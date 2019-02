Klar melding: Brøndby kan ikke være sikker på top-seks

Guldduellen bliver tæt. Nedrykningsdramaet kan ikke undgå at blive nervepirrende. Og endelig så bliver det et vildt slagsmål om at komme i top-seks efter 26 runder.

Otte hold kæmper om fire pladser i mesterskabsslutspillet, og INGEN af disse kan vide sig sikker. Heller ikke Brøndby.

Tingene bliver ikke afgjort før runde 26 og tænk sig, hvis Brøndby skal til Horsens i den runde for at sikre sig en billet til mesterskabsslutspillet...

Hvor vanvittigt et slagsmål, det bliver for holdene i midten af rækken, illustreres bedst i denne grafik:

Her kan man se den tætte stilling og klubbernes resterende kampprogram. Alle mandskaber, undtagen Esbjerg og FC Nordsjælland, har minimum tre direkte modstandere i kampen om top-seks.

Se også: Afvist på grund af sit navn: Dansk fan får erstatning

Vestjyderne har to, og FC Nordsjælland har ingen... Det betyder, at selv om Farum-klubben laver mange point, så er man tvunget til at levere et resultat enten mod FCM ude eller FCK hjemme.

Jeg har taget et kig på alle otte deltagere i kampen om at nå det forjættede land og vurderet, hvad der taler for og imod en top-seks-placering, og hvad der er nøglen til at nå målet samt procenterne for at missionen lykkes.

Brøndby

Foto: Jens Dresling

For: Af samtlige otte hold har Brøndby mest kvalitet i truppen spiller for spiller. Det er sgu et fint udgangspunkt... Holdet MÅ og SKAL snart finde formlen igen med presspillet.

Imod: Med kun tre point til 'stregen' kan små ringe hurtigt brede sig i vandet i en klub som Brøndby, som ikke flyver lavt under radaren. Der er tydelige problemer i forsvaret, og Alexander Zorniger virker ikke til at løfte sine spillere. Det er sjældent opløftende for en spiller at blive svinet til i offentligheden.

Nøglen: Kamil Wilczek kommer tilbage. Selv om Brøndby scorede tre mål mod FCN, så kan topscoreren med sin træfsikkerhed sørge for, at Brøndby får tilstrækkeligt med point.

Slutspilschance: 70%

Se også: Zorniger melder klart ud: Det er min skyld hvis vi ser skidt ud

Randers FC

Foto: Henning Bagger

For: Der er kommet fuldstændig ro på i Randers. Thomas Thomasbergs sikre hånd smitter af på hele klubben, og hans 4-4-2 og gamle Randers-dyder virker meget stabilt. Alle kender deres rolle, og presset er ikke voldsomt.

Imod: Randers risikerer at miste momentum med kampene mod FCK og Brøndby, og samtidig er bredden ikke særlig stor i truppen, hvis en eller to af nøglespillerne bliver skadet.

Nøglen: Den centrale midtbane med André Rømer og Nicolai Poulsen er motoren på holdet. De går forrest og udviser stabilitet, fight og arbejdsiver.

Slutspilschance: 50%

Se også: Randers-profil optimistisk: Sådan stopper jeg Robert Skov

Esbjerg

Foto: Ritzau Scanpix

For: Esbjerg har vist, de kan spille med mod alle. Derudover har vestjyderne et godt slutprogram med Hobro, SønderjyskE, Vejle og AC Horsens.

Imod: Det var sørgeligt, så lidt Esbjerg angreb i forårspremieren. Det må være John Lammers' store bekymring. Hvor skal målene komme fra?

Nøglen: I Esbjerg er det kollektivet mere end noget andet, der skabte det overraskende efterår. Sådan bør det være i foråret også, hvor aksen med Jeppe Højbjerg, Rodolph Austin og Lasha Parunashvili skal træde endnu mere i karakter.

Slutspilschance: 50%

Se også: Esbjerg-træner efter Austin gik fri af karantæne: Jeg er ikke overrasket

AaB

Foto: Rene Schütze

For: Det var svært at se i blamagen mod Randers, men AaB's offensive folk har kvaliteten til at sende nordjyderne i top-seks. Kasper Kusk, Tom van Weert og Lucas Andersen er en iøjnefaldende trio.

Imod: AaB har ikke vundet en hjemmekamp siden 12. august! Otte point er hentet i Aalborg, mens 20 er hentet på udebane. Det viser, nordjyderne ikke har været dygtige til at diktere spillet - men derimod gode på omstillinger. Hvad gør Jacob Friis så mod SønderjyskE, Hobro og AGF hjemme?

Nøglen: Jores Okore skal få styr på bagkæden, så der bliver tryghed og frihed til, at de offensive kræfter kan folde sig ud.

Slutspilschance: 50%

Se også: Troede ikke på dansk komet: - Han var den sidste i rækken

AC Horsens

Foto: Ritzau Scanpix

For: Bo Henriksens hold kan slå alle, og det viser, han har bygget et godt og solidt mandskab op. Horsens spiller på deres styrker og har bl.a. lavet ti dødboldsmål inklusiv tre på straffespark.

Imod: Når modstanderen formår at lukke ned for dødboldene, så er det for lidt, der kommer i åbent spil. Kreativiteten mangler.

Nøglen: Nu skal det målpotentiale endelig forløses for Kasper Junker, der har alle muligheder for at sparke Horsens i top-seks.

Slutspilschance: 40%

Se også: Konkurrent henter vraget Brøndby-back

AGF

Foto: Ritzau Scanpix

For: Defensiven er bundsolid. AGF har lukket tredjefærrest mål ind af alle hold og spillet til nul i forårets to første kampe. Man må håbe, Frederik Tingagers skade ikke er alvorlig.

Imod: Er AGF på den lange bane farlig nok? Selv om man har scoret fire mål i to forårskampe, er der ikke blevet skabt et hav af chancer. For meget afhænger stadig af, om Patrick Mortensen slår til.

Nøglen: Nu fik Patrick Mortensen hul på bylden. Viser han sig som den målscorer, han var i Norge, så har AGF pludselig et hold med kvalitet på alle pladser.

Slutspilschance: 50%

Se også: Frustration i AGF: - Det ser ikke godt ud

OB

Foto: Anders Kjærbye

For: OB har et så stærkt mandskab, at det kan rejse sig efter nedsablingen i Parken. Man har en god målmand, et solidt forsvar og en kompakt midtbane.

Imod: OB lukkede efteråret miserabelt og indledte foråret i samme rille. Hvis man piller tre straffescoringer fra Helenius, så er han holdets topscorer med fire mål. Det er for lidt.

Nøgle: Bashkim Kadrii er suverænt den bedste spiller i Odense. Han kom sent ind i sommer og har nu fået en hel opstart på Fyn. Det var en svær kamp for ham i Parken, men han har kvaliteterne til at score nok mål til, at OB kommer i det gode selskab.

Slutspilschance: 50%

Se også: OB med sjældent stor-salg

FC Nordsjælland

Foto: Jens Dresling

For: De unge drenge har vist, at når det hele kører, kan de spille fodbold, som var de fra en anden planet. Spilleglæden lyste ud af holdet mod Brøndby, hvor det var et mirakel, man kun scorede tre mål og dermed smed to point.

Imod: Fuldstændig som forventet er der ingen stabilitet hos Farum-knægtene. De lukker alt for mange mål ind, og det kan koste billetten til top-seks, at man skal have point mod enten FCK eller FCM.

Nøgle: Der er tydeligt plads til forbedring i defensiven, og hvis Victor Nelsson træder i karakter, så kan der vindes point på den konto. Et systemskifte til en firebackkæde kan også være en mulighed for at skabe stabilitet.

Slutspilschance: 40%

Se også: FCN sejrede med hjælp af stor dommerfejl

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

AC Horsens – Vendsyssel

En fuldstændig jævnbyrdig kamp med masser på spil for begge hold. Horsens kæmper for top-seks og Vendsyssel skal væk fra bunden. Alligevel dufter det ikke af sexet Superliga – tværtimod stinker det af endnu en kamp med 1.500 tilskuere.

Mit bud: 1-1

Underholdning:

Søndag kl. 14.00

OB – Vejle

Jeg tror, det bliver en ganske seværdig kamp, hvor Vejle som altid går efter de tre point. I min optik er OB dog et stærkere mandskab, der må være topmotiveret for at komme på banen og slette det elendige indtryk fra Parken.

Mit bud: 2-1

Underholdning:

Søndag kl. 16.00

Randers FC – FC København

En kæmpe kamp for Randers, der får lov at måle sig med ligaens bedste mandskab. Opgaven bliver svær, da FCK har fuldstændig styr på defensiven, ligesom offensiven høvlede seks mål ind mod OB. Frispark lige uden for feltet er forbudt.

Mit bud: 0-3

Underholdning:

Søndag kl. 18.00

Esbjerg – Brøndby

Rundens mest interessante opgør. Esbjerg skal udfordre et Brøndby-mandskab, der i høj grad leder efter sit koncept og den defensive stabilitet. Uden Wilczek må Brøndby igen sætte sin lid til sin ny svensker, Simon Hedlund, der med sin hurtighed virkelig kan udfordre Austin og Halsti.

Mit bud: 2-2

Underholdning:

Se også: Stig Tøfting om FCK: 'Det vil være helt uacceptabelt'

Agent-konen spiller hasard med hans karriere

Historiske hænder: - Han var en legende og mit idol

Superligaen Indefra: Tjener boksen på mystisk spiller