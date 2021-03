KNIVEN ER STUKKET ind, og lige nu bliver den langsomt drejet rundt!

Det er selvfølgelig Jesper Hansens karriere og position i FC Midtjylland, der er ved at blive snigmyrdet.

Eller skulle vi hellere kalde det et kongemord, med den status, de præstationer og de trofæer Jesper Hansen har hjulpet FCM til at hente.

Voldsomt er det i hvert fald, at han er vraget som førstemålmand i FCM.

JEG SKAL VÆRE den første til at erkende, at professionel fodbold hverken skal være eller er et socialkontor! De bedste spiller.

Er man ikke god nok, ikke kan klare mosten, eller der kommer en, der er bedre, så er det ud.

Det har bare ikke været tilfældet med Jesper Hansen – og denne klumme er ingen kritik af Jonas Lössl eller hans evner.

Men i mine øjne er det ikke i målet, midtjyderne har haltet. Man kan stille større spørgsmålstegn ved evnerne og engagementet i øjeblikket hos spillere som Evander, Pione Sisto, Sory Kaba og Jens-Lys Cajuste.

Blev dette den sidste kamp for Jesper Hansen i FC Midtjylland-trøjen. I 2-0-nederlaget mod Lyngby var han ellers FCM's klart bedste mand. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

OP TIL AGF-kampen, hvor Jonas Lössl stod sin første Superligakamp, havde FCM først vundet 1-0 over Brøndby. Cleansheet og ingen graverende fejl fra Jesper Hansen.

Kampen efter bliver FC Midtjylland spillet ud af brættet i Lyngby, men Jesper Hansen var med længder bedste mand og uden ham, så havde FCM fået en større røvfuld end de 2-0.

Jesper Hansen har altså ikke spillet sig af, oplevet et kæmpe fald i niveau eller lavet kæmpestore brølere.

Derfor er det, jeg tænker, hvad faen foregår der?

Er sagen den helt enkle, at man var nødt til at love Jonas Lössl spilletid for at kunne lokke ham hjem fra Everton?

Fordi Jonas Lössl – ligesom Jesper Hansen – jagter en EM-billet, så krævede han, at han skulle spille, hvis FCM skulle kunne hente deres gamle akademi-spiller hjem?

PÅ MIG VIRKER det sådan, og når jeg ser Brian Priske udtale sig om det, så bliver min fornemmelse bare forstærket. Jeg ser ikke en træner, der helt stålsat siger, at Jonas Lössl er den bedste, og derfor står han. Punktum!

Næh, det bliver lidt uldent, hvad der ryger ud af Brian Priskes mund, hvor det åbenbart er dagsform og modstandertyper, der afgør valget. Hmm…

Derfor har jeg en snigende mistanke om, at det ikke er Priske, der har bestemt, at Jonas Lössl skal stå, men dem der har købt ham og udstyret ham med en fornem kontrakt, hvor han lander i omegnen af 375.000 kroner om måneden inklusiv sign-on-fee.

DET KAN GODT være, at FCM kun havde denne mulighed for at hente Lössl, men alligevel mener jeg, at behandlingen af en klubprofil som Jesper Hansen er dårlig stil – og flugter alt for godt med den måde, klubben sagde farvel til Jakob Poulsen, der lige til det sidste – i min optik – leverede på højt Superliga-niveau.

Er jeg bare blevet blødsøden på mine gamle dage? Næh, egentlig ikke, men vil man være en stor klub, så skal man også have noget stil – og her halter FCM åbenbart.

Hvis Jesper Hansen havde smurt sine handsker med sæbe, var blevet skildpadde-langsom på stregen og nærsynet på det ene øje, så var sagen jo en anden, men på mig virker han som en keeper, der trods sine snart 36 år mindst har to-tre gode år tilbage som topmålmand.

Jesper Hansen har været med til at fylde i FCM's pokalskab. her pokaltriumfen i 2019. Foto: Lars Poulsen

HVAD NU? Ja, jeg tror skiftet er endegyldigt og permanent mellem Jesper Hansen og Jonas Lössl, så kan Jesper Hansen se sig i en reservetjans? Næppe.

Lige nu og her, så kan han skifte til Sverige, Norge eller tage et eventyr i USA, men er det fristende – og hvad vil FCM forlange for ham?

Mon ikke han trods alt bliver til sommer, hvor der vil åbne sig nogle spændende muligheder.

Brøndby siger med al sandsynlighed farvel til Marvin Schwäbe – og Jesper Hansens løn på rundt regnet 200.000 om måneden burde ikke skræmme Brøndby, selvom de er slået ind på ungdoms- og sparelinjen.

Eller hvad med AGF, hvor Kamil Grabaras fremtid er ukendt, men hvor et decideret køb af polakken i Liverpool formentlig vil være for dyrt for AGF. Også her ville Jesper Hansen passe perfekt.

Spørgsmålet er selvfølgelig bare igen: Vil FCM slippe ham et år før tid til konkurrenter i Superligaen, og hvad skal han i givet fald koste.

JEG VED DET jo af gode grunde ikke, men jeg ved, at FCM skal passe på, at de ikke får et ry som en klub, der ikke behandler deres store navne ordentligt, når de har aftjent deres værnepligt.

