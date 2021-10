Modangreb på arrogant kritik: - Det klæder ham!

DER ER GANG i noget spændende i Randers!

Pokaltriumfen og top seks-placeringen i seneste sæson burde have modbevist de sidste kritikere, men der render åbenbart stadig et par stykker rundt i det nordsjællandske.

Jeg var lige ved at få rødvinen galt i halsen, da jeg hørte Frank Hjortebjergs udtalelser op til FC Nordsjællands kamp mod Randers …

FC Nordsjællands assistenttræner slyngede ud i FCN’s egen podcast, at Randers var gode på andenbolde og i det spil, som for nogen virker ustruktureret eller tilfældigt …

Frank Hjortebjerg (tv) og Flemming Pedersen skruede helt op for FCN-arrogancen. Foto: Jens Dresling

For god ordens skyld, så nævnte Hjortebjerg, at det selvfølgelig ikke var tilfældigt …

Men til sidst satte han trumf på svineren og slog fast, at stakkels FCN ikke kunne forhindre Randers i at få målspark, så kronjyderne kunne høvle bolden langt og skabe andenbolde, tilfældigheder og standardsituationer …

THOMAS THOMASBERG oversatte på glimrende vis Frank Hjortebjergs udtalelse sådan her:

’Randers er gode til at spille lortefodbold!’ En oversættelse jeg er fuldstændig enig i …

Se tv-klippet med Thomasbergs svar øverst i artiklen.

Efter kronjydernes 3-2-sejr i det indbyrdes opgør satte cheftræner Flemming Pedersen en tyk streg under arrogancen og udtalte, at det var et lavpunkt at tabe til Randers FC …

Det kan være, Flemming Pedersen er blevet klogere i tiden efter. For mig virker det som et større lavpunkt at blive klædt fuldstændig af mod FCK på hjemmebane og falde sammen og tabe 1-5 …

I hvert fald synes jeg, det var befriende, at Thomas Thomasberg tog bladet fra munden og gik til modangreb på nordsjællænderne!

Thomas Thomasberg vil ikke finde sig i noget - det klæder ham! Foto: Claus Bonnerup

Thomasberg gjorde i øvrigt det samme, da den tidlige FCN-keeper og nuværende AZ Alkmaar-målmand Peter Vindahl havde gjort hollænderne klogere på, at Randers ikke var meget andet end et dødboldhold i optakten til Randers-AZ …

’Når de havde en målmand, der ikke turde gå ud og gribe boldene, så var det jo fint, at vi kunne stange to ind’, lød det kækt fra Thomasberg efterfølgende.

DEJLIGT BEFRIENDE! Det klæder Thomasberg, at han gav igen på en kritik, som jeg for øvrigt mener, er uberettiget.

Når jeg kigger på Randers FC, så ser jeg et bundsolidt mandskab, der er blevet meget svært at slå under Thomasberg. Jeg synes, det er virkelig godt trænerarbejde af Thomasberg, for han bygger stille og roligt på hele tiden.

Jeg er dybt imponeret over Randers-træneren, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han snart er i spil til et større job til trods for, at han har en kontrakt frem til 2025. Hvis Bo Henriksen kan træne FCM, så kan Thomas Thomasberg også lande sådan et job …

Thomas Thomasberg kan sagtens blive træner på større adresser end Viborgvej i Randers. Foto: Claus Bonnerup

Kronjyderne taber sjældent med mere end et mål, når de taber. Af 14 nederlag sidste sæson plus de tre i denne er 14 af dem tabt med kun ét mål.

Jeg synes bestemt heller ikke, at Randers spiller kedeligt fodbold. Tværtimod har de mange spændende typer, som får plads i offensiven. Kamara, Egho, Odey, Kehinde, Tibbling, Ankersen og Mistrati er alle dygtige og seværdige spillere i mine øjne.

OKAY, det er ikke champagnefodbold, men i Randers er resultaterne det vigtigste. Særligt med tanke på, at man altså opererer med rækkens tredjelaveste spillerbudget!

Der er fuldstændig ro på bagsmækken i hele organisationen. Dette er symboliseret ved Søren Pedersen, Thomas Thomasberg, Rasmus Berthelsen, Ralf Pedersen og Mads Agesen, som alle er folk med begge ben solidt plantet på jorden, og som sætter stor pris på hårdt arbejde.

Der bliver gået stille med dørene, og det er sgu nok ikke så dumt, efter tiden hvor Cirkus Gravgaard turnerede rundt med klovnen Ricardo Moniz i centrum …

Der er ro på bagsmækken i Randers... Foto: Claus Bonnerup

Det er heller ikke fordi, Randers er grå mus. Der er som regel knald på, når man tørner sammen med AGF både før, under og efter kampene.

Det eneste, som ikke spiller i Randers, er de lave tilskuersnit på hjemmebanen i Superligaen. 4300 i en by som Randers … Det er en ommer! Det er kun Silkeborg, Sønderjyske og FC Nordsjælland, der har lavere fremmøde …

I CONFERENCE LEAGUE var der 3365 tilskuere mod AZ Alkmaar i Randers’ første europæiske gruppekamp nogensinde … Jeg ved, det var torsdag klokken 21.00, hvilket ikke er børnefamilievenligt, men kom nu ind i kampen!

Der kommer med garanti flere mennesker på stadion, når Brøndby kommer på besøg søndag klokken 18.00! Spørgsmålet er, om Thomas Thomasberg igen kan finde formlen til at slå Brøndby og gøre det til en stime …

Randers har kun slået Brøndby én gang i Thomas Thomasbergs regeringstid. Det var til gengæld seneste opgør. Foto: Claus Bonnerup

Thomasberg har kun formået at vinde én gang mod Brøndby i sin tid som Randers-træner, men det var til gengæld i det seneste møde tilbage i maj. Jeg tror, det bliver en jævnbyrdig kamp, der ender med et point til begge mandskaber.

Ud over tilskuertallet, så har min eneste anke mod Randers været, at truppen har set tynd ud i forhold til at balancere både Superliga og Europa-gruppespil. Indtil nu har det set mere end godkendt ud både på bredden og resultaterne.

Selv jeg kan åbenbart tage fejl af Randers FC – men jeg kan trøste mig med, at mit billede af kronjyderne ikke er helt så virkelighedsfjernt som det i Farum …

