Laudrup bør være den store joker

Alexander Zorniger blev fyret. Det var måske ikke så overraskende – men tidspunktet kom lidt bag på mig.

Martin Retov og Matthias Jaissle er brandslukkerne på Vestegnen. Det har givet Ebbe Sand og Jan Bech Andersen ro til at finde den permanente afløser fra sommerpausen.

Mange trænere vil tilbyde sig i Brøndby, der er en attraktiv klub.

JEG MENER, Brøndby skal gå benhårdt efter Danmarks bedste træner – Kasper Hjulmand.

Det skal Brøndby gøre, fordi Kasper Hjulmand passer perfekt til nutidens Brøndby. Klubben står i en situation, hvor der skal satses mere på egne talenter. Og lige på det felt findes ingen dygtigere træner i Danmark end Hjulmand til at få dem gennem nåleøjet.

Udover en dygtig talentudvikler har Hjulmand også i FCN bevist, han kan skabe resultater.

Jeg begriber ikke, hvis Kasper Hjulmand siger nej. Som jeg ser det, vil et par år i Brøndby øge muligheden for en endnu større udfordring i udlandet. Brøndbys navn klinger godt på den europæiske scene.

Jeg forstår godt, hvis Hjulmand drømmer om udlandet, men en udfordring i så stor en klub som Brøndby kan han ikke sige nej til.

Jeg er også overbevist om, at Jan Bech Andersen vil give Hjulmand stor frihed i trænerjobbet.

Michael Laudrup var den seneste træner, der lykkedes med at hjemføre Danmarks mesterskabet til Brøndby. Foto: Jens Dresling

MICHAEL LAUDRUP bør efter min mening være den store joker ...

Han har Brøndby i blodet og står aktuelt uden trænerjob. Spørgsmålet er naturligvis, om han er interesseret.

Michael Laudrup har så stort et fodboldnavn, at det samtidig vil få enorm betydning for de 100 millioner kroner, klubben skal ud at hente fra investorer her i foråret.

Bliver han træner, er de penge indsamlet på to minutter.

Michael Laudrup er ubetinget Danmarks største fodboldnavn og vil være et scoop af dimensioner for Brøndby.

Et gensyn med Laudrup på Vestegnen vil give genlyd overalt i Europa. Da han i ugens løb skulle kommentere Atletico Madrid og Juventus, tog det ham 45 minutter at komme ind på stadion, fordi han skulle skrive autografer.

Kasper Hjulmand bør være den næste træner på vestegnen, hvis man spørg Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling

prøvet at være i en klub, hvor træneren blev fyret. I Hamburger SV opførte Frank Pagelsdorf sig på præcis samme måde som Alexander Zorniger.

Han var også kold og kynisk. Da han blev fyret, gav han også hånd og en krammer. Måske skulle begge have gjort det, da de stod med træneransvaret.

For Brøndbys nye trænerteam handler det om at få spillerne mere frigjorte. De skal have spilleglæden tilbage. De skal igen elske at spille fodbold.

Derfor er det afgørende, at trænerne står bag dem og viser, de har troen på spillerne. Men med nye trænere er det også vigtigt, at posen bliver rystet lidt. Det er kun naturligt med lidt taktiske forandringer.

BRØNDBY SKAL stadigvæk presse højt. Men jeg tror, det er en overvejelse værd for det nye trænerteam ikke at stå for højt med bagkæden.

Det har i hvert fald vist sig at være kostbart, når Brøndbys midtstoppere ikke er de mest letbenede i ligaen.

Dom over Zorninger Det gjorde han godt - Han fik sat struktur over Brøndby spil og indførte et effektivt presspil. - Han fik succes med overfaldsfodbolden, fordi det i starten var umuligt for andre klubber at håndtere. - Han skabte glæden og troen på storhedstid tilbage hos klubbens fans. - Han udviklede og gjorde Christian Nørgaard til en markant profil. - Han var et frisk pust med sin ’Ordnung muss sein’-stil i Danmark. - Han bragte Brøndby ind i mesterskabskampen. - Han bragte Brøndby i to pokalfinaler og vandt en – den første titel i ti år. Her fejlede han - Han var alt for kynisk og benhård. Med ham var det: My way or the highway. - Han havde kun plan A – også når spillet ikke fungerede på banen. - Han sled spillerne op som sæsonen skred frem. I hans første sæson tabte de fem og spillede en uafgjort af de sidste seks kampe. I sidste sæson sluttede de med tre uafgjorte og et nederlag. - Der var ingen skulderklap eller et smil på læben. Det kom først til omgivelserne, da han var fyret. - Du kan ikke være leder med kun pisk og ingen gulerod. Det var leading by fear. - Alle mennesker har brug for et klap på skulderen. Også dem, der skal præstere i et professionelt miljø. Men det kom aldrig fra ham. Vis mere Luk

