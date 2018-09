Klokkeklar skideballe fra Tøffe: Det er helt godnat

Var det god lir, da Kasper Junker scorede for Horsens og var med til at påføre sin tidligere klub, AGF det første Superliga-nederlag i denne sæson? Ja da! En af den slags historier, der gør fodbolden sjovere, men samtidig fuldstændig unødvendigt for AGF, at Kasper Junker skulle tørne ud for Horsens. Jeg kan i hvert fald ikke se logikken

OK, AGF fik i omegnen af 4,5 mio. kroner i kassen, altså ikke noget man umiddelbart kan hente en bedre afløser for.

Jeg har også set Discoverys 'Fra håb til håbløshed' om AGF, og seneste afsnit handlede om sidste dag i transfervinduet og derfor også en del om Kasper Junker.

I afsnittet lægger David Nielsen ikke skjul på, at fordi Kasper Junker har luftet muligheden for at prøve noget andet på grund af manglende spilletid, så skal han bare ud af butikken! Her hopper kæden af for David Nielsen, der så sent som 23. juli efter 1-1-kampen mod FC Nordsjælland kaldte netop Kasper Junker for ’livsfarlig’!

Jovist, tingene ændrer sig i fodbold, men måske skulle David Nielsen lige kaste et blik på en yngre udgave af sig selv. Hvis han ikke fik spilletid, så ville han selvfølgelig også overveje at spille fodbold et andet sted. Sådan fungerer den verden.

Men hvorfor er det, at David Nielsen ikke i stedet lægger armen omkring en ung spiller som Kasper Junker og siger ’hør her kammerat, vi skal nok få brug for dig og du er en vigtig del af holdet’.

I stedet henter man en belgier ind, der om muligt har scoret endnu færre mål end Kasper Junker, ikke kender AGF eller Superligaen og som alt andet lige skal bruge tid på at finde sig til rette.

'Det er helt godnat'

Tilmed afslører dokumentaren også, at Ryan Mmaee i første omgang siger ja, så NEJ til AGF fordi han åbenbart hellere ville noget andet. Da det øjensynligt ikke lykkedes, så ville han alligevel gerne til AGF.

I mine øjne ligner det to sider af samme sag, men der er åbenbart forskel på folk.

Det er helt godnat og jeg forstår ikke, at man lader Kasper Junker gå på den måde. Det virkede bestemt heller ikke til, at sportschef Peter Christiansen og David Nielsen var enige, men træneren fik sin vilje.

Nu er David Nielsen en stædig rad og understregede også i udsendelsen, at han kun spiller med en decideret angriber.

Tænk, hvis David Nielsen havde turdet spille med Kasper Junker og Mustapha Bundu i et tomandsangreb. Hvad kunne det ikke være blevet til, men det finder vi først ud af når Bo Henriksen henter Mustapha Bundu til Horsens…

David Nielsen har selvfølgelig andet at tænke på lige nu. Blandt andet at Brøndby kommer på besøg og hvis nogle tror, at det er det bedst tænkelige tidspunkt, at møde Brøndby på, så er det noget vrøvl. Det er lige præcis det værste tidspunkt.

AGF har langt fra imponeret i de to seneste kampe med 1-1 mod Vendsyssel og altså 3-2-nederlaget til Horsens, mens Brøndby er et såret dyr, der SKAL tilbage på vindersporet. Det burde lige præcis være i sådan en kamp, at Brøndby-spillerne rykker sammen i bussen og vil bevise for omverdenen, at de er bedre end de seneste resultater.

Det er også NU, at Alexander Zorniger skal vise hvad han kan i modgang og lige nu skal han ikke have spillerne med sig fordi de er bange for ham, Frygt løser intet i Brøndbys situation, men Zorniger skal tværtimod have spillerne med sig fordi de sammen tror på projektet. Det er også nu, at alle de udenlandske spillere, han og Troels Bech har hentet til Brøndby, skal vise kvaliteterne.

Lasse Vigen er svaret

Efter søndagens 4-2-nederlag til SønderjyskE må jeg konstatere, at Brøndby er nede i et spillemæssigt hul. Vi skal faktisk helt tilbage til 31. juli 2011, hvor Horsens vandt 4-1 for at finde en Superliga-modstander, der har scoret fire mål på Brøndby Stadion.

Jeg har været efter Zornigers mange udskiftninger på holdet i en vild rotationskarrusel og selvom det var en ordentlig lussing mod SønderjyskE, så skal han holde fast i sin stamme. To ændringer ville jeg dog alligevel gå efter.

Benedikt Röcker var en omvandrende katastrofe i sidste kamp og selvom det vil være et ordentlig riv i selvtilliden for tyskeren at blive bænket mod AGF, så er det den eneste rigtige vej. Ind med Kabongo for der er brug for fart i Brøndbys bagkæde hvis ikke Mustapha Bundu skal flække dem fuldstændig på fart.

Brøndby famler stadig efter en afløser for Christian Nørgaard. I de seneste to kampe har Zorniger prøvet Domenik Kaiser på den defensive midtbane, men han beskytter ikke sit forsvar godt nok. Derfor ligner Lasse Vigen i min verden bedste bud.

Daniel Agger i bizar millionstrid

Brøndbys position er ikke så ringe som spillet på banen, og på nuværende tidspunkt er de kun et point dårligere end samme tidspunkt i sidste sæson, men det vil naturligvis ændre sig ved endnu et nederlag, ligesom midterfeltet også nærmer sig, hvis AGF taber.

Det er med andre ord en kamp med stor betydning for begge hold. Der bliver krig på kniven i Aarhus – og en stor test for to trænere, der kæmper for at finde tilbage på sporet.

TOP: Ronnie Schwartz. Hvor er det fedt at se ’Plaffeministeren’ atter får netmaskerne til at blafre. Ganske vist kun i 1. division og en enkelt pokalkamp for Silkeborg, men fem mål i fire kampe tyder da på, at Ronnie Schwartz mener det alvorligt og at Silkeborg har fået manden, der kan føre dem tilbage i Superligaen.

Flop: Manchester City. Hvad så, Guardiola? Er det ikke meningen, at I skal vinde Champions League i år? Ja, det er tidligt i turneringen, men at tabe åbningskampen hjemme 2-1 til Lyon er pinligt og må give den spanske træner nye bekymringer, når der står Champions League på programmet.

