Kig væk, Brøndby-fans!

Så er det ved at være noget tid siden, at min røv sidst var i klaskehøjde, og I hakker bare til, hvis jeg er gal på den.

Jeg giver jer lige her den danske mester, slutstillingen i Superligaen og flere andre frække bud.

Og lad det være sagt med det samme: Brøndby-fans skal nok ikke læse med.

Vi begynder naturligvis med mesterskabsspillet.

Sådan ender det 1) FCK To sæsoner uden mesterskabet. Det bliver IKKE tre i træk. Jess Thorups mandskab bliver mester 1. maj i Herning i femtesidste runde. De har suveræne seks sejre i træk, hvor de seneste fem er med cleansheets, og de sætter tingene på plads med fire runder igen. Lad mig da bare tage fejl her, så vi får noget mere spænding, men det ser bare ikke sådan ud. 2) FC Midtjylland Der er ikke noget, der indikerer, at Midtjylland er stabile og kommer tilbage. To sejre i otte kampe ... og her har de lukket flere ind, end de har scoret. Det er ikke normalt for FC Midtjylland. 3) AaB De er en darkhorse. Jeg ser på et hold, der sprudler. Det var nærmest et Kasper Kusk-show i dele af kampen mod Brøndby, og så trækker det bestemt ikke ned, at det er Lars Friis, der leder tropperne. 4) Brøndby Vestegnsklubben har fået flest point mod de andre top 6-hold. På trods af det må den danske mester se langt efter medaljer. I Brøndbys seneste ti sejre er ni af dem vundet med blot ét mål. Jeg ved ikke, hvem der skal score målene. Hvis vi kigger på Brøndbys topscorerliste, har en spiller, der løber rundt ovre i USA, scoret 11 mål. Den næste er netop en amerikaner. Christian Cappis er på tre, og de er alle scoret som indskifter. 5) Silkeborg Jeg kan kun henvise til Brøndby-kampen. Kan de spille sådan på hjemmebane, så er deres præstation nok til en femteplads. De har spillet to gange 0-0 mod FCK og skulle vel have vundet over Brøndby. 6) Randers Thomas Thomasbergs hold har endnu engang vist sig utrolig svage i forårets grundspilskampe. Det er cheftrænerens fjerde sæson i Randers. De har et elendigt gennemsnit på 0,94 point i alle forårets grundspilskampe i de fire sæsoner. Nu møder de top 6-holdene. I de ti kampe mod dem i grundspillet har Randers kun vundet én enkelt kamp og fået samlet seks point. Vis mere Vis mindre

Så skal vi have sendt et hold i Europa-playoff, og her mener jeg, at en oprykker trækker det længste strå. Samtidig sender vi to hold direkte ned i 1. division.

Hvem rykker ned? 7) Viborg De er svære at slå. Jakob Friis har overtaget et hold, der fungerer, fra Lars Friis. Kigger vi på deres resultater her i 2022, har de kun tabt to kampe. Det var til FCK og FC Midtjylland. Det er vel fair nok. Viborg har ikke tabt mod de øvrige hold i bund-6 i grundspillet. De har fire sejre, seks uafgjorte og fået flest point og er med sejren over SønderjyskE i fredags pæn favorit til syvendepladsen. 8) AGF De burde være stærkest, og ja tingene kan lynhurtigt ændre sig, men der er ikke noget, der peger i retning af, at AGF går forbi Viborg. Dertil lukker de for mange mål ind. Patrick Mortensen er sat på bænken, og Thorsteinsson vil væk. 9) FC Nordsjælland Kun én sejr i 16 kampe. Nu skal drengene fra Farum vise, at de er blevet til mænd. Kun Viborg har fået flere point end Nordsjælland mod bund-6, så modstanderne ligger lige til højrebenet. 10) OB Fynboerne undgår nedrykning, men så bliver det heller ikke til mere. Odense-klubben har endnu ikke vundet en Superliga-kamp i år og står med kun én sejr i de seneste 11 kampe. 11) Vejle Vejle har bevist, at de kan få point på hjemmebane. Deres helt store problem er udebanestatistikken. Kun ét sølle point i Aalborg er det blevet til. Det er rent faktisk kun SønderjyskE, der har fået færre point end Vejle mod de øvrige hold i bund-6. 12) SønderjyskE Jeg ser ikke noget i sol, måne og stjerne om, at de kommer væk herfra. De har kun hentet én sejr mod de øvrige bundhold. Kun én gang i Superligaens historie har en klub overlevet med kun to sejre efter 22 runder. Det var Randers FC i 2009/2010-sæsonen og med nederlaget i Viborg i fredags lugter det fælt af 1. division. Vis mere Vis mindre

Jeg har også nogle frække bud at præsentere for jer. Topscorerprisen er billigt til salg, efter Mikael Uhre er skudt af fra Vestegnen og tværs over Atlanterhavet.

De frække Topscorer: Louka Prip Jeg har AaB til at nappe bronze, og det betyder, at aalborgenserne skal have sparket en masse mål i kassen. Det er Louka Prip manden for. Målfarlig og sikkerheden selv på straffespark. Han er på ni nu og ender på 14 træffere. Det bliver nok til at ende over Helenius. Flest assists: Christian Sørensen De møder holdene i den nedre halvdel, og hans flødefod er jeg begejstret for. Viborg-backen tager både frispark, hjørnespark og sender lange indkast ind i feltet. Han er på syv assists efter 23 kampe og ender på 12. Horsens rykker op Helsingør er stukket af i 1. division og bliver den ene oprykker. Den anden bliver Horsens. De ligger nummer fire med seks point op til Lyngby på andenpladsen - dog med en kamp i hånden. Det er en voldsom spådom, men jeg tror, at Horsens kommer fra baghjul som underdogs og vender tilbage til landets bedste række. Vis mere Vis mindre

Desuden kommer der minimum til at være to Superliga-trænere, der ikke står i spidsen for sin nuværende klub, når den næste sæson begynder.

Så kan I ellers godt begynde at tygge på de her forudsigelser, og så må vi jo se, når sæsonen er færdigspillet, om jeg får røde baller, eller kan sænke røven i ro og mag igen...