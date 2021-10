- Klodset og amatøragtigt!

BØLGERNE ER GÅET højt i landskampsperioden, hvor Danmark på flotteste vis har sikret sig en billet til det meget omtalte VM i Qatar i 2022.

I den hjemlige andedam ruller Superliga-bolden igen, og man må håbe, at Per Wind har haft tid til at sunde sig oven på den meget uelegante fyring i FCK.

Ledelsen stak hovedet i busken og legede gemmeleg, mens historien begyndte at rulle i medierne.

Det er som om, at Nordens største fodboldklub ikke er i stand til at give alle sine ikoner en respektfuld exit fra fodbolden.

Per Wind er seneste FCK-ikon til at få en nedværdigende afsked. Foto: Lars Poulsen

Jeg skulle ikke bruge lang tid på at finde eksempler på lige så klodsede og amatøragtige afskeder til klublegender i FC København:

Flemming Østergaard blev hældt direkte ud med badevandet fra den klub, han havde rykket helt op i toppen af dansk fodbold.

Klubmanden William Kvist fik en lige så tåkrummende exit fra fodboldbanen, der var lige ved at koste en VM-slutrunde…

For et år siden på en meget nem dato at huske: 10/10-20 blev Ståle Solbakken på en uværdig og respektløst måde fyret over telefon.

Nu er turen så kommet til Per Wind næsten på årsdagen for Ståle Solbakkens exit.

FODBOLDBRANCHEN kan være kold og kynisk. Du kan bruges, indtil du ikke kan bruges længere, og så er det sgu bare ud på røv og albuer, uanset om du er direktør, spiller, træner eller team manager…

Per Wind fik fyreseddelen nærmest på årsdagen for Ståle Solbakkens telefon-fyring. Foto: Jens Dresling

Man kan med god ret argumentere for, at Per Wind er Frem’er i hjertet med næsten 600 kampe for klubben. Men Wind har altså været i FCK siden 1999 og har arbejdet sig op til særstatus blandt fansene.

Peter ’PC’ Christiansen skulle naturligvis have sat sig ned i julepausen og forklaret Per Wind, at hans stilling ville blive nedlagt til den kommende sæson, og derfor ville sommerpausen være et godt tidspunkt at afslutte samarbejdet.

I stedet kom nyheden ud på en yderst amatøragtig måde, mens FCK’s ledelse forstenet kiggede på.

SKYLDER KLUBBEN en forklaring til fansene?

Næ, der er jo ingen regler for sådan noget, MEN min personlige mening er, at folkene i FCK-toppen har et ansvar for, at en fyring foregår på en ordentlig måde.

Fair nok, hvis der ikke er plads til en person i klubben længere, men meddel personen og omgivelserne det med respekt!

Der var stor støtte til Per Wind fra fansene i Parken under kampen mod Viborg FF. Foto: Lars Poulsen

Nu har FCK-ledelsen forbarmet sig og lader Per Wind køre sæsonen færdig. Jeg er ret sikker på, at den humane beslutning udelukkende kom i stand, fordi fansene viste deres tydelige utilfredshed.

Det kan man ikke holde til i FCK. Fansene havde samme magt, da klubben besluttede at smutte til Dubai på træningslejr. Den beslutning var også som at pisse i modvind, og William Kvist satte i bakgear og meddelte, at FCK selvfølgelig rejste til førsteprioriteten Portugal alligevel…

Uanset hvad, så kan man ikke beskylde FC København for at lefle for familien Wind.

JONAS WIND er landsholdsspiller og klubbens absolut største salgsobjekt. Jonas’ storebror, Morten, er agent i familieforetagendet, og for bordenden til familiefesterne sidder Per Wind.

Per Wind med sønnen Jonas Wind. Foto: Jens Dresling

Så en fyring af farmand kan ikke ligefrem gavne arbejdsmiljøet med familien Wind.

Jonas Wind har naturligvis været ude og udtrykke sig om sin fars fyring. Resten af spillertruppen har dog været bemærkelsesværdigt stille.

I min verden kunne spillerne have forhindret en fyring af Per Wind, hvis de virkelig ville.

I 2004 blev vores holdleder fyret i AGF. Det ville spillertruppen ikke finde sig i, så Brian Steen Nielsen og jeg satte os direkte i bilen efter løbetræning og kørte hen til daværende direktør Frank Heskjær.

Vi sagde, at spillerne ikke ville være manden foruden, og hvis det handlede om penge, så måtte de trække os i løn for at betale ham.

Holdlederen blev genansat og fortsatte i klubben frem til 2013…

OKAY, LIVET GÅR videre. Også i en fodboldklub. En fyring giver nogle bølgeskvulp i en periode, men så fortsætter hverdagen.

Københavnerne må håbe, at eneste skvulp i denne omgang var de to tabte point i Parken mod Viborg. Jeg forventer i hvert fald, at FCK kommer tilbage på sporet og tager deres sjette udesejr af seks mulige i sæsonen.

FCK smed to dyrebare point mod Viborg. Foto: Lars Poulsen

Også fordi Sønderjyske på ingen måde imponerer mig. Hvis de taber søndag aften, så står sønderjyderne noteret for otte point i 12 kampe. Sidst klubben fik så ringe et pointantal i 12 kampe var i sæsonen 05/06, da Sønderjyske senest rykkede ned…

FC København har heller ikke råd til at dumme sig yderligere, hvis de skal holde trit med FC Midtjylland. Klubben kan ikke bære, hvis mesterskabet igen glipper.

Så kan Per Wind passende minde Jess Thorup om, at det sidste spark, det giver man ikke. Det får man…