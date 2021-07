'Jeg giver kun Brøndby én procent'

'Tøffes temperaturtjek': Ekstra Bladet fodboldkommentator Stig Tøfting tror ikke på Brøndby. Han er også spændt på at se, hvordan Bo Henriksen og FC Midtjylland kommer til at tackle situationen, hvis modgangen melder sig

SOMMEREN ER OVER OS, og det samme er Superligaen.

Selvfølgelig har jeg savnet den, selvom jeg nu også har brug for at puste ud efter et hæsblæsende EM med mange flyveture og endnu flere coronatest!

JEG VARMER OP til sæsonen i en solseng ved Gardasøen i Europamestrenes land. Et perfekt sted at tage temperaturen på 12 hold…

Der sker noget nærmest hver eneste dag på transferfronten, og det vil der blive ved med at gøre, helt frem til vinduet lukker 1. september. Men lad os da få sparket sæsonen i gang med 'Tøffes temperaturtjek'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Niels Frederiksen har grund til bekymring efter en sommer, hvor flere profiler er forsvundet. Foto: Jens Dresling

Brøndby

JEG HOPPER MED på min kollega Kenneth Emil Petersens ene procent. Det er, hvad jeg giver Brøndby for at genvinde titlen. Hvorfor? Meget af arveguldet har man ladet gå, og det er kun Jesper Lindstrøm, de har fået penge for.

Næsten et helt forsvar er væk. Schwäbe, Jung og Hermannsson. Et sommerskifte spøger også for Andreas Maxsø, så jeg kan ikke se, at de hiver den hjem igen (forsvar vinder mesterskaber).

TRUPPEN ER FOR TYND. Kan man overhovedet tale om forstærkninger, når de nye er fra Hobro, Lyngby og HIK!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FC Midtjylland

BO HENRIKSEN FÅR brug for en videregående uddannelse i pædagogik for at holde styr på alle egoerne.

For mig er FC Midtjylland det allerstørste spørgsmålstegn - og jeg blev kun bekræftet fredag aften med nederlaget til OB.

Nærmest et helt hold drømmer om at komme videre, og det bliver interessant at se, hvordan Bo griber det an.

Trænerjobbet i Herning er hverken som i Horsens eller Brønshøj. Alt er meget større. Forventningerne, egoerne, kravene.

OG HVORDAN REAGERER han og klubben, hvis modgangen hurtigt melder sig?

Kamil Wilczek jubler efter en scoring mod AGF. Giver Thorup ham muligheden for mere at juble over? Foto: Jens Dresling

FC København

FCK HAR DEN stærkeste trup, men puslespillet skal lægges rigtigt.

Det har det knebet med for Jess Thorup, og han har ikke råd til at komme skidt fra land. I sidste sæson slyngede FCK Ståle Solbakken op i galgen fire kampe inde i sæsonen.

Indkøbene af Grabara og Diks har ikke været åbenlyse for mig. Jeg ville vælge Johnsson over Grabara, og hvorfor Diks når du har Ankersen?

OG SÅ ER DER systemet. Bliver det med både Wind og Wilczek? De har en potentiel Superliga-topscorer i polakken, men måske Thorup hellere vil have Wind som falsk 9'er. I så fald skal der mange straffespark til for at gøre en FCK'er til topscorer...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

AGF

MANGE PROFILER er væk. Grabara, Diks, Højer, Blume og den skadede topscorer Patrick Mortensen.

Købet af Jesper Hansen er super, men resten af de nye ser jeg mest som lottokuponer. Der kan være gevinst, men næppe på alle rækker.

Jeg er spændt på at se, hvad planen er med Dawid Kurminowski. Han blev topscorer i Slovakiet og er ikke kommet til Aarhus for at sidde på bænken.

SÅ HVAD SKER DER, når Mortensen er klar igen? Måske vi ser et AGF-hold med to angribere.

FC Nordsjælland kommer ofte bragende ud efter en pause. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjælland

FOR EN GANG skyld har FC Nordsjælland holdt fast i de fleste af profilerne. Salget af Kamaldeen var forventeligt, men det hele står og falder ikke med ham.

Nordsjællænderne kommer ofte godt ud efter en pause og bør kunne udnytte, at nogle af konkurrenterne virker shaky.

MED EN NÆSTEN intakt trup og spandevis af talenter trippende i kulissen er denne sæson deres chance for at drille de store.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Randers FC

POKALMESTRENE BLIVER også et vanskeligt hold at møde i denne sæson, men de kunne godt have brugt et par spillere eller tre mere.

I efteråret venter otte europæiske kampe, og truppen virker for smal. Måske der sker mere – for Thomasbergs skyld har man lov at håbe.

JEG ER OVERBEVIST om, at de nok skal komme godt fra land. Randers FC er traditionelt gode om efteråret. Kunsten bliver at ramme de samme takter i foråret.

Det vil være enorm skuffelse for AaB, hvis de igen misser top-6. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

AaB

DET HELT STORE spørgsmålstegn her er, hvad Cifuentes vil med dette AaB-hold.

Vil han spille, som de gjorde sidst på sæsonen, eller er det tilbage til drømmen om Cruijff-fodbold i Nordens Paris?

Tilvænningstiden er ovre for den spanske træner, og med indkøbet af den serbiske ligatopscorer Milan Makaric har han fået endnu mere at skyde med.

Nu skal der leveres, og det vil være skuffende, hvis nordjyderne endnu en gang misser top-6.

TRUPPEN BØR, selv uden Oscar Hiljemark, være for stærk til at være blød mellemvare.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

SønderjyskE

JEG KAN IKKE finde hoved og hale i, hvad der sker i grænselandet. Det er et spændende projekt at følge, men var jeg SønderjyskE-fan, ville jeg ikke være helt tryg.

De har en fornuftig startellever, men bredden. Puha. Nu skal der måske også sendes spillere til 'samarbejdsklubben' Spezia i Italien, og hvad sker der med Haji Wright?

Siden han blev nægtet et skifte til Malmö FF, har han været tosset, og den amerikanske angriber udeblev fra træningslejren.

I MANGE ÅR har SønderjyskE kæmpet for overlevelse. Skulle det komme dertil, ved de, at de er gode til det. Måske det går alligevel.

Det blev kun til 40 mål i sidste sæson for OB. De startede godt i denne med to i første kamp i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

OB

DE SKIFTENDE trænere på Fyn har været for dårlige til at få offensiven til at fungere. Det bliver den primære opgave for Andreas Alm, og han fik en fin start med sejren i Herning.

OB har efter en rolig sommer en trup, der bør kunne slås med om en placering i top-6. Svenske Alm har masser af offensive kort at spille, og han kan med rette forlange flere mål.

I SIDSTE SÆSON blev det bare til 40. Kun nedrykkerne Horsens og Lyngby gjorde det dårligere. Så det er i hvert fald tydeligt, hvor der skal sættes ind!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vejle Boldklub

JEG VAR MÅLLØS, da jeg hørte om Carit Falchs skifte til Vejle. Al den snak om at stå last og brast med Lyngby var åbenbart kun snak…

Hans Lyngby-hold var gode til at spille bolden rundt mellem felterne, men blandt de dårligste i felterne.

I sidste sæson var Lyngby det hold, der havde bolden mest, men de scorede næstfærrest mål og lukkede flest ind. Og et pointsnit på ét imponerer ikke mig.

JEG HAR ALTID haft et blødt punkt for Vejle og håber, at de får en sæson mere i Superligaen. Men Falch er på en stor opgave i Nørreskoven.

Viborg er tilbage i den bedste række, men storfavorit til at rykke ned igen. Foto: Søren Vendelbo

Viborg

DET ER EN alvorlig opgave, som træner Lars Friis er kommet på. Men omvendt: Viborg kan kun overraske.

Ingen ud over dem selv regner nok med, at de overlever. De må hjertens gerne lade sig motivere af, at også 'Tøffe' dømmer dem ude…

Når jeg ser på truppen, har jeg bare svært ved at få øje på gode argumenter for en overlevelse. Kun syv har Superliga-erfaring, og det har for de flestes vedkommende kun været i biroller.

DER ER PÅ ALLE måder tale om et grønt hold, og de får brug for støtten på hjemmebane. Velkommen tilbage, Viborg!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Silkeborg

ELEVATOREN ER atter kørt en tur op for Silkeborg, så må vi se, om Kent Nielsen kan finde stopknappen denne gang.

De var det mest velspillende hold i 1. division, men Superligaen er en anden størrelse. Det går ikke at starte som for to år siden, hvor målene haglede ind.

Derfor virker det også fornuftigt at have hentet rutinerede Nicolai Larsen til pladsen i målet.

TOPSCORER MAGNUS MATTSSON efterlader et stort hul, og det bliver endnu vigtigere at udnytte kunstgræsfordelen på hjemmebane. Det er der, at pointene skal hentes.

