg noterede forskellen på de to mandskaber gennem sidste sæson: Tempo, opfindsomhed, bevægelse, kreativitet, energi, gejst, indstilling, optimisme, fart og overskud.

SÅDAN ER DET DET ikke længere, og FCK står nu med seks sejre i træk og en målscore på 17-1!

Kigger vi på sæsonstarten for de to klubber, så er jeg imponeret over FCK. De er milevidt foran det niveau, jeg troede, de kunne ramme efter sidste års skuffende sæson.

Foto: Ritzau Scanpix

Skal jeg pege på en enkelt forklaring, så hedder den Andreas Bjelland, der har givet ro, overblik og kølighed til et forsvar, der nemt panikkede og ofte sejlede rundt i sidste sæson. Den VM-vragede Bjelland har også gjort, at selv Denis Vavro nu ligner en fodboldspiller, der ikke laver de kæmpe store fejl længere.

VIKTOR FISCHER FORTSÆTTER med at være den bedste spiller i Superligaen og den, der er med i flest målchancer. FCK har i Dame N’Doye fået en brølstærk angriber, der bare står fast, uanset hvem modstanderne pudser på ham. N’Doye står de rigtige steder, og vi har også set klasse-afslutninger fra den genkomne angriber.

Brøndby har haft en mere vaklende sæsonstart. De har ikke været dårlige, men vi har ikke set den samme aggressivitet, genpres og overfaldsfodbold, som Alexander Zornigers mandskab har disket op med i de sidste to sæsoner.

Savnet af Teemu Pukki er det største problem for Brøndby. I 70 kampe under Zorniger stod finnen for 37 mål og 15 assists – og det har Brøndby ikke umiddelbart kunne erstatte.

ALLIGEVEL SYNES JEG, at Brøndby ser stærke ud. Josip Radošević ser stærk ud på midtbanen, Marvin Schwäbe har erstattet Frederik Rønnow uden problemer, mens folk som Mikael Uhre, Ante Erceg, Joel Kabongo og Dominik Kaiser også er kommet udmærket ind på holdet. Sidstnævnte med flot scoring i Brøndbys Europa League-sejr i torsdags.

Skal man pege på en kæmpe forskel på de to hold inden dagens brag, så er det, at Ståle Solbakken har sit hold fuldstændig klart, med mindre skader ødelægger det. Og her holder man sikkert vejret, efter Andreas Bjelland måtte udgå halvvejs i torsdagens Europa League-dyst i Bulgarien.

Foto: Jan Sommer

Ellers har Ståle Solbakken fundet det hold, han vil spille med, og det eneste spørgsmål er, om Viktor Fischer skal spille på toppen eller på kanten.

HVIS JEG VAR Ståle Solbakken, så ville jeg bruge Fischer på venstrekanten, hvor han kan trække ind i banen og overraske derfra. Det ville give plads til både Dame N’Doye og Kenan Kodro på toppen, og det skal nok holde Brøndbys midterforsvar beskæftiget, så Viktor Fischer kan støde med frem.

Alexander Zorniger har langt flere spørgsmål at tumle med. Midterforsvaret eksempelvis. Skal Benedikt Röcker tilbage, eller kører han igen med Kabongo og Paulus Arajuuri som mod FCN.

Det samme med midtbanen og angrebet, hvor han også har prøvet forskellige kombinationer af, så Zorniger har bestemt mere at tumle med end Ståle Solbakken.

Problemet er så, at selvom Ståle Solbakken gentagne gange har sagt, at han ved PRÆCIS, hvordan Brøndby spiller, så har han ikke kunne dæmme op for det i hele sidste sæson.

Nu får han chancen igen – og med et hold, der sprudler af selvtillid. Det bør han kunne udnytte hjemme i Parken.

Dreyer klar til Premier League. Privatfoto

TØFFES TOP: Anders Dreyer. Det er et fornemt skifte, Esbjerg-spilleren lander med Brighton som destination. Selvfølgelig vil den engelske Premier League-klub have hånd i hanke med ham, men havde det ikke været bedre, hvis han havde spillet sæsonen færdig i Esbjerg på udlån i stedet for at træne med U23-truppen i Brighton.

TØFFES FLOP: José Mourinho. Sikke et magert transfervindue fra en af verdens største klubber. Manchester United plejer ikke at have problemer med at tiltrække spillere, men det ser ud til, at de store navne ikke ligefrem står i kø for at spille for José Mourinho