Luk røven – det kan ikke være anderledes!

BRRR. DET er satme koldt at tøffe ud i slåbrokken og hente avisen for tiden!

Samtidig er Superligaen aldrig sluttet så sent før jul og aldrig startet så tidligt som i år, hvor kalenderen sagde 2. februar, da den første bold blev trillet.

Læg så til, at nattetemperaturen ikke har været lavere siden 2012, så er det en barsk omgang.

Kulden, sneen og frosten sætter selvfølgelig også sine spor på banerne i Superligaen. Ikke mindst græsplænerne i Horsens, Odense, SønderjyskE og Vejle virker nærmere som underlaget til en kombination af DM i pløjning og kunstskøjteløb…

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vejles Denis Kolinger forsøger at stoppe SønderjyskEs Haji Wright på en grusom bane. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

GIVER DET drømmefodbold? Nej, og heldigvis har der indtil videre ikke været ret meget klynk fra spillere og trænere over arbejdsforholdene. For sådan er forholdene lige nu – og nej, vi kan ikke have baner som i Spanien og spille teknisk bold hele året rundt.

Man må indrette sig efter forholdene – og ja, jeg ville sgu’ da også ønske, at banerne stod snorlige, men fodbold er altså en udendørs sport under forskellige forhold. Derfor må klubberne – som tingene ser ud lige nu – indstille sig på, at man skal kunne lidt af hvert.

KIG PÅ VEJLE. Vi kan vel alle sammen blive enige om, at det er et hold, der gerne vil have bolden, spille den hurtigt rundt – og i det hele taget leve på, at spillerne er gode venner med kuglen.

Men hvad gør Vejle i de to første kampe efter vinterpausen, hvor de først spiller 0-0 hjemme mod AGF på en vanvittig dårlig bane og derefter vinder 1-0 i SønderjyskE på en bane, der er endnu værre? Jamen, de smøger sgu’ da bare ærmerne op, dropper småspillet, får noget længde på og skræller igennem.

En stil, de fortsatte i torsdagens uafgjorte pokalkamp mod Randers.

Det er da den omstillingsparathed, der bliver efterspurgt i det moderne erhvervsliv…

I DET HELE taget synes jeg faktisk, at alle klubber har givet den en skalle og prøvet at gøre det bedst mulige i den givne situation. Jeg har set fint fodbold og det stik modsatte, men indtil de sidste par dage er der heller ingen, der har tudet over det – og det har været skønt.

Favoriserer det så bundholdene, der jo ofte er mindre i boldbesiddelse? Ikke kun. Kig på FCN, der selv på kunstgræsset i Farum har problemer nu. De kan nemlig ikke vande plastikstråene, fordi de er bange for, at der kommer iskrystaller – og uden vand er kunstbanen langsom, hvilket ikke passer hurtigspillerne fra FCN. Heller ikke fra den kant har der dog været surmuleri.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Randers er græsset flot, selvom Ahaji Kamara brugte hovedet og ikke fødderne til scoringen mod FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nu begynder det dog så småt at pible frem med utilfredshed. FCM’s Brian Priske kaldte OB’s bane i torsdagens pokalkamp en skandale, Opondo fra OB håber, AGF får et chok på søndag over den samme bane, og Vito Mistrati fra Randers kaldte Vejles isfyldte bane for et marmorgulv.

Så nu ruller debatten – og når jeg så oven i købet hører, at Lyngby ikke har åbnet for varmen under deres bane i tide, så bliver det lidt for amatøragtigt.

JEG HAR SET termoduge – såkaldte kartoffelduge - rullet ud over græsset i eksempelvis Brøndby, AGF og Randers – og der står banerne altså flot. Hvorfor kan man ikke gøre det samme i Vejle, når man nu kan se, at der er frost på programmet. Det burde være et krav.

Når jeg siger, at fodboldhold må indstille sig på forholdene, så er det jo langt fra det samme som, at der ikke skal gøres noget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Derfor kan der spilles godt fodbold i Randers. Græsset er dækket til med termodug. Foto: Randers FC

Stadionforholdene SKAL være bedre i Danmark – og det gælder også banerne. Her må klubber, Divisionsforeningen og kommunerne også kigge indad.

JO, DET ER usædvanligt, at man på grund af Covid-19 sluttede både sent og startede tidligt, men vi har jo også i ganske normale år set håbløse baner.

Over halvdelen af klubberne har heldigvis flotte baner, men vi skal have de sidste med.

Så kom nu! Giv de stakkels greenkeepere ude i klubberne nogle bedre redskaber, så de kan levere nogle præsentable baner.

De skal redde Vejles fremtid