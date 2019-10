Plads til forbedringer! - Nemt at se Brøndbys mangler

Vi er halvvejs i Superligaens grundspil, og det er tid til at tage de kritiske briller på og evaluere de 14 mandskaber.

Nogen har overrasket, nogen har skuffet, men fællesnævneren er, at der er plads til forbedringer!

Derfor vil jeg gavmildt dele ud af mine gode råd til Superliga-trænerne i de enkelte klubber…

FCM: Det er svært at være alt for kritisk over for Superligaens førerhold, men midtjyderne har satme ikke sprudlet offensivt!

Sory Kaba (tv) skal have lov til at bruge sin fysik. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Det skal gå hurtigere, og der skal færre berøringer på modstanderens banehalvdel – lige nu virker det til, at samtlige FCM’ere skal have rørt bolden, inden den kommer over stregen.

Kom ud over kanterne og læs nogle bolde i feltet. Det er dér, Sory Kaba skal vise sine kvaliteter, og hvis Junior Brumado nogensinde skal score et mål, må det også være efter den opskrift.

FCK: Mestrene kæmper for at finde Ståle-stilen i den klassiske 4-4-2. Ståle har af nød brugt sine to mest kreative folk i Fischer og Falk på kanten, hvilket går ud over offensiven centralt.

Rasmus Falk og Carlos Zeca bør være makkerparret på midten. Foto: Jens Dresling

Flyt Falk ind i midten, som han gjorde med succes i Kiev. Fungerer de to angribere ikke, så prøv med Fischer i en fri, hængende rolle, som han før har spillet med succes.

Det vil skabe plads til indlæg fra kanter og backs. Det er FCK’s dna – og så ved jeg godt, Ståle vil dække sig ind under mange skader, stor udskiftning og et tæt kampprogram.

FCK måtte nøjes med et enkelt point i Ukraine trods drømmestart. Se highlights fra kampen mod Kiev her. Video: Discovery Networks Danmark

BIF: Defensiven er blevet stabiliseret med 3-5-2, men det er også nemt at få øje på manglerne ved systemet.

Kevin Mensah (th) har ikke just givet flere offensive muligheder som wingback. Foto: Jens Dresling

Jeg har før været efter Brøndbys backs, og det har bestemt ikke givet flere muligheder frem ad banen, at Mensah og Jung fungerer som wingbacks.

Der mangler spilmuligheder, når backs har bolden, og så mangler de mod til at udfordre én mod én.

RFC: Randers har efter en svær start fundet nøglen til at slå holdene omkring sig. Men det, vi så i Herning, må ikke blive vejen frem for kronjyderne. Her lå de med tre på toppen/fem på midten.

Randers skal holde fast i sine styrker. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Når Randers historisk set er bedst, er det med en god keeper, to solide firekæder, to 6’ere, hurtige kantspillere og to mand i boksen. Skal Randers have point mod topholdene, skal man spille på sine styrker.

AGF: Det er svært at være alt for kritisk mod AGF, og nej, det har intet med min fortid at gøre!

Jeg er med på, det er skidt, man ikke lukker kampen mod Silkeborg, men AGF har noget goodwill fra mig efter de seks sejre i træk.

Masser af goodwill til AGF, men fold dig nu ud taktisk, David. Foto: Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Skal jeg finde et hår i suppen, så savner jeg stadig, at AGF spiller med to angribere i ny og næ, ligesom det kunne være fedt at se David Nielsen indimellem gå all in med sine udskiftninger i stedet for en-til-en-udskiftninger.

OB: Jakob Michelsen har lidt under mange skader og karantæner, men mit råd til ham her og nu må være, at hans mandskab er bedre egnet til 4-4-2 end 3-5-2. Det så vi senest i Aalborg.

Dit hold er til 4-4-2, Jakob Michelsen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fynboerne bliver for defensive med deres wingbacks, der har haft langt større fokus på at forsvare end at angribe. Det ligner mere et femmandsforsvar, og det klæder ikke OB.

FCN: Tingene kører, som de skal i Farum. Det er et ungt hold, der gerne sætter bolden på spil alle steder på banen, og de har scoret i samtlige kampe hidtil som eneste mandskab.

Det er svært at kritisere Farum-drengene. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Det er svært at kritisere dem voldsomt, når konceptet følges og lykkes.

Alligevel sidder jeg og savner en god top-angriber som i de gode, gamle Ingvartsen-dage. Hvad kunne det så ikke blive til?

AaB: Det er tydeligt, at ALT står og falder med Lucas Andersen. Patrick Olsen er en god legekammerat. 18-årige Mikkel Kaufmann gør det også glimrende.

AaB står og falder med Lucas Andersen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men hvis AaB skal i top-seks, så handler det om at få Kasper Kusk i gang på højre kant, så der er andet end Andersen og Olsen at koncentrere sig om for modstanderen.

SJE: Jeg har meget pænt at sige om Glen Riddersholm, men jeg synes sgu, han sidder fast i sin 4-1-4-1-formation.

Glen Riddersholm virker låst i sin formation. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Sønderjyske bliver sjældent farlig med sin femmandsmidtbane, og Mart Lieder er langt bedre, hvis han får en makker oppe foran.

Glen vil sige, Sønderjyske er svære at slå – jeg vil sige, Sønderjyske har svært ved at vinde.

LBK: Oprykkerne gør mange ting rigtigt, men en helt grundlæggende ting, som Lyngby kan gøre bedre, er presspillet.

Lyngby gør meget godt, men presspillet halter. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Jeg synes ikke, Lyngby har været gode nok til at presse som hold. Det er et individuelt pres, og det gør dem sårbare, når modstanderen har bolden, fordi det bliver for nemt at spille gennem kæderne.

ACH: Det er tydeligt, der bliver scoret for få mål. Jeg mener, Nicolai Brock-Madsen er en god angriber, men han får ikke nok at arbejde med.

Der må være andre end Nicolai Brock og Hallur Hanssor, der løfter i offensiven. Foto: Jens Dresling

Hallur Hansson er i min optik den eneste, der tager det kreative ansvar. Der skal være andre, der bidrager. Det er måske prisen for kun at have været farlige på dødbolde i en lang periode…

HOB: Resultaterne har været fine. Jeg er dog skuffet over, Hobro ikke bliver farligere foran mål, når man ser på deres offensive skyts.

Emmanuel Sabbi, Pål Kirkevold og Edgar Babayan er så dygtige, at Hobro skal skabe langt mere. Foto: Ernst van Norde

Der skal bringes flere bolde i feltet, og Hobro har i Babayan og Sabbi kanter af høj kvalitet. Kirkevold kan skabe noget på egen hånd, men hverken han, Louati eller Kristoffersen er blevet serviceret tilstrækkeligt fra kanten.

EfB: Kantspillet sejler på vestkysten.

Esbjergs offensiv spiller ikke. Lad to mand starte på toppen. Foto: Jens Dresling

Hvorfor så ikke sadle om og udnytte, at man har Petre og Yakovenko, der i mine øjne supplerer hinanden godt. De to har lavet over halvdelen af Esbjergs mål, selv om de aldrig er på banen sammen.

To angribere vil gøre opspillet mere simpelt, og i Esbjergs situation er det sgu ikke forbudt at slå en lang violin til angriberne.

SIF: Det er meget underholdende, at Silkeborg har opgivet at forsvare, men det er ikke holdbart at skulle score fire mål for at vinde.

Underholdende for os andre - ikke Kent Nielsen. Foto: Jens Dresling

Måske er kvaliteten i forsvaret ikke bedre, men fokuspunktet MÅ være at finde en forsvarskonstellation, der ikke lukker tæt på tre mål ind pr. kamp.

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Hobro – Silkeborg

Runden er fyldt med opgør, hvor holdene ligger klos op og ned ad hinanden. Denne kamp bliver en åben slagudveksling, som altid, når Silkeborg går på banen. Plaffeministeren rammer plet igen, men hvis Hobro skal klare skærene i Superligaen, så er tre point kravet i en hjemmekamp mod SIF.

MIT BUD: 3-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

Lyngby – AC Horsens

Denne kamp kan være sæsondefinerende for begge mandskaber, og opgørets betydning kan gøre, at en pointdeler vil være fornuftig både for Lyngby og Horsens. Når Bo Henriksen er max presset, har han en evne til at trække point i land. Det blev tre mod Hobro, i dag bliver det ét.

MIT BUD: 1-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

OB – FC Nordsjælland

Vi skal tilbage til august 2016 for at finde den seneste OB-sejr hjemme mod FCN. Det vil kræve en taktisk og fysisk pragtpræstation fra fynboerne at få alle tre point. Men Nordsjælland scorer altid og viste i Haderslev, de kan vinde ude. Jeg tror, de får et point med hjem.

MIT BUD: 2-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 16.00

Brøndby – Randers

Det er en såkaldt ’seks-points-kamp’. Randers har styr på AGF, med Brøndby er det diametralt modsat. De seneste 13 indbyrdes kampe har budt på otte nederlag, fem uafgjorte og nul sejre for Randers. Hverken Brøndbys eller Wilczeks stime stopper her!

MIT BUD: 2-0

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 18.00

Sønderjyske – AaB

Det har været to skridt frem og et tilbage for Glen Riddersholm. I dag skal sønderjyderne forsøge at lukke ned for en af ligaens bedste individualister i Lucas Andersen og hans makker med de maskerede afleveringer, Patrick Olsen. Det magter de ikke, og det dufter af en målrig uafgjort.

MIT BUD: 2-2

UNDERHOLDNING:

