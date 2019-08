Pumper stemningen helt op: Fest på Vestegnen!

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

SÅ KOM DER SGU FEST på Vestegnen – og det er 19-årige Jesper Lindstrøm, der har skruet op for musikken!

Sejren over Lechia Gdansk var kulminationen på en rigtig fin sæsonstart under Niels Frederiksen, og torsdag var en af de magiske Europa Cup-aftener på Brøndby Stadion.

At det så er det egenudviklede talent Jesper Lindstrøm, der banker Brøndby videre i Europa, pumper stemningen helt op i det røde felt. Det var sgu et imponerende indhop, og Brøndby har en guldfugl i ’Jobbe’.

Gennembruddet for den unge mand varsler nye tider på Vestegnen. For midt i al den velfortjente hype om Lindstrøm fik Anton Skipper debut mod OB og bestod til UG med kryds og slange.

Niels Frederiksen vidste tilsyneladende, at indskiftningen af 'Jobbe' ville blive en kæmpesucces... Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

DE TO NYE, unge Brøndby-folk skaber ud af det blå en helt ny situation i klubben. Niels Frederiksen havde peget på en ny centerforsvarer og en kantspiller som forstærkninger inden transfervinduets lukning. Voila, det har han fået. Uden at betale en rød reje for det…

Jeg har allerede set nok til Jesper Lindstrøm til at konkludere, at han kan bidrage til Brøndby-holdet som en fuldgod førsteholdsspiller. Det mener jeg faktisk også, at Anton Skipper kan, selv om han kun har fået én kamp.

Det ville i hvert fald være synd at gå ud og bruge millioner på en ny centerforsvarer og så skubbe Skipper ned som fjerdevalg. Hvis han skal udvikle sig, så skal han spille! Så hold du bare muldvarpen i lommen, CV…

Anton Skipper minder allerede om Daniel Agger, så lad ham få minutter og udvikle sig. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

SKIPPER MINDER MIG meget om Daniel Agger. Jeg siger ikke, han er Daniel Agger. Jeg siger, Skipper udviste en fantastisk ro og boldsikkerhed mod OB i en sådan grad, at han får mig til at tænke på Daniel Agger.

Der er i hvert fald meget at bygge på, så giv da knægten hjemmekampen mod Horsens og udekampen mod Hobro i et tætpakket program, hvor Arajuuri og Hermannsson tager sig af opgaverne mod Braga. Er man god nok, er man også gammel nok – og Skipper, han virker til at være god nok!

Der er nok at fejre i Brøndby netop nu. Syv point i Superligaen, to nye Masterclass-stjerneskud og avancement i Europa på dramatisk vis. Men det er bare med at få armene ned omgående!

Farerne lurer stadig i det travle kampprogram, og ryger man ud af Europa League mod Braga og taber to-tre Superliga-kampe i samme periode, så er Niels Frederiksen og Brøndby slået tilbage til start.

Niels Frederiksen har fået en flot begyndelse i Brøndby, men balancen mellem succes og fiasko er hårfin. Foto: Jens Dresling

DET ER EN HÅRFIN balance, for selv med Lindstrøm og Skipper så har Brøndby ikke den bredeste trup i verden.

Superliga-programmet er dog de blågule nådigt. Hjemme mod Horsens, ude mod Hobro og så hjemme mod både AaB og AGF. Det giver i hvert fald mulighed for at løbe kilometerne på banen i stedet for at køre dem på landevejen i holdbussen.

Jeg plejer at kalde Superligaen for porcelænsligaen. Holdene kæmper hele sæsonen for at kvalificere sig til Europa, og når man så står i det store udland, så tuder spillerne og trænerne fandeme over, at det er hårdt at spille to kampe om ugen!

Sådan har det ikke været i Brøndby! Der har været lige præcis nul piberi over kampprogrammet. Sådan skal det være, for betingelserne for at komme i et europæisk gruppespil er minimum to kampe om ugen.

Hvis Brøndby kommer i Europa League, kommer de til at spille 16 kampe på syv uger og tre dage! Det er voldsomt, men det er vilkårene. Jeg frygtede, Brøndby var for tynde til opgaven, men med Lindstrøm og Skipper ser det trods alt meget lysere ud med bredden.

Tobias Børkeeiet har bestemt ikke imponeret Stig Tøfting med sin indledning på karrieren i Danmark. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

I MINE ØJNE er det eneste malurt i Brøndby-bægeret hidtil i sæsonen (udover det sene pointtab i Randers) indkøbet af Tobias Børkeeiet. En handel, der kan løbe op i 10 mio. kr. Med en sådan sum i Brøndbys økonomiske virkelighed så forventer jeg, han er et emne til at gå direkte i startopstillingen. Det er han langt fra.

Fodbold er ofte øjebliksbilleder, og det kan godt være, Brøndby har købt ham med øje for fremtiden, men når Lindstrøm og Skipper kan levere fra dag ét, så burde Børkeeiet også.

Nordmanden har været kluntet, langsom og usikker på bolden. Han virker ikke til at være manden, der kan give Josip Radosevic nogle velfortjente pauser i programmet…

Men en halvslatten nordmand er ikke nok til at slette det flotte helhedsindtryk, som Brøndby har leveret denne sommer.

Og mon ikke festen fortsætter på Brøndby Stadion i eftermiddag, når Horsens kommer på besøg. Det kunne i hvert fald lige passe, at en teenager med kælenavnet ’Jobbe’ bliver matchvinder…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Randers – FC Nordsjælland

Omstillingernes kamp, hvor der kommer masser af fart og power offensivt. Saba vs. Atanga bliver guf at holde øje med. Esbjerg havde muligheder mod FCN sidste uge, og jeg tror ikke, Randers er lige så uskarpe som vestjyderne.

MIT BUD: 2-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

Esbjerg – OB

OB er Superligaens mest scorende hold sammen med Brøndby. Fynboerne har dog kun fået tre point ud af det. Derfor er der allerede pres på nu, hvis OB skal hægte sig på i toppen. Ikke en umulig opgave mod Esbjerg, der kun har lavet et mål i sæsonens fem kampe og stadig ikke vundet.

MIT BUD: 0-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 16.00

Brøndby – AC Horsens

Horsens så stabile ud i defensiven mod FCK, og mon ikke Bo Henriksen vil støve samme taktik af i Brøndby. Horsens kan være svære at bryde ned, og de tager til Vestegnen for at få 0-0. Jeg tror dog, Brøndby er for stærke p.t. og napper de tre point.

MIT BUD: 1-0

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 18.00

FC Midtjylland – AaB

Midtjyderne har vundet tre kampe af tre mulige uden at imponere. Jeg er sikker på, de også tager fjerde sejr. Der er en tydelig styrkeforskel på de to jyske klubber – både i bredden og fysisk. Hvis FCM får lukket Lucas Andersen ned, har AaB ikke noget at skyde med.

MIT BUD: 2-0

UNDERHOLDNING:

FCM driller FCK: Jeg kan godt forstå, de køber skandinavisk

NU starter Superligaen: Sådan står Brøndby

'Et af verdens værste landshold': Superligaens ukendte landsholdsstjerne